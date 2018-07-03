Самую дорогую команду мира обыграли сын шахтера и неудавшийся электрик

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-03T01:09:57+03:00

Место в составе ЦСКА Игорь получил в 17 лет, а уже на следующий год дебютировал в национальной команде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Чудо! Только так можно описать то, что произошло вечером 1 июля на московском стадионе «Лужники». Судите сами. Перед началом чемпионата мира Россия была самой слабой по рейтингу командой мундиаля (70-е место в мире), а Испания входит в десятку лучших. Суммарная стоимость всех игроков испанской сборной на рынке составляет около 1 миллиарда евро, а россиян - чуть более 100 миллионов евро. Даже запасные у испанцев являются звездами в лучших европейских командах, а у наших на Западе играет только Черышев, да и то не в суперклубе.

«Комсомолка» решила кратко напомнить жизненные истории авторов футбольного подвига и откуда они родом. В конце концов, это про них когда-то снимут фильм с Козловским и Безруковым в главных ролях.

Игорь Акинфеев - от вундеркинда до капитана (Видное, Московская область)

Супергерой матча с испанцами и капитан российской команды, кажется, стоял на воротах сборной всегда. А ему только 32! Просто когда-то Акинфеев был настоящим футбольным вундеркиндом. Место в составе ЦСКА Игорь получил в 17 лет, а уже на следующий год дебютировал в национальной команде и с тех пор никому надолго не отдавал пост №1 в клубе и сборной. Не удивимся, если Акинфеев сыграет в 2022 году на чемпионате мира в Катаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658455" frameborder="0"></iframe> Акинфеев - нога Бога!.Ноге, которой Игорь Акинфеев отразил пенальти, предлагают установить памятник

Александр Самедов - отказался играть за Азербайджан (Москва)

Когда Александр был только подающим надежды полузащитником, его пытались сманить в сборную Азербайджана (отец Самедова - азербайджанец, а мать русская). Но футболист твердо сказал, что будет ждать вызова от российской сборной. И ведь дождался! В национальной команде Самедов играет с 2011 года, на счету у него более 50 матчей в футболке с двуглавым орлом. Это его второй чемпионат мира. Кстати, Александр принял христианство. Правда не православие. Он ходит евангельскую церковь пятидесятников. А любимой книгой называет Библию.

В национальной команде Самедов играет с 2011 годаФото: Александр ГЛУЗ

Александр Головин - в шесть лет пообещал играть за сборную (Калтан, Кемеровская область)

Сын шахтера из Кузбасса вырос в небольшом депрессивном городке, где даже толком не было нормальных полей. Но уже в шесть лет он пообещал родителям, что будет играть за сборную Россию. Худенького мальчика с фантастическим видением поля еще в юношеском возрасте приметил ЦСКА. На Евро-2016 Головина взяли авансом, а теперь он самый дорогой российский игрок. За Сашу уже борются такие гранды европейского футбола как «Ювентус» и «Челси».

Александр Головин - в шесть лет пообещал играть за сборнуюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Илья Кутепов - «бразилец» с Черного моря (Ставрополь)

Новый центральный защитник сборной, заменивший Василия Березуцкого в роли напарника Игнашевича, начинал играть в «Школе бразильского футбола» - есть такой футбольный интернат под Геленджиком. Попав в «Спартак», Кутепов несколько лет ждал своего шанса, зато теперь он может перейти в ведущие европейские чемпионаты. Говорят, им интересуются итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Кутепова считают одним из самых серьезных и ответственных футболистов нашей сборной. Например, женился он в 18 лет и не жалеет об этом.

Илья Кутепов - «бразилец» с Черного моряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марио Фернандес - обрел в России свое счастье (Сан-Паулу, Бразилия)

Фернандес говорит, что переезд в Россию был лучшим решением в его жизни. В Бразилии он был заядлым тусовщиком, слишком много пил. А оказавшись в Москве, пришел к церкви евангельских христиан и абсолютно завязал с алкоголем. К России суперМарио прикипел всей душой и бьется за свою вторую родину так, будто прожил здесь всю жизнь. А бразильцам остается только локти кусать. В свое время он по чистой случайности не был заигран за южноамериканскую сборную - пропустил нужный рейс самолета.

