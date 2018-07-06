Приняли на веру: Страна убеждена в победе сборной России над Хорватией

СЕГОДНЯ 17:49 2018-07-06T18:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ох, не к добру это. Перед матчем 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия все ждут от нашей сборной только победы. Встречавшая в Сочи команду толпа болельщиков скандировала «Россия! Россия!», и, кажется, не сомневалась, что в субботу вечером будет праздновать очередной триумф. А на сочинских пляжах сейчас продаются российские флажки с надписью «Порвем всех!». И с каждым таким возгласом становится все тревожнее и тревожнее: вы помните, чем все заканчивалось каждый раз, когда мы начинали считать свою сборную непобедимой?

Без газет и телевизора

Сочи – коварный город. Он встречает вас влажностью и жарой. Солнце, + 27 и грозовые тучи на морском горизонте. Если вы чересчур наивны, то Сочи сначала вотрется к вам в доверие, разденет, а потом окатит жестким холодным ливнем с градом. Все в пятницу происходило точно так, словно сам город хотел предупредить сборную России: «не расслабляйтесь, ничего еще не закончилось, Хорватия – более сложный соперник, чем Испания». Но не понятно было, слышат ли эти предупреждения наши футболисты.

И даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов как-то неуверенно выглядел, когда речь зашла об эйфории.

- У нас страна крайностей, - говорили Черчесову. - Теперь такое настроение, что все думают: раз испанцев прошли, значит и хорватов обязаны.

- Я говорю сейчас за себя, как есть: я стараюсь не заглядывать ни в газеты, ни в телевизор. Игра с Испанией – хорошая для нас история. Но теперь надо заглядывать дальше и забывать какие-то вещи. Нам в эйфории быть не надо, турнир для нас продолжается. Мы видели, что некоторые команды, которые на бумаге были сильнее, сейчас уже находятся дома... Когда тебя очень хвалят – это тоже может быть плохо.

Видите – говорит только за себя. Значит, есть в команде странные настроения. И тот же Александр Головин. Главная наша молодая звезда, зачем-то на днях ляпнул: «Мы и перед началом чемпионата мира нацеливались на финал».

Зачем? Ох, какие от этого неприятные царапины предчувствий на душе.

Российская команда впервые в истории готовится сыграть в четвертьфинале ЧМФото: REUTERS

Президент на фанатской трибуне

А сочинский «Фишт» будет в субботу требовать победы. Не ждать, не верить и надеяться – а именно требовать. Все 44 287 мест должны быть забиты. Доля хорватов на них – 7 тысяч болельщиков. Вместе с ними – президент страны Колинда Грабар-Китарович. Ее фотографии взрывают интернет, но самые пикантные из них, там где президент в купальнике – фейк, на тех снимках модель, пусть и очень похожая Грабар-Китарович.

Но президент Хорватии вызывает симпатию не только из-за своей внешности. На матч 1/8 финала Хорватия – Дания в Россию она летела эконом-классом вместе с другими болельщиками. И все 120 минут игры провела на простой фанатской трибуне, отказавшись от VIP-ложи. «Я хотела быть в футболке сборной, а в правительственных ложах надо носить длинные платья. Было бы недопустимо там появиться в таком виде», - объяснила свое решение Грабар-Китарович. И в Сочи ее так же ждут на обычном фанатском секторе.

У сборной свой этаж

Все остальные трибуны должны быть российскими. И с наскока билеты сейчас у перекупщиков можно найти только долларов за 600, не дешевле, и то, если повезет. А пока что в Сочи праздник предвкушения. В четверг дикая толпа болельщиков встречала сборную России у отеля Radisson Blu Paradise. «Дикая» - потому что ее никто не организовывал, люди сами узнали, где команда живет, во сколько прилетает, и пришли встретить ее и поддержать. Такого не было ни в Санкт-Петербурге, ни в Самаре, ни тем более в Москве.

Артем Дзюба – главный герой. Его просят об автографах, его имя скандируют, и передают последние слухи про него. Якобы 196-сантимеровым форвардом интересуется «Кардиф Сити». Не бог весть, что за клуб, но например те же британцы уверены, что любой футболист сборной России пешком пойдет на острова, только чтобы получить там контракт. Кажется, тут они снова неправы.

