Почему гибнут люди при пожарах в торговых центрах? Потому что их владельцы ради денег плюют на все

СЕГОДНЯ 15:24 2018-04-04T16:57:46+03:00

Журналист Юрий Синодов - о том, кто на самом деле виновен в масштабных трагедиях, как в Кемерово

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Одно издание опубликовало статью с заголовком и подзаголовком "Почему трагедии повторяются? Когда система надзора неэффективна или коррумпирована, то общество не защищено от халатности любого низового нарушителя".

Статья проиллюстрирована графиком числа пожаров и количества жертв от них, показывающим, что за десятилетку число пожаров снизилось почти вдвое, а жертв от них — более чем вдвое.

На мой взгляд, такая статистика говорит, что работа по предупреждению пожаров и улучшению возможностей по спасению в случае их возникновения ведётся хорошо и эту работу надо продолжать в том же самом ключе.

Понимаю, что прямо сейчас говорить об успехах пожнадзора говорить нет никакой возможности, но если не попытаться разобраться, то это, как раз, гарантирует повторение подобных инцидентов.

Причём пожары в ТЦ - это вещь регулярная:

ТЦ Адмирал в Казани, 2015-й: 17 трупов.

ТЦ РИО в Москве, 2017-й: 0 трупов, 14 пострадавших.

В Кемерово, с 60+ пострадавшими.

Как мы видим из этого перечисления и статистики МЧС, пожнадзор со своими функциями в целом справляется.

Но есть определенная категория объектов, которые пожнадзору не по зубам. Почему так происходит? Журналисты считают, что во всём виновата низовая коррупция.

При этом:

Мы видим, как ТЦ появляются в тех местах, где их просто не может быть при правильном планировании городов (привокзальные площади в Москве и других регионах: нельзя строить несколько аттракторов трафика в одном месте).

Мы видим, что ТЦ строятся без незадымляемых лестниц, высотой в 6-8 уровней, с чудовищной навигацией.

Мы видим, что проходы в ТЦ загромождаются говноларьками с мишурой, мешающими проходу людей даже в обычной ситуации, не то что в случае паники при пожаре.

Кто является основным бенефициаром этого бардака? Пожнадзор? Холодно. Директор? Ммм... теплее. Владельцы ТЦ? И вот тут, мне кажется, мы попадаем в точку.

Именно владельцы ТЦ стимулируют директоров к управлению в стиле: "И так сойдёт". Ведь это дёшево, а не нравится — наймём другого. Именно владельцы ТЦ могут выделить все ресурсы на отбивание от пожнадзора, хотя бы тех же юристов, которые достанут претензиями любого проверяющего и вымотают из него все силы, но не дадут закрыть ТЦ. Именно владельцы ТЦ добиваются прав на постройку своих бетонных кубиков там, где строить объекты привлекающие трафик нельзя.

Если они ломают градостроительные комиссии, то почему вы думаете, что пожнадзор окажется сильнее?

Если пожнадзор будет в 10 раз честнее, это значит, что надо будет перебрать в 10 раз больше людей, чтобы найти "дырочку", через которую пролезут имеющиеся строения, а не то, что они станут в 10 раз безопаснее.

Это именно капитал, и его владельцы убивают людей.

Это капитал, и его владельцы ради денег плюют на всё и строят, где хотят и как хотят. И то что сегодня не горит какая-нибудь питерская Галерея или московские Атриум или Европейский или завод "Рубин" (Горбушка) — это просто случайность.

Посмотрите на IKEA: максимум два этажа. Широченные незадымляемые лестницы по наружным стенам. Открытые выходы к ним (хотя и опломбированные, но пломбу легко сорвать при минимальном усилии). Зарабатывает? Зарабатывает.

Чуть меньше, чем могла бы? Да, но надёжнее и безопаснее. Могли бы они сделать коробку в пять этажей и решить все вопросы? Да легко. Но почему-то не сделали? Потому что менее жадные и более разумные.

Именно переизбыток жадности владельцев (даже не управленцев) ТЦ это причина гибели людей.

При этом владельцы защищены законами об обществах и, имея возможность выбирать слабых директоров, поддающихся на их давление и финансовые требования, не несут за это никакой ответственности.

Поэтому именно когда у них будет ответственность, общество будет защищено от их жадности.

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