Как не допустить повторения трагедии в Кемерове

СЕГОДНЯ 01:17 2018-04-04T01:09:15+03:00

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Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший десятки жизней, стал общенациональным горем. Кемеровский губернатор покинул свой пост, по всей стране идут проверки моллов... «Комсомолка» выясняла, может ли трагедия повториться в любом другом ТЦ и как обезопасить себя и своих близких.

Сколько человек погибло?

Официальное количество жертв - 64 человека, из них 41 ребенок. Тела всех погибших найдены, в первые дни удалось опознать 27 человек. Останки остальных отправлены на экспертизу в Москву.

В первые дни трагедии у многих возникли сомнения в правдивости цифр. «От нас скрывают истинное число погибших!» - уверяли пользователи соцсетей, а потом и горожане на главной площади Кемерова, куда люди вышли на митинг.

200, 350, даже 600 - такие цифры звучали со ссылкой на «источники». Чтобы выяснить правду, народные контролеры даже организовали поездку по моргам.

Подтвердили: погибших - 64.

Откуда слухи о большем числе жертв?

Информацию о сотнях погибших, чьи тела пожарные якобы спрятали, на просторах сети обсуждали популярные блогеры с миллионами подписчиков. В списках «трупоедов», как их окрестили в СМИ, - питерский видеоблогер Николай Соболев (на него подписаны 508 тысяч человек), проект «Немагия» - Алексей Псковитин и Михаил Печерский из Кемерова (1 млн. 137 тыс. подписчиков).

Но, как выяснилось, автор фейков - украинский пранкер* Никита Кувиков, для телефонных розыгрышей он выбрал псевдоним - Евгений Вольнов. Живет в Киеве и на подобных мерзостях построил вполне успешный бизнес - только в этом месяце поклонники перевели ему около полумиллиона рублей. Он глумился над российскими трагедиями - гибелью нашего летчика в Сирии, отключением света в Крыму, терактами и убийствами, звонил даже жертвам изнасилований. На этот раз от имени сотрудника МЧС пранкер позвонил в кемеровские морги. После такого мельница слухов заработала сама собой...

В России на мерзавца завели уголовное дело за разжигание вражды и объявили в международный розыск.

Официальное количество жертв - 64 человека, из них 41 ребенок.Фото: Лариса МАРУЦАК

Почему люди не смогли выбраться из кинозала?

На четвертом этаже «Зимней вишни» работали три зала: большой - на 256 мест и два поменьше - на 143 зрителя каждый (здесь в момент трагедии шли мультики). Именно в одном из маленьких залов, где были дети, и обнаружили наибольшее количество жертв.

Говорили, людей на сеансе заперли билетеры: такой, мол, способ защиты от зайцев. Но оказалось, что все три зала были открыты. В двух из них сотрудники предупредили людей о пожаре, и те успели выбежать. А вот в третий билетерши не добежали... Зрители узнали о ЧП, когда пламя уже бушевало. Выйти никто не решился. Мужчины плотно закрыли дверь и заткнули щели одеждой - решили ждать спасателей. Но так и не дождались...

Детские площадки и кино всегда на последнем этаже?

Наши торговые центры устроены как один: на первом этаже - крупные продуктовые сети, выше - магазины с одеждой, игрушками, косметикой и лишь под самой крышей кинотеатры, кафе и игровые площадки. По словам экспертов, это не случайно. Есть так называемые якорные арендаторы - большие площади, которые привлекают поток покупателей. А есть торговая галерея с магазинами помельче, где люди делают импульсные покупки. И, чтобы всем было выгодно, поток покупателей должен пройти к «якорям» через галерею.

- Кинотеатр - типичный пример якорного арендатора, - говорит архитектор Борис Левянт, руководитель бюро ABD arhitects, которое разрабатывало проекты крупных столичных ТЦ. - Кинозалам не важно, где находиться. В отличие от гипермаркетов, которым подходят только нижние этажи из-за подвоза продуктов и покупателей с тележками. Детские центры расположены рядом с фуд-кортом, чтобы родители могли расслабиться и отдохнуть, пока ребенок находится под присмотром аниматоров или сидит в кино.

