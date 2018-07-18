“Вина моя и только моя”: Илон Маск извинился перед дайвером, которого назвал педофилом

СЕГОДНЯ 12:39 2018-07-18T12:39:23+03:00

Маск признал, что его поведение было неподобающим, полностью признав свою вину Фото: REUTERS

Глава Tesla спустя несколько дней после скандала всё-таки признал, что был неправ [видео]

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Ансвортом, которого обозвал педофилом. Напомним, гневным твитом Маск ответил на критику его проекта мини-подводной лодки. Предприниматель хотел, чтобы устройство использовали для спасения десятка тайских школьников и их футбольного тренера из пещеры на севере Таиланда.

Предприниматель подчеркнул, что все его предыдущие высказывания об Ансворте были сделаны в “порыве гнева”.

“Как следует из этой статьи, мои слова были произнесены в порыве гнева после того, как мистер Ансворт несколько раз оклеветал меня и предположил, что я занимаюсь сексом с минисубмариной, которая была построена из добрых побуждений и по рекомендациям главы дайверов”, - написал Маск в своем Twitter.

Однако Маск признал, что его поведение было неподобающим, полностью признав свою вину.

“Его действия не оправдывают моих, и за это я приношу извинения мистеру Ансворту и компаниям, которые я представляю в качестве руководителя. Вина моя и только моя”, - подытожил Маск.

7 июля компания SpaceX анонсировала строительство небольшой подводной лодки, чтобы спасти школьников в Таиланде из пещеры. Через пару дней аппарат протестировали в одном из бассейнов Лос-Анджелеса. Однако в операции по спасению его задействовать не удалось: глава координационного центра Наронгсак Осатарнкорн заявил, что застрявших в полузатопленной тайской пещере подростков нецелесообразно спасать при помощи микросубмарины.

Идею Маска раскритиковал британский водолаз Верн АнсвортФото: REUTERS

Илон Маск показал мини-субмарину, построенную для спасения детей из пещеры в Таиланде.Миллиардер выложил видео испытаний аппарата

А вскоре идею Маска раскритиковал британский водолаз Верн Ансворт. 13 июля в интервью CNN он заявил, что небольшая подводная лодка в таких условиях будет “совершенно бесполезна”, назвав происходящее “пиар-трюком”. В конце дайвер отметил, что Маск может засунуть свою субмарину “себе в задницу”.

“Он просто торговец пиаром - вот и все”, - заявил Ансворт в интервью AFP.

15 июля Маск ответил дайверу, заявив, что никогда не видел его в затопленной пещере. Кроме того, он назвал Ансворта педофилом, подчеркнул, что “готов поставить на то, что это правда”. На следующий день предприниматель удалили свои твиты о дайвере.

17 июля инвесторы Tesla попросили Маска извиниться за высказанные им оскорбления, а спасатель не исключил, что ему придется защищать свою честь в суде.

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