Поддержать свои сборные на Чемпионат мира в Россию приедут Макрон и король Бельгии

СЕГОДНЯ 20:55 2018-07-09T21:00:10+03:00

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Чемпионат мира продолжает собирать высоких гостей. На матч 1/2 финала Франция - Бельгия приедет французский президент Эмманюэль Макрон. Смотреть футбол он будет в компании короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды. Королевская чета уже посещала игры ЧМ-2018 в России. А вот для Макрона это будет первый визит на трибуну - ранее он смотрел матчи своей команды в Елисейском дворце.

Так что все опасения, что на футбол в Россию не поедут высокопоставленные гости, не оправдались. Ранее болеть приезжала принцесса Японии Хисако Такамадо, и была восхищена организацией турнира. Был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и в матче открытия чемпионата мира мы его очень расстроили разгромом его команды. Король Испании Филипп VI тоже был разочарован игрой своей сборной, которую Россия выбила из турнира. А президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и вовсе зачастила в Россию, где смотрела футбол как с фанатской трибуны, так и с ВИП-сектора.

И, кажется, даже Великобритания готова отменить свой собственный бойкот ЧМ-2018. В отставку внезапно отправлен глава британского МИД Борис Джонсон, тот самый что больше всех выступал за игнорирование российского чемпионата мира. Международные эксперты расценили это как возможный шаг под подготовке визита британских чиновников, а возможно и членов королевской семьи на футбол в Россию. И если Англия выиграет у Хорватии и выйдет в финал, а в VIP-ложе у нее не будет поддержки, в Англии это точно не поймут.