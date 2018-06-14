Людмила Максакова о Говорухине: Он верил в то, что человек может изменить мир

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-14T13:26:54+03:00

Актриса считает, что знаменитый режиссер и политик был подлинным примером для подражания

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Четверг, 14 мая - скорбный день сразу для представителей двух, казалось бы с трудом совмещаемых профессий. Станислав Говорухин был и знаменитым режиссером, и известным политиком. Ему было 82 года.

Преждевременное сообщение о смерти кинематографиста и депутата накануне все-таки стало предвестником настоящего горя. Супруга Станислава Сергеевича как могла оберегала окружающих, коллег, а также журналистов от переживаний о его состоянии. Буквально вчера Галина Говорухина сообщила, что муж прекрасно себя чувствует, просто не хочет ни с кем разговаривать.

Однако сегодня утром председатель Госдумы начал пленарное заседания с известия о кончине народного избранника:

- Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила, - заявил спикер Вячеслав Володин.

Народная артистка России Мария Максакова, исполнительница роли мисс Эмили Брент в культовом фильме Говорухина «Десять негритят» в разговоре с «Комсомольской правдой» призналась, что считает режиссера и политика человеком, который менял мир к лучшему.

- Если бы все люди были такие как Слава, мы бы жили в совершенно другом мире, - говорит Людмила Васильевна. - Честный, порядочный. Он верил в то, что человек может изменить мир. Если бы все жили, как он, мы бы жили в прекрасном мире!

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