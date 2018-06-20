Матч Россия-Египет: Дзюба - дорого посмотреть

СЕГОДНЯ 01:52 2018-06-20T02:32:56+03:00

Наш колумнист считает, что после победы нашей сборной в Питере в нее должны поверить даже скептики

Изменить размер текста: A A

Никто не умеет настраиваться на поражение лучше русского болельщика. Мы делаем это с таким азартом, словно и не хотим, чтобы сборная побеждала. После серии неудач в товарищеских матчах и озорной песенки Семена Слепакова о наших неказистых кудесниках мяча всем всё стало ясно окончательно: «Не, ну все понятно, с этим «деревом» ловить нечего!» И вдруг 5:0 в стартовой игре с Саудовской Аравией.

Пока половина страны пребывала в радостном шоке, вторая продолжала гнуть свою линию - мол, да нет, это не мы сильные, а соперник слабый! Самые суеверные вспомнили ЧМ-2002, где на старте команда Олега Романцева уверенно обыграла слабенький Тунис, а потом потерпела два поражения подряд: «Вот увидите, сейчас будет точно так же!» И что? Увидели. Не поверили своим глазам. Прекрасные голы Черышева и Дзюбы. Яркая победа над сильным, обладающим звездой мирового класса Египтом. Первый за 32 года выход из группы на чемпионате мира, да к тому же досрочный.

Аналитики и любители статистики растерянно разводят руками - это кто? Наши? Или вместе со своевременно получившим российский паспорт защитником Фернандесом на поле вышли еще 10 замаскированных бразильцев? Эксперты, предсказывавшие России очередной позор, бормочут что-то невнятное. Их умы не в состоянии понять случившееся. Что ж, давайте перефразируем классика и признаем, что умом команду не понять, в команду можно только верить. И тогда эта команда, заранее списанная всеми со счетов, еще не раз сможет нас по-настоящему удивить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Артем Дзюба: В России сейчас праздник, и мы горды что смогли подарить его стране

- Артем, 32 года нас не было в плей-офф чемпионатов мира. У вас есть сейчас ощущение, что вы сотворили историю?

- Да. Мы всю жизнь к этому стремились и об этом мечтали. На домашнем чемпионате мира все для нас – прекрасные стадионы, прекрасная атмосфера. Мы работали, пахали, и получили определенную отдачу. Вся страна нас поддерживает, во многих городах по всей стране огромные экраны на площадях, столько энергии передается. Мы это чувствуем и безумно счастливы. (подробности)

В ТЕМУ

Станислав Черчесов: У нас нет слова «проблемы», есть вопросы

- С победой, Станислав Саламович. За счет чего удалось переиграть египтян?

- Нам в этом матче надо было выиграть, чтобы решить свои задачи, а а Египет должен был обязательно побеждать, чтобы остаться в турнире. Это совершенно разные психологические установки, тем более если учитывать, что Египет играет вторым номером (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная России обыграла Египет и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. Но первая победа – 5:0 над Саудовской Аравией, вторая – 3:1 над Салахом и его Египтом. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас – хочется досмотреть до финала. (подробности)