Однако после трагедии в Кемерове в Госдуме предложили перенести все развлечения на первые этажи ТЦ.

- Если закон примут, то многие игродромы и кинотеатры просто закроются, - уверен эксперт. - На первом этаже слишком высокая арендная плата, развлечения станут экономически невыгодными.

На Западе торговые моллы не горят?

По количеству пожаров в торговых центрах наше государство сейчас находится на уровне стран третьего мира - Индии, Парагвая, Индонезии. А вот в Америке и Европе подобные ЧП случаются раз в 10 лет, и это трагедии куда меньшего масштаба. При этом особых различий по устройству ТЦ в разных странах нет. Да, на Западе больше загородных комплексов - в 10 - 15 км от городской черты, и поток покупателей там ниже. Вот и вся разница.

- В Америке моллы начали строить 40 лет назад, а у нас - 25, то есть мы отстаем, - объясняет Борис Левянт. - Там уделяют больше внимания архитектуре и качеству строительных материалов. Но главная причина - человеческий фактор. В России все надеются на надзорные органы, но даже 20 проверяющих не смогут обеспечить «защиту от дурака». Найдется какой-нибудь охранник, который не нажмет на кнопку.

По словам архитектора, надо менять подход - вводить, как во всем мире, обязательное страхование объекта. Пока же в России оно добровольное.

- Страховщики - лица заинтересованные, они проводят профессиональную экспертизу (не чета надзорным органам), и размер страховых выплат напрямую зависит от качества постройки, в том числе соблюдения норм пожарной безопасности, - отмечает эксперт. - Еще один важный момент: у нас архитектор, автор проекта, не должен подписывать акт сдачи объекта в эксплуатацию. Единственный человек, который в курсе всего, оказывается за бортом! Авторского надзора нет, значит, нет и ответственности. А потом ищут стрелочников.

Илья Востриков стал символом трагедии. «Зимняя вишня» забрала у него троих детей, жену (на фото) и сестру.Фото: Соцсети

Большие магазины - сплошные душегубки?

О том, чем опасны торговые комплексы, в соцсетях рассказал архитектурный критик и журналист Григорий Ревзин.

- Чтобы люди могли безопасно находиться в таких местах, они должны быть подготовлены, как на опасном производстве, - считает Ревзин. - Но тут вам продают релакс и развлечения. ТЦ кормятся с потока - там в идеале народу, как в метро в час пик. Но при таком скоплении люди не организованы в технологические цепочки. Кроме того, в торговых центрах сталкиваются три разных протокола. Противопожарный требует максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Антитеррористический - затруднения входа и проверки каждого входящего. А протокол охраны от воров требует затруднения выхода и возможности проверки.

Получается, торговые комплексы - настоящие душегубки?

- На самом деле во всех современных ТЦ длина, ширина и количество путей эвакуации соответствуют нормам, - не согласен Александр Старостин, директор группы компаний «Пожарный центр». - Кроме того, есть противопожарные шторы, стены и раздвижные ворота. Их не видно, но все они обозначены на плане эвакуации. А что у нас действительно хромает, так это культура безопасности. Мы не смотрим схемы, не знаем, как пользоваться огнетушителем. А человеку надо осознавать и свою ответственность.

На что обращать внимание в ТЦ?

Моменты, на которые нам, покупателям, надо обращать внимание, разъяснили активисты общественной организации «Гражданский патруль»:

✔ на каждом этаже должен быть план эвакуации и не менее двух огнетушителей (внимание: рычаг огнетушителя или шкаф должны быть опломбированы);

✔ в помещении более 300 кв. м - не менее двух эвакуационных выходов;

✔ должны быть световые указатели и пожарные знаки, по которым можно выйти, в кинотеатре табличка «выход» всегда должна светиться;

✔ проводка не должна иметь повреждений, свисать и быть в доступности для людей;

✔ эвакуационные выходы не должны быть загромождены.