В самом роскошном отеле Имеретинской низменности сборной России отвели отдельный этаж. Она питается в отдельном зале ресторана, и при желании может не соприкасаться с другими постояльцами. Но все равно команда оказалась в центре болельщицкого внимания. От него все сложнее спрятаться. И, кажется, это еще одна проблема Черчесова.

- Не могу сказать, что нам здесь некомфортно. Но на базе в Новогорске мы были одни, а тут вокруг люди, - с сожалением говорил главный тренер. Именно поэтому сборная России не приехала в Сочи раньше.

А сборная Хорватии приехала. Она на Черноморском побережье живет и тренируется вот уже несколько дней.

Страна убеждена в победе сборной РоссииФото: REUTERS

Хорваты и уважение

Воздух в Сочи такой влажности, что хоть ножом режь, и запихивай в глотку футболистам. Через 15 минут интенсивной тренировки в таких условиях легкие отчаянно пытаются вдавить остатки кислорода из этой смеси. Чтобы привыкнуть к этому, хорваты и приехали за несколько дней до матча. Они вообще себя ведут очень грамотно. И не только делают, что необходимо, но и говорят, что надо. С уважением и пониманием: Россия на этом чемпионате – реальная сила.

- Мы смотрели все четыре игры сборной России, это действительно хорошая команда, - говорил Иван Перишич, один из лидеров сборной Хорватии

– Со сборной России очень неудобно играть, они много работают и очень хорошо организованы. Они заслуживают того, чтобы быть в четвертьфинале и, безусловно, будут искать шанс, чтобы пройти дальше, - это слова Луки Модрича, одного из лучших игроков всего чемпионата мира.

- Сильные эмоции сборной России и показанная ими игра позволяют говорить, что мы расцениваем наши шансы как 50 на 50, - это уже прогноз главной легенды хорватского футбола Давора Шукера.

И вот так во всем: хорваты знают, что они – фавориты матча. Они знают, что у них в составе Модрич из «Реала», Ракитич из «Барселоны», Манджукич из «Ювенутса», и еще полтора десятка парней с известными в Европе фамилиями. Они помнят, как громили Аргентину пару недель назад – 3:0. Но они все равно подчеркнуто уважительно относятся к сборной России. И это тоже настораживает.

Россия все равно уверена в победе

Нам бы хорошо тоже помнить обо всех подвигах хорватов. Но все бары Сочи в пятничный ливень пили за грядущую победу. И зачем то спорили, кто нам больше нужен в полуфинале – Англия или Швеция, которые будут играть в субботу на несколько часов раньше нас…

И вот вам цифры из последнего опроса ВЦИОМ: 56% россиян верят, что сборная России одержит победу над хорватами и 10% считают, что результатом матча станет ничья. А победе хорватов говорили 15% респондентов, 19% затруднились ответить на вопрос.

Было бы здорово, чтобы сборная России была в 19 процентах. Чтобы до игры они не были бы уверены в собственной победе. И чтобы не забывали: медные трубы на наших трибунах умеют быть оглушительными. Но очень быстро выдыхаются.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Станислав Черчесов перед матчем с Хорватией: Команды, которые на бумаге были сильнее, сейчас уже находятся дома

Накануне матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия главный тренер нашей сборной Станислава Черчесов по традиции не стал раскрывать секреты, как будет играть его команда. Но зато все узнали, как часто тренеру звонит президент страны Владимир Путин. (подробности)

МНЕНИЯ

Спасибо, Акинфеев! Это история!

Павел САДКОВ

Сборная совершила то, во что никто не верил. И теперь аппетиты растут! (подробности)

Станислав Черчесов сделал из сборной России самую непредсказуемую команду ЧМ-2018

Евгений НЕСЫН

Есть одна причина, которая в матче Испания - Россия была за нас. У нашей сборной тренером был Станислав Черчесов, а у Испании - назначенный за сутки до старта чемпионата мира по футболу Фернандо Йерро (подробности)