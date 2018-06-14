Карен Шахназаров - о Станиславе Говорухине: Слава читал наизусть Гоголя - под сливовицу. И никак не соглашался быть «народным артистом»

СЕГОДНЯ 19:25 2018-06-14T19:23:36+03:00

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- Карен Георгиевич, знаю, как вы были близки со Станиславом Говорухиным. И вот теряюсь - не знаю толком, о чем спросить...

- Знаешь, Саша, вроде бы, конечно, и возраст у него. И, понятно, жизнь есть жизнь. Но как-то… Я не могу его воспринять отсутствующим.

- Накануне было очень хорошее настроение у его супруги, Галины Борисовны. И, как я понял, у Станислава Сергеевича тоже. Когда я ей позвонил, когда слухи поползли.

- Да. Эти слухи дурацкие. Мне тоже чего-то звонили.

- Я ей прямо позвонил. Она тут же сказала: вот он. Нормально и все.

- Вот, видите. Так что какая-то… Беда несправедливая. Для меня это личная большая потеря. Он был одной из самых необыкновенных фигур в моей жизни, с которыми мне доводилось встречаться, и которая оказала на меня большое влияние - старшего на младшего.

Жизнь у него была сложная, непростая. При этом был человеком необыкновенно доброжелательным, обаятельным. Ночами мы сидели, он читал наизусть Пушкина, Блока. Он понимал и по-настоящему знал русскую культуру. При этом он выдающийся мастер и режиссер. И не только, он выдающийся политик. Он оказал огромное влияние на политическую жизнь нашего общества. И своими картинами публицистическими, помните?

- «Так жить нельзя».

- Да. «Россия, которую мы потеряли». Потом просто сам непосредственно участвовал в политической жизни активнейшим образом. Кампания 96-го года.

- Кандидат в Президенты России.

- Сам выдвигался. Соперничал тогда с Зюгановым.

- Он не так давно очень иронично это все комментировал…

- И был начальником предвыборного штаба у Владимира Путина на прошлых выборах. Народный фронт возглавлял последнее время. Совет по культуре. В общем, очень много полезного он сделал.

- Глава комитета по культуре Госдумы.

- Он определенный камертон задавал. Он всегда сражался за нашу культуру. От многих глупостей он сумел избавить нас. От тех, от которых не сумел избавить, к сожалению, он с ними боролся как мог. Переоценить его значение очень сложно. Мощный характер был. По-настоящему - железный человек. И при этом внутренне очень тонкий и очень такой трепетный.

- Когда вчера слухи поползли, я позвонил Галине Борисовне. Она говорит, а вот у него сидит девочка, он у нее худрук. Они просматривают что-то. Скажите, школа Говорухина осталась?

- Я думаю, нет. Он никогда не преподавал и был достаточно равнодушен к этому. Он помогал - да. Он очень многим помогал. Но не пытался быть мастером, приучить к чему-то своему, к своему взгляду.

Мне кажется, Станислав Сергеевич - хотя и занимал такую позицию официальную - был очень равнодушен ко всякого рода званиям. В свое время, помню, он отказался от звания народного артиста.

- А почему?

- Он был очень таким, со своим характером. Еще где-то это было во времена перестройки. В общем, мысль у него была по-своему правильная. Он считал, что это за звание – народный артист? Если артист - народный, он и так народный. А если народ его не знает, так давай звание или не давай, что изменится? Он в этом смысле был очень своеобразный.

У него и орденов особо не было. Он никогда себя никуда не продвигал в этом смысле. Он был равнодушен к этим таким, знаете, регалиям каким-то. Он ценил, прежде всего, взгляд народа. Он для людей работал. И это для него было важно.

Слава гордился тем, что у него картина «Место встречи изменить нельзя» - народна! Как он мне рассказывал, что вот на улицах замирало движение, когда премьера была. Вот этим он гордился, что люди припадали к экранам телевизора. И это было правда.

- Он был народный режиссер.

- Он был народный режиссер. И он не нуждался и не хотел никаких подтверждений этому. Для него только один был критерий, как народ принимает его творчество. Вот это для него было важно. А так?.. Он был совершенно равнодушен.

- Он однажды мне позвонил. Может, помните, какой-то рекламный сундук большой на Красной Площади поставили?

- Помню. Да.

- И говорит: слушай, Саш, вот - типа - давай мое интервью срочно. Надо его - этот дурацкий сундук - убирать со святыни. И он перед Новым годом убрал этот сундук гигантский с Красной Площади. И очень так был рад.

- Он такой. Очень неравнодушный был человек. Благодаря ему столько глупостей наше государство и руководство избежало в области культуры. Потому что он шлифовал многое очень, находясь на верхах, он по отношению к культуре, потому что по отношению к культуре у нас, действительно, порой такие топорный решения готовы были принять. И он насмерть стоял всегда.

Он был человеком настоящей русской культуры. Он ее знал хорошо. В отличие от многих. Он мог… Я обожал. Он любил застолья, он был такой человек.

- Но он виски не выпивал. Он к нам в «Комсомолку» приехал - налейте, говорит, мне водки…

- Выпивал. Мы с ним часто в ресторан ходили. Он просто мог позвонить: пойдем, Карен, чего делаешь там? Пойдем сходим. И мы часто с ним ходили в ресторан. Сербский тут рядом с «Мосфильмом». Он любил там эту ракию, сливовицу.

Я очень любил, когда он читал наизусть Гоголя. Он так это необыкновенно и артистично делал. Он наизусть страницы знал. Он прозу мог цитировать просто часами. Он наизусть знал книги. Это необыкновенно!

- Надо еще сказать, видите, он сына потерял.

- Это мы знаем. Мы сына его в «Комсомолке» печатали всегда. Когда он был жив.

- Сын у него замечательный. Я горжусь, между прочим, одной вещью. Я его сыну помог в свое время.

- Сергей его звали...

- Да. Он хотел в кино. И я только стал директором «Мосфильма». И мы тогда профинансировали его первую работу документальную.. Я сам случайно с Сергеем познакомился. И мне он понравился. И он мне рассказал свою идею. И он первую работу сделал тогда у нас, на «Мосфильме». Первый документальный свой фильм. Меня Слава ни словом не просил! Никогда. В этом смысле он был человек необыкновенный.

- Он жену свою ни разу нигде не снимал.

- Да.

- Она мне рассказывала. Она у других снималась, а он - нет!

- Да, такой был. Необыкновенный человек. Да...

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