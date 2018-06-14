2018-06-14T17:15:20+03:00
Общество

Татьяна Друбич о Станиславе Говорухине: Он мог быть для меня братом, дядей, отцом

Актриса снималась с Говорухиным в шедевре Сергея Соловьева «Асса» и в его детективе «Десять негритят»
Стас ТЫРКИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Татьяна Друбич.Татьяна Друбич.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Сегодня не стало Станислава Говорухина. Режиссера и актера вспоминает Татьяна Друбич:

- Станислав Сергеевич был абсолютно прекрасным человеком. Он казался сложным, строптивым, а на самом деле был очень нежным и трогательным. Я не знаю, почему он всегда хотел скрыть эти свои качества. Для меня это очень большая потеря. Для меня это уход очень близкого человека, почти родственника. Станислав Сергеевич мог быть для меня братом, дядей, отцом. Как-то это неправильно, что его больше нет. И возраст его с ним не очень вязался. Сколько бы ему ни было лет по паспорту, он всегда был настоящим мужчиной. Про человека вообще больше всего объясняет то, как он уходит. Я знаю не понаслышке, как это было последние полгода. Его уход объяснил про него больше, чем его жизнь, вся его деятельность. Он был очень мужественный человек. Смотрю сейчас на него и плачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Станислава Говорухина Галина: Спасибо за слова соболезнования

Галина Борисовна Говорухина была рядом с мужем полвека. А теперь его не стало (подробности)

"Слава богу, что есть его фильмы, и мы будем их продолжать смотреть": Коллеги Станислава Говорухина прощаются с режиссером

Соболезнования семье и близким скончавшегося накануне российского актера, режиссера и политического деятеля Станислава Говорухина приходят от его коллег по творческому цеху. По признаниям режиссера Егора Кончаловского, с уходом Говорухина ушла целая эпоха, которую уже никогда не вернуть (подробности)

ПАМЯТЬ

Умер Станислав Говорухин. «Он боролся до конца с болезнью, но она его победила»

На 83-м году жизни умер Станислав Говорухин - известный советский и российский актер и кинорежиссер. О его смерти рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Режиссер скончался в четверг, 14 июня, в 10:37 в санатории "Барвиха". Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь (подробности)

«Мужество — это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью». Так говорил Станислав Говорухин

14 июня 2018 года не стало знаменитого режиссера. Мы вспоминаем его цитаты из интервью разных лет (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Станислав Говорухин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Стас ТЫРКИН

 
Читайте также
Новости 24
Половина безработных россиян оказались молодыми людьми
Алан Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия
Речь Владимира Путина на ЧМ-2018: Президент приветствовал болельщиков Чемпионата мира в России
Первый гол чемпионата мира по футболу 2018 забил Юрий Газинский
Украина откроет восемь визовых центров в России
Германия арендует у Израиля беспилотники на 1 млрд евро
СМИ: Баварский ХСС пригрозил Меркель выйти из единой парламентской фракции с ХДС
Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июня
Аршавин пренебрег игрой своей команды и отправился смотреть ЧМ-2018
Трое россиян подрались в самолете рейса Москва-Ереван
Во Франции предотвратили запланированный теракт
В Минобороны Турции назвали шантажом требования США отказаться от покупки С-400
Владимир Путин и саудовский принц готовы сотрудничать во всем, кроме футбола
Россия - Саудовская Аравия: Федор Смолов начнет в атаке россиян поединок открытия ЧМ-2018
Европарламент потребовал от России немедленно освободить Сенцова
Главу Минсельхоза Оренбургской области задержали по делу о хищении бюджетных средств
СК записал видеоролик к ЧМ-2018 в поддержку сборной РФ
Путин оценил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына