Сенсационное обращение тренера сборной Хорватии в адрес политиков оказалось фейком

СЕГОДНЯ 15:25 2018-07-18T15:33:37+03:00

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Интернет бурлит. Якобы главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выступил с заявлением, что выгоняет политиков из раздевалки команды. Наставник финалистов чемпионата мира обвинил их в развале Хорватии и коррупции и потребовал от них оставить в покое его команду. Но пост, который все выдают за слова Далича - фейк. Его написал хорватский журналист.

О чем вообще речь?

В соцсетях опубликовано обращение от имени Далича в адрес властей.

«Я пишу эти строки из-за сложной ситуации в Хорватии, - говорится в нем . - Она является самой бедной страной в Евросоюзе, и ей управляют люди, имеющие отношение к преступной организации. Хорватия – страна, которую за последние 20 лет покинули 20 миллионов человек. Сегодня многие люди по всей стране не могут удовлетворить свои основные потребности, молодые люди не могут позволить себе оплатить образование, система здравоохранения рушится на глазах, а юридическая – коррумпирована. Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели людей до страданий и отчаяния, держитесь подальше от сборной Хорватии. Никто не будет приглашать вас в раздевалку, мы не хотