Марина Влади умоляла Говорухина отпустить Высоцкого на Таити

СЕГОДНЯ 01:12 2018-06-22T01:23:25+03:00

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На 83-м году жизни скончался Станислав Говорухин. Многие зрители чуть ли не наизусть, до последнего кадра, знают его фильмы. Мы вспомнили малоизвестные эпизоды, связанные с самыми знаменитыми картинами мастера.

«Вертикаль», 1967 год: Разыграл барда

Тот фильм сам Говорухин называл «поэмой о горах». «Нас осенила идея построить весь фильм на песнях, сделать эдакую поэму о горах, - вспоминал режиссер. - Стали думать, кого пригласить. Визбора? Окуджаву? И остановились на Владимире Высоцком. Он никогда не был в горах, но мы очень рассчитывали на его песни.

Последней из его цикла была написана «Военная песня». С ней связана такая история. Я прихожу в гостиницу с ледника грязный, уставший - часов шесть шел пешком. Володи нет. На столе лежит черновик. Смотрю - новая песня. Читаю и думаю: какие потрясающие слова! Вдруг пришла озорная мысль. Я быстро запомнил припев, спускаюсь в бар. Там сидят американские туристы и с ними - Володя. Он вертелся там, потому что в их группе было десятка полтора молодых девчонок, одна симпатичнее другой. Он пел им песни. Они ни слова не понимали по-русски, но хохотали.

На съемках «Вертикали» Высоцкий сочинял песни не только о горах. Актрисе Ларисе Лужиной бард посвятил песню «Она была в Париже».Фото: кадр из фильма

Увидев меня, Володя подбегает и говорит: «Слава, я такую песню написал! Хочешь, - говорит, - я ее тебе прямо здесь спою, даже без гитары?» - и начинает.

Я говорю:

- Постой, ты уж совсем как Остап Бендер, который всю ночь сочинял «Я помню чудное мгновенье» и только утром понял, что это кто-то уже сочинил до него.

- Что ты мелешь?!

- Как - что я мелю? - отвечаю. - Это старая баксанская альпинистская песня, еще военных лет. Там еще есть такие слова:

Отставить разговоры!

Вперед и вверх, а там...

Ведь это наши горы -

Они помогут нам.

Он побледнел:

- Не может быть!

- Да ладно, Володя, - не выдержал я, - я тебя разыграл.

Как он посмотрел на меня!..

Альпинисты считали его своим. Верили, что он опытный восходитель. А он увидел горы впервые».

«Место встречи изменить нельзя», 1979 год: Конкина взяли за интеллигентный взгляд

Много ходило разговоров о том, что своего друга Высоцкого Говорухин в этой ленте снимал по доброй воле, а Владимира Конкина (уже отмеченного властью артиста за роль Павки Корчагина в «Как закалялась сталь») ему навязали сверху. Но сам Говорухин отметал эти домыслы. Говорил сценаристам: «Посмотрите, какие у него глаза. Он настоящий интеллигент». Как он сам объяснял Конкину: «Мне нужна антитеза Жеглову. Вот твоя интеллигентность и необходима как противовес напору и темпераменту Высоцкого».

Станислав Говорухин вспоминал, что в середине работы Марина Влади чуть не «похоронила» фильм:

Владимир Конкин и Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя».Фото: кадр из фильма

«Марина уводит меня в другую комнату, запирает дверь, со слезами на глазах говорит:

- Сними другого актера, отпусти Володю! Он не может сниматься.

- Давай его сюда, - говорю я.

Володя приходит и объявляет:

- Славик, я тебя прошу... Ну не могу тратить год жизни на эту картину. Мне так мало осталось. (У него предчувствие близкого конца всегда было.) У нас большие планы: мне хочется на Таити поехать.

Я тут же нажал на все педали:

- Ты что, сумасшедший? Так хотел сниматься в «Эре милосердия», можно сказать, был зачинателем идеи - сделать фильм по роману Вайнеров, так волновался - утвердят, не утвердят на Жеглова, и вдруг... Ну хотя бы о деньгах подумай - это бешеные деньги: остановить все производство, искать нового актера! Кто нам после этого вообще даст это кино снимать?

