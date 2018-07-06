Станислав Черчесов перед матчем с Хорватией: Команды, которые на бумаги были сильнее, сейчас уже находятся дома

СЕГОДНЯ 14:28 2018-07-06T15:26:47+03:00

Главный тренер нашей сборной встретился с журналистами перед решающей для России игрой на ЧМ-2018

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Накануне матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия главный тренер нашей сборной Станислава Черчесов по традиции не стал раскрывать секреты, как будет играть его команда. Но зато все узнали, как часто тренеру звонит президент страны Владимир Путин.

- Это самая важная игра в вашей жизни?

- Надеюсь, самые важный еще впереди. Ответил? Вот, краткость – сестра таланта!

- Сборная России меняется от матча к матчу – она может атаковать, может обороняться. Как будет завтра?

- Хорваты – совершенно другая команда, чем испанцы. Уровень игроков тот же, но играют они в другой футбол. На каждой позиции игрок мирового уровня. И чтобы остановить, их не стоит играть против кого-то одного из них.

- У нас страна крайностей. Теперь такое настроение, что все думают: раз испанцев прошли, значит, и хорватов обязаны.

- Я стараюсь не заглядывать ни в газеты, ни в телевизор. Игра с Испанией – хорошая для нас история. Но теперь надо заглядывать дальше и забывать какие-то вещи. Нам в эйфории быть не надо, турнир для нас продолжается. Мы видели, что некоторые команды, которые на бумаги были сильнее, сейчас уже находятся дома.

- Сейчас вы заставили проглотить свои слова тех, кто вас критиковал еще несколько недель назад.

- Когда тебя очень хвалят – это тоже может быть плохо. Но в любой критике мы можем найти что-то важное для себя. Другое дело, что она должна быть конструктивна.

- Хорваты играют в сильнейших лигах – Англии, Испании, Италии. А почти все футболисты вашей сборной в России. Это проблема?

- Главное, не где кто играет, а как. Были времена, когда многие наши футболисты выступали в Европе, а результата в сборной не было. И в то же время, как показывает практика, можно добиваться успеха и с игроками, которые выступают во внутреннем чемпионате

- Сборная Хорватии прилетела в Сочи заранее для акклиматизации – здесь другой климат. А почему вы решили готовиться не здесь?

- Мы изначально знали, что будет такая погода. Сейчас хорошая температура для футбола, ни холодно, ни жарко. Тем более, что матч начинается в 21:00. Почему мы не прилетели раньше? Тут мы живем в отеле с другими людьми. Не могу сказать, что нам некомфортно, но на базе в Новогорске мы были одни.

- Насколько вас поддерживает президент страны Владимир Путин? Часто ли он звонит вам?

- Владимир Владимирович звонил несколько раз – и перед Испанией и после матча. Понятно, что поддержка первого лица приятна, игроки знают о ней, и это дополнительная мотивация.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия состоится 7 июля в 21:00 на стадионе «Фишт». Игру в прямом эфире покажет Первый канал, а на сайте kp.ru пройдет онлайн-трансляция.

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Далее в матче 1/8 финала произошла небольшая заминка. Хорваты во встрече с датчанами почему-то изменили своей тактике и большую часть матча играли вторым номером. Дотянули до дополнительного времени, где не забили одиннадцатиметрового и победили только в серии пенальти за счет своего вратаря Субашича, отразившего три (!) удара. Напомним, что сборная России тоже обыграла Испанию в серии пенальти, два из которых вытащил Акинфеев. Так что в этом компоненте хорваты с нами на равных (подробности)

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