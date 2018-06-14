Александр Самедов: Вокруг сборной не было много позитива. Мы хотели изменить это

СЕГОДНЯ 21:33 2018-06-14T21:39:38+03:00

Полузащитник сборной России Александр Самедов после победы над командой Саудовской Аравии рассказал журналистам, что в команде нет эйфории, и не смог выиграть самый красивый из пяти голов сборной

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- У вас есть ощущение после этой победы, что свалилась тяжесть с плеч?

- Есть ощущение, что сделали хороший шаг для того, чтобы выйти из группы. Открывать чемпионат мира в своей стране в полных «Лужниках» - это конечно давление. Вся страна смотрела! Да что там, весь мир смотрел! Но эйфории нет, это точно. Просто рады, что победили и идем дальше.

- На 12-й минуте все решилось? Когда забили первый гол?

- Нет-нет. Когда забили быстрый гол были конечно рады, но не успокоились. Вот когда на перерыв ушли с разницей в два мяча, вот тогда было комфортно. А когда забили пять – так вообще здорово. Я сейчас солгу, если скажу, что не переживали. Мы очень хотели всех порадовать. Действительно, в последнее время вокруг сборной не было много позитива. Мы хотели изменить это.

- Самый красивый из этих пяти голов?

- Дайте все вспомню. Саша Головин – красиво со штрафного, Чера – и первый и второй отличные голы, и Артем Дзюба неплохо, и первый гол замечательный. Слушайте, мы сегодня красиво выиграли!

- Травма Дзагоева изменила план на игру?

- Нет, не думаю. Очень неприятно, что потеряли Дзагу. Но Голова (Головин – прим. ред.) перешел играть в центр, Черышев вышел, забил второй.

- Что ждете от матча с Египтом?

- Тяжелой игры. Завтра посмотрим их матч с Уругваем. А пока будем наслаждаться праздником?

- Всей командой посмотрите?

- У нас на базе есть специальная комната с большим телевизором. Кто придет – тот придет.

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