С трудом, но мне удалось их уговорить...»

«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», 1981 год: Главную роль мог сыграть «иванушка» Игорь Сорин

В этой ленте состоялся актерский дебют 8-летней Марии Мироновой (дочки Андрея Миронова и Екатерины Градовой), сыгравшей роль Бекки Тэтчер, и 9-летнего Влада Галкина (он стал Финном). Для изнеженной барышни Мироновой съемки в 40-градусной жаре Сухуми оказались кошмаром. А Галкин еще и шкодить успевал!

Говорухин с Владом Галкиным на съемках «Приключений Тома Сойера».Фото: Личный архив

«Снимали под Сухуми, там в дендропарке я собрал в пачку из-под сигарет несколько древесных скорпионов, укус которых был смертельным, - вспоминал Галкин. - В машине, когда ехали в гостиницу, уронил заветную коробку, и твари разбежались по салону. Представьте себе: центр Сухуми, оживленное движение, из машины, тормозящей на полном ходу, выскакивают в ужасе люди и начинают что-то вытряхивать из нее. К счастью, обошлось без последствий… Как-то решили отвязать плот и покататься на нем, а Днепр (в картине - Миссисипи) оказался большим, течение сильным. Нас еле выловили».

Одну из детских ролей - знакомого Тома Джо Гарпера - сыграл Игорь Сорин, будущий солист группы «Иванушки International». В 1998 году Игорь трагически погиб. Кстати, Сорин (тогда он носил свою настоящую фамилию Райберг) мечтал сыграть Тома Сойера и был на примете у режиссера как главный претендент. Но за несколько дней до начала съемок Никита Михалков позвонил Говорухину и уговорил его взять на роль другого талантливого мальчика - Федю Стукова.

«Десять негритят», 1987 год: Зрители поверили в мистику

Эту картину называли первым советским триллером. Режиссер признавался, что ему не сразу удалось выбить финансирование, поскольку Госкино долгое время не верило в успех экранизации Агаты Кристи. В ленте Говорухин собрал самый звездный актерский ансамбль.

В прессе часто связывали раннюю смерть актеров с «проклятием» этого фильма. Например, героя Анатолия Ромашина в фильме сбрасывают со скалы в море. Летел в воду манекен, а в волнах плавал каскадер. Во время съемок этой сцены дублер Ромашина чуть не погиб. Сам Ромашин боялся играть свою смерть, но и в жизни он погиб трагически - через три года, в 2000 году, актера убила сосна, которую он спилил на даче.

Фильм «Десять негритят» собрал звездный состав актеров, в том числе Татьяну Друбич и Александра Абдулова.Фото: кадр из фильма

Александр Кайдановский согласился сниматься только из-за гонорара. В фильме его героя убивают выстрелом в сердце. Кайдановскому на момент съемок был 41 год, а в 49 он умер от инфаркта.

Съемки в триллере едва не стоили жизни и актрисе Татьяне Друбич. По сценарию она должна была покончить с собой. С помощью специального приспособления актриса висела в петле. Но после объявленного перерыва группа разошлась, а актрису забыли вытащить. Друбич спасла дочь - она услышала, что мама захрипела, и позвала на помощь.

«Ворошиловский стрелок», 1999 год: Актера-насильника пришлось дергать за ноги

Говорухин признавался, что видел в главной роли Афонина только Михаила Ульянова, хотя сыграть очень рвался Георгий Жженов.

Говорухин требовал от Ульянова высочайшего уровня актерского мастерства - и 72-летний артист играл на одном дыхании.Фото: кадр из фильма

На съемках режиссер все внимание уделял Ульянову, но никаких трудностей в работе с ним не возникло - он играл словно на одном дыхании. Зато непредвиденные сложности вызвала сцена с изнасилованием. Влад Галкин из-за смущения забывал нужные реплики. Актер Илья Древнов, изображая наглого насильника, краснел как рак и робел. Он так и не смог сымитировать необходимые при сексуальном акте движения - помогали ассистентки, которые дергали за кадром парня за ноги.