Фернандес говорит, что переезд в Россию был лучшим решением в его жизниФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сергей Игнашевич - вернулся в сборную, чтобы помочь (Москва)

Абсолютный рекордсмен российской сборной по количеству проведенных матчей (игра с Испанией стала для него 126-й), 38-летний Игнашевич уже было собрался завершать профессиональную карьеру, но остался для того, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира. Его выдающийся опыт позволяет ему выиграть единоборства с более молодыми и атлетичными оппонентами. Этот чемпионат точно последний большой турнир для Игнашевича, а в будущем он собирается стать тренером и уже посещает лекции. Кстати, 14 июля Сергею Николаевичу стукнет 39. В этот день на ЧМ будет играться матч за третье место. 15 июля финал. Пожелаем Игнашевичу сыграть в одном из этих матчей.

Игнашевич уже было собрался завершать профессиональную карьеру, но остался для того, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мираФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федор Кудряшов - незаметный герой с сибирским характером (Мамакан, Иркутская область)

Защитника Кудряшова ценят и любят все тренеры, с которыми он когда-то работал. Станиславу Черчесову он так запомнился по совместной работе в «Тереке», что, придя в сборную, он сразу поставил его в основу. Целеустремленность, надежность, дисциплина - в каждой команде должен быть такой незаметный герой, который будет выполнять любую черновую работу ради общей победы. После эпохальной победы над испанцами Кудряшов развернул на поле российский флаг с надписью «Братск» - дань уважения городу, где начал заниматься футболом.

Защитника Кудряшова ценят и любят все тренеры, с которыми он когда-то работалФото: Александр ГЛУЗ

Юрий Жирков - вырос в многодетной семье (Тамбов)

Один из трех игроков этой сборной России (наряду с Акинфеевым и Игнашевичем), который является обладателем бронзовых медалей Евро-2008. Юрий вырос в многодетной семье. Отец работал на заводе, мать - почтальоном, восемь человек ютились в маленькой «однушке». Казалось, его ждет неказистое будущее: он даже отучился в ПТУ на электрика. Но переход в ЦСКА из тамбовского «Спартака» и великолепная игра на левом фланге сделали из Жиркова звезду. Он провел три сезона в «Челси» Романа Абрамовича, а сейчас ветеран является одним из ключевых игроков «Зенита».

Юрий ЖирковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Далер Кузяев - созванивается с отцом после каждого матча (Набережные Челны)

Отец Далера - футбольный тренер Адьям Кузяев, сейчас он работает в эстонской «Нарве». Кузяев-старший родом из Таджикистана, и Далеру предлагали выступать за эту страну. Но парень верил, что пробьется в основу сборной России. И добился своего! Помогли ему в этом советы отца - даже сейчас 25-летний Далер созванивается с ним после каждой игры, обсуждает ошибки и разбирает тактику. Только после победы над испанцами Адьям Кузяев жаловался, что не может дозвониться до сына: родственники телефон обрывают с поздравлениями.

Далер КузяевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роман Зобнин - будущую жену заметил на трибуне (Иркутск)

В 2011 году Роман играл в тольяттинской «Академии». На матчи второй лиги, где она выступала, приходило не так много зрителей. Так что Зобнину не составило труда рассмотреть среди 300 человек на трибунах симпатичную девушку. В тот же вечер Роман пригласил Рамину погулять и подарил ей цветы.

- Прилично, конечно, потратился, зарплата-то небольшая была в то время, - вспоминал Зобнин в одном из интервью.

В клубе Роман всегда играет под 47 номером.

- Это Рамина мне его выбрала. Когда я попал в дубль московского «Динамо», там можно был взять номер от 40-го. спросил ее: «Какие тебе цифры нравятся?» - «Четыре и семь». С тех пор играю под 47-м.

Роман ЗобнинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артем Дзюба - забив гол, отдает честь тренеру (Москва)

На чемпионате мира у Дзюбы появилась новая традиция. После каждого взятия ворот он прикладывает руку к голове - будто военный, отдающий честь командиру. А ведь за ЦСКА он никогда не играл! Началось все в матче против Саудовской Аравии, когда Дзюба вышел на замену и забил первым же касанием. Тогда козырнул ему Станислав Черчесов.

- Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны, - говорит Дзюба.

Забивал Артем и Египту, и Испании, неизменно отдавая честь тренеру. Только делал это более правильно, кладя вторую руку на голову. Ведь с непокрытой головой честь не отдают.