Если ваш торговый центр этим требованиям не отвечает, жалуйтесь в Управление МЧС своего региона. На сайте ведомства в разделе «Контакты» найдите телефон отдела по работе с обращениями граждан. Также вопросами безопасности ТЦ занимается прокуратура - на сайте ведомства вашего города можно заполнить специальную форму.

А в некоторых городах открыли специальные «горячие линии». Например, москвичи могут сообщить о нарушениях в Торгово-промышленную палату по номеру +7 (495) 544-30-90, а также по электронной почте media-sovet@yandex.ru.

Для тех, кто пользуется гаджетами, будет полезен новый телеграм-бот «Открой дверь!». Здесь собирают жалобы на закрытые эвакуационные выходы в центрах, кинотеатрах, детских садах, школах и других общественных местах. Также залить фотографии и адреса нарушителей можно в мобильном приложении «Гражданский патруль»: юристы организации обработают обращения и передадут в надзорные органы.

Беду «предсказал» интернет-провидец?

Когда случилась трагедия в Кемерове, о своем «предсказании» тут же вспомнил известный в сети «пророк», блогер Артем Драгунов. Он известен тем, что ведет интернет-дневник «Звездный стражник», где записывает сны. Прославился Драгунов в конце 2009 года. За месяц до трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», где погибли 156 человек, он написал: «Приснился большой п… в Перми. Техногенный. Вы там, ребят, поосторожней, в Перми-то». А в сентябре прошлого года Драгунов увидел «код «Хромой лошади». Вот несколько выдержек из его сна:

✔ Крупный резонанс в крупном кинотеатре или развлекательном комплексе. Проверяйте противопожарное.

✔ Возможно, связь с крышей. Вероятность крупного пожара - максимальна.

✔ Рекомендую - проверка концертного оборудования на всех крупных мероприятиях, в театрах, кинотеатрах, на вечеринках и пати, особенно в закрытых помещениях.

На первый взгляд точь-в-точь пожар в «Зимней вишне». Но интернет-пользователи к предсказанию отнеслись скептически. Ведь, если вчитаться, Драгунов говорил ни о чем и обо всем сразу: «допускаю ошибку, но возможно умышленное», «возможно, зальют не то или там», «будет подмена материала, который приведет к проблеме, гигантской», «проверка материалов на разных вечеринках. Например, хлор в бассейнах, пена в пенопускателях, газ в баллонах», «бдите» и так далее.

- Да я так хоть каждый месяц могу ЧП предсказывать! - ухмыляются скептики.

ВАЖНО!

Чему научить ребенка, чтобы он не пострадал при пожаре

Далеко не все взрослые знают, как вести себя в экстремальной ситуации, не говоря уж о детях.

- Заучите с ребенком три золотых правила, - рассказывают в центре консультирования по детской безопасности «Стоп Угроза» (здесь после ЧП в «Зимней вишне» подготовили специальную памятку для родителей). - Первое: приучайте детей к игре «Найди выход». Это легко может стать привычкой, если в течение двух-трех недель, приходя в любое помещение, мы будем смотреть, куда бежать в случае пожара. Уточняйте у сотрудников, фотографируйте схему эвакуации, ищите лестницы и запасные выходы. Вскоре вы начнете ориентироваться в пространстве на несознательном уровне.

Во-вторых, расскажите про описанный шарфик. Это главное правило при выходе из задымленного помещения. Ведь погибают именно от дыма. Поэтому берем любую одежду, писаем на нее и дышим через ткань. Моча гораздо лучше фильтрует дым и ядовитые вещества, чем вода.

И третье - выход из паникующей толпы. Это целая наука. Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Руки скрещиваем на груди, выставив локти немного вперед. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно. Если дым сильный, ползите - внизу его меньше. А при падении у вас есть ровно три секунды, чтобы встать. Вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги и взбираемся по человеку.

Запрещено: использовать лифт, открывать окна и горящие двери, прятаться в отдаленных помещениях. Если вы идете не в том направлении, то сразу почувствуете повышение температуры воздуха.

НА ЗАМЕТКУ

Как помочь семьям погибших

Деньги убитым горем родственникам собирает вся страна. Как их распределят, решится на этой неделе.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований в рублях:

Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405/420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России

г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор. счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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