«Благословите женщину!», 2003 год: Прыгнул ради Ходченковой в море

Режиссер отмечал, что с возрастом ему стало особенно интересно снимать фильмы про женщин. Однажды он признался: «Почему я снял в картине «Благословите женщину» Светлану Ходченкову? Потому что влюбился!» Он восхищался 19-летней актрисой, и в его картине она сыграла свою лучшую роль.

Светлана Ходченкова в фильме «Благословите женщину!».Фото: кадр из фильма

Для съемки сцены, где главная героиня купается в море обнаженной, наняли катер и ушли далеко от берега. Светлана по канату спустилась в море. Сцену сняли. Но плавая Ходченкова так выбилась из сил, что даже после команды «Стоп! Снято!» не смогла забраться сама на корабль. И тогда Станислав Сергеевич сиганул к ней в море, чтобы оказать помощь.

В ТЕМУ

«Пираты ХХ века», 1979 год: Еременко нырял по семь часов

Это был первый советский боевик. Сценарий к картине написал Говорухин, прочитав заметку в газете о реальном нападении пиратов на итальянское судно, перевозившее урановую руду. Но снимать не смог, потому что готовился к съемкам ленты «Место встречи изменить нельзя», и отдал работу другу - Борису Дурову. Тот вспоминал: «Мы сразу отказались от излишней сентиментальности. Задумали кино о русских мужиках, которые способны защитить своих женщин, свой корабль. В те годы сценарий будущего фильма должен был пройти цензуру. Тут-то нам и зарубили уран. Тогда мы предложили «погрузить» на корабль опиум для фармацевтической промышленности - товар на миллионы долларов. Поднялся шум: никаких наркотиков, это пропаганда! Я разозлился: «Это же для фармацевтической промышленности! Наркотики, говорите, нельзя? А что же везти кораблю: пустые бланки партийных билетов?» В общем, опиум отстояли».

За роль в фильме «Пираты XX века» зрители присудили Николаю Еременко звание лучшего актера 1981 года.Фото: кадр из фильма

«Снимали сцену спасения женщин в бассейне целую неделю. По семь часов я сидел в воде, и не просто сидел, а все время надо было нырять, нырять, нырять, - вспоминал актер Николай Еременко. - И тогда уже из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, и часто прекращали съемку, чтобы остановить мне кровь».

Зато после премьеры картины Еременко превратился в секс-символ. А «Пираты ХХ века» стали самым кассовым фильмом 80-х: в год выхода картина собрал 90-миллионную аудиторию, обогнав даже оскароносную мелодраму «Москва слезам не верит».

ДИАГНОЗ

Боролся с раком легких

По официальной версии, кинорежиссер и председатель Комитета по культуре Госдумы РФ скончался от сердечной недостаточности. Но близкие Станислава Сергеевича не сомневаются, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в последнее время. Режиссер с юности много курил. Сигареты и трубка - без них трудно представить Говорухина. И хотя в последние годы врачи постоянно говорили, что надо бросать, эти рекомендации он как будто бы не слышал.

Осенью прошлого года Говорухину удалили легкое. Операция была проведена, когда в организме уже, к сожалению, «бушевал пожар»...

Татьяна ЗИМНЯЯ.

ПРИНЦИПЫ

«Мужество - это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью»

Вспоминаем цитаты Станислава Говорухина из интервью разных лет

Массовый зритель год от года становится глупее и менее образованным. И кино под него подстраивается, поэтому с каждым годом становится все хуже. В кино пришли люди, у которых с душой не в порядке, малообразованные, не читающие книг. Сегодняшнее кино я ненавижу. И свои фильмы делаю в пику.

Все эти разговоры о том, что искусство не должно воспитывать, - это чушь собачья, на мой взгляд! Именно искусство духовно воспитывает человека.

Потом мне критики объяснят каждый на свой лад, что я там пытался сказать. Я как на духу говорю: я просто хотел, чтобы это кино доставило удовольствие моему зрителю - такому же, как я.

Главное, чтобы зритель не засекал по мобильнику время до конца сеанса.

Ну какой я мэтр! Я же не старый еще! Я работаю режиссером всего 47 лет.

Мужество - это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью.

Юлия МАЗУР.

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