Артем ДзюбаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Гранат - пережил нападение фаната (Улан-Удэ)

11 мая 2014 полтысячи болельщиков питерского «Зенита» прорвались на поле под конец матча с московским «Динамо». К тому моменту «Зенит» проигрывал, и фанаты были просто в ярости. Судья принял решение увести футболистов в раздевалку, но болельщик по прозвищу Гулливер успел подбежать к Гранату и ударить его. Через пару дней Гулливер сдался полиции, его арестовали на 30 суток. Гранат в это время лежал в больнице с сотрясением мозга и подозрением на перелом челюсти. Футболист выбыл на пару недель, но нашел в себе силы простить нападавшего - уголовное дело в отношении него прекратили в связи с примирением сторон.

Владимир ГранатФото: REUTERS

Александр Ерохин - играл в футбол на деньги с милиционерами (Барнаул)

В детстве Александр был подвижным и неусидчивым. Отец пытался увлечь его своим любимым хобби - рыбалкой. Но тому скучно было сидеть с удочкой. А вот гонять мяч другое дело! Рядом с площадкой, где Ерохин играл с друзьями, было отделение милиции. В свободное время стражи порядка были не прочь побегать с мячом. Подростки ставили им одно условие - играем на деньги.

- Суммы незначительные, - вспоминает Ерохин. - Если мы выигрывали, подходили к милиционерам и просили рассчитаться прямо сейчас. А если проигрывали, быстро рассасывались по дворам и не показывались на площадке некоторое время.

Александр ЕрохинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Денис Черышев - учился в школе с сыном премьер-министра Испании (Нижний Новгород)

Когда Денису было пять лет, его отец - сам известный футболист - перевез семью в Испанию. Поначалу Денису было там сложно: языка не знает, друзей нет. Но парень собрался, и скоро все пошло на лад. В школе его даже выбрали старостой класса! И это при том, что Денис уже серьезно занимался футболом и по-полной выкладывался на ежедневных тренировках. Учился он в одной из закрытых мадридских школ, там же, например, пробовал на зуб гранит науки сын премьер-министра Испании. Параллельно со спортивной карьерой, Черышев получил образование - он дипломированный тренер по физподготовке. А еще он самый титулованный футболист этой сборной. В его активе победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Денис ЧерышевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Смолов - в футбольную академию попал на последнем просмотре (Саратов)

Стать футболистом Федор мечтал с детства. А вот родители сомневались, что он сможет добиться чего-то в спорте. Смолов ездил на просмотры в разные спортшколы, но везде получал отказ. Когда ему исполнилось 15, он буквально выпросил у родителей возможность отправиться на смотрины в подмосковный Егорьевск. Пообещал, что, если и на этот раз ничего не выйдет, завяжет с футболом. Но тренеры местного «Мастер-Сатурна» разглядели в школьнике талант. 13 лет спустя в очереди за форвардом «Краснодара» стоят немецкие и английские клубы.

Стать футболистом Федор мечтал с детстваФото: Александр ГЛУЗ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ИГОРЯ АКИНФЕЕВА

Нога бога

Его боготворят и ненавидят одновременно. Его считают самым одаренным голкипером страны после Льва Яшина и тут же называют виновником самых обидных поражений сборной России. Матч с Испанией - еще один файл в его историю побед и поражений.

Враг № 1

«Знаете, чего хочется больше всего? Чтобы было более адекватное отношение со стороны болельщиков. Это в России очень большая проблема. Когда приезжаешь в другие города, такое слушаешь с трибун про себя, про семью, про все остальное… И в такие моменты я стою и думаю: почему у нас так? Почему в Европе футбол - это праздник, а у нас - место выплеснуть негативные эмоции? Почему в Германии даже от чужих трибун я чувствую драйв, а в России я жду, когда закончатся эти 90 минут и мы уедем отсюда?»

Игорь Акинфеев - в интервью «КП».

Как так получилось, что Акинфеев выслушивает о себе с трибун? Ведь он дебютировал в 17 лет и считался любимцем страны! Все просто: Акинфеев - враг № 1 фанатов «Спартака». У двух клубов давняя война, а Акинфеев, как воспитанник ЦСКА, просто заметнее других.

