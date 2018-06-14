Татьяна Друбич о Станиславе Говорухине: Он мог быть для меня братом, дядей, отцом

СЕГОДНЯ 17:10 2018-06-14T17:15:20+03:00

Актриса снималась с Говорухиным в шедевре Сергея Соловьева «Асса» и в его детективе «Десять негритят»

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Сегодня не стало Станислава Говорухина. Режиссера и актера вспоминает Татьяна Друбич:

- Станислав Сергеевич был абсолютно прекрасным человеком. Он казался сложным, строптивым, а на самом деле был очень нежным и трогательным. Я не знаю, почему он всегда хотел скрыть эти свои качества. Для меня это очень большая потеря. Для меня это уход очень близкого человека, почти родственника. Станислав Сергеевич мог быть для меня братом, дядей, отцом. Как-то это неправильно, что его больше нет. И возраст его с ним не очень вязался. Сколько бы ему ни было лет по паспорту, он всегда был настоящим мужчиной. Про человека вообще больше всего объясняет то, как он уходит. Я знаю не понаслышке, как это было последние полгода. Его уход объяснил про него больше, чем его жизнь, вся его деятельность. Он был очень мужественный человек. Смотрю сейчас на него и плачу.

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