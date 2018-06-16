2018-06-16T10:56:05+03:00
Политика

Владимир Путин — о Станиславе Говорухине: Миллионы людей будут помнить о нем, а в моем сердце он останется навсегда

Президент приехал проститься со знаменитым режиссером [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин в субботу рано утром приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, где шла церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным. Фото: Алексей Никольский/ТАССВладимир Путин в субботу рано утром приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, где шла церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Владимир Путин в субботу рано утром приехал в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, где шла церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным. Не приехать сюда он никак не мог: президента и режиссера связывала многолетняя дружба. Говорухин возглавлял предвыборный штаб Путина на выборах 2012 года, затем он был одним из лидеров Народного фронта, сформированного из движения доверенных лиц.

- Мы прощаемся с человеком, которого любят миллионы наших граждан, за его творчество, за его культовые фильмы, - сказал Путин. - Мы, рядовые зрители, когда смотрим на экран, мы видим игру наших любимых актеров, нас увлекает сюжет, но как правило мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. Станислав Сергеевич умел это делать гениально. Он был настоящим, большим художником.

Президент возложил цветы к гробу и выразил соболезнования вдове режиссера Галине Говорухиной.

- Я познакомился с ним в конце 2011 года, когда он согласился возглавить мой предвыборный штаб, - сказал Путин. - «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» - это как раз про него. Для меня было большой честью познакомиться лично со Станиславом Сергеевичем, общаться с ним. Важна была не его политическая поддержка. Для меня была важна его моральная поддержка. Он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много людей настоящих патриотов, граждан, людей со своей твердой позицией. Тех, кто способен ее отстаивать, не руководствуясь конъюнктурными позициями, а исходя из интересов страны.

Было видно, что для Владимира Путина это глубоко личная ситуация, которую он тяжело переживает.

- Станислав Сергеевич был, конечно, человеком избранным, на нем была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать господня, - сказал президент. - На нем она точна была. Его звезда еще будет ярко светить, а миллионы людей будут помнить о нем. В моем сердце он останется навсегда.

Церемония прощания со Станиславом Говорухиным: Москва провожает режиссера в последний путь.

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