На проклятия самой большой фанатской армии страны наложились ошибки в сборной: на ЧМ-2014 в Бразилии Игорь пропустил от корейцев глупейший гол. Еще одна оплошность была на Кубке конфедераций. «Что же, мне повеситься теперь, что ли?!» - вспылил Акинфеев. И этого болельщики ему тоже не простили. Нужен был суперматч в национальной команде, чтобы переломить отношение трибун. Может быть, 1 июля был как раз он?

Ненавистник соцсетей

«Эти все соцсети, это не про меня. Сколько раз говорил, что никогда меня там не будет. В грязном белье, в помойке меня никогда не будет».

Игорь Акинфеев - в интервью «КП».

Акинфеев не раз говорил, что считает высказывания болельщиков в интернете помойкой. Это еще одна причина вражды. В соцсетях и на спортивных сайтах голкиперу ЦСКА и сборной нередко устраивали травлю. И по поводу серии в Лиге чемпионов - там голкипер ЦСКА 11 лет пропускал в каждом матче, и это антирекорд турнира. И по поводу травм. И по поводу всего остального. А Акинфеев к авторам комментариев в соцсетях относится с подчеркнутым презрением. Те обижаются, и это еще больше распаляет войну. Но от ненависти до любви - всего 120 минут и серия пенальти. Сейчас соцсети забиты картинками во славу голкипера.

Голограмма на сторублевке к ЧМ-2018 оказалась знамением. Фото: Фото: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Лицо под маской

«Спокойствия в игре не бывает никогда. Лицо тебя может не выдавать - зачем всем знать, что у меня внутри?»

Игорь Акинфеев - в интервью «КП».

Акинфеев считается очень закрытым человеком. Многие из его партнеров рассказывали, что Игорь может быть увлекательным рассказчиком, но сразу же замолкает, если вдруг за общим столом оказывается незнакомый ему человек. Иногда кажется, что у Акинфеева маска на лице. Почти всегда он старается не давать понять, что слышит оскорбления с трибун, что ему пересказывают, о чем пишут в интернете, что он живой человек, и все это его задевает. Толстая кожа, броня от насмешек и критики - это то, чем Акинфеев обзавелся за 15 лет карьеры. Но иногда маска слетает, и Акинфеев в игре высказывает партнерам и соперникам все, что думает в данный момент. И эти вспышки эмоций ему фанаты других команд тоже ставят в вину.

Семья под грифом «секретно»

«Почему я не рассказываю про жену и детей? Я считаю, что это не должно быть никому интересно. Потому что это моя семья. Обсуждайте своих родных. Если в другой семье что-то происходит, мне это неинтересно».

Игорь Акинфеев - в интервью «КП».

Игорь не любит говорить про свою семью с посторонними, хотя у него красавица жена Екатерина и двое очаровательных детей. Но как-то раз в интервью «КП» вратарь сделал исключение. Он рассказывал про своих детей (сыну сейчас 4 года, дочке в сентябре будет 3), про то, как они больше любят мультики, а не папу в телевизоре. А заодно поведал историю, как, будучи уже звездой, знакомился с родителями Кати, которые живут в Киеве, - мама его не узнала, но папа все-таки догадался, кто перед ним.

Андрей ВДОВИН

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Почему нашим удалось одержать историческую победу над Испанией

Есть одна причина, которая в матче Испания - Россия была за нас. У нашей сборной тренером был Станислав Черчесов, а у Испании - назначенный за сутки до старта чемпионата мира по футболу Фернандо Йерро. И за те пару лет, что Черчесов находится у руля команды, он прошел несколько этапов эволюции. Его неистово ругали перед ЧМ, говоря о слабой игре и плохих результатах. Но теперь же Россия впервые в истории - в восьмерке лучших команд на чемпионате мира по футболу. Так что же произошло? Откуда это чудо? (подробности)

Спасибо, Акинфеев! Это история!

Сборная совершила то, во что никто не верил. И теперь аппетиты растут!

Пока Месси и Роналду тщетно пытаются догнать Марадону и Пеле, Игорь Акинфеев продолжает погоню за Львом Яшиным. Его сейв в серии пенальти, фантастический, отчаянный, вывел нас в четвертьфинал. И это навсегда. Сразу в мрамор. Этот один из самых блестящих моментов в нашей футбольной истории. И да, конечно, победила команда. Но символом этой победы навсегда останется именно этот сейв. (подробности)