2018-07-05T18:05:06+03:00
Туризм

Ждать ли новых банкротств туроператоров: прогнозы экспертов

Посыплются ли вслед за «Полар Тур», DSBW и «Натали Турс» другие компании?
Юлия СМИРНОВА
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У реально крупных туркомпаний проблем нет, заверил Сафонов, покупать путевки можно смелоУ реально крупных туркомпаний проблем нет, заверил Сафонов, покупать путевки можно смелоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ростуризм и Ассоциация туроператоров России в один голос уверяют, что никакого кризиса на рынке путешествий нет. Аргументы?

- Системного кризиса на российском туристическом рынке нет, - уверен глава Ростуризма Олег Сафонов. - На примере нескольких не слишком удачных компаний нельзя делать выводы обо всех. Да, когда-то «Натали Турс» и DSBW были крупными, лидировали на рынке, но сейчас таковыми не являются. В прошлом году по линии "Натали Турс" за рубеж выехали 22 тысячи туристов. А выездной турпоток у нас более 30 миллионов.

У реально же крупных туркомпаний проблем нет, заверил Сафонов, покупать путевки можно смело. Впрочем, было б странно, если бы отвечающий за отрасль чиновник рассуждал по-другому.

С ним согласна и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе:

- Все туроператоры, которые с начала лета ушли с рынка или аннулировали туры, - некрупные, я бы даже сказала микрокомпании. Да, сработала магия брендов, отсюда такое внимание в СМИ и соцсетях. И «Натали Турс», и DSBW созданы больше 25 лет назад, их многие знают. В свое время "Натали Турс" была одним из немногих туроператоров, которые могли себе позволить рекламу на телевидении. Но сейчас даже совокупная доля «Натали Турс», DSBW и «Полар Тур» - меньше 1% рынка выездного туризма. По ним нельзя делать выводов о тенденциях на рынке, это безосновательно и несерьезно. На данный момент вы не видим других туркомпаний, которые находились бы в зоне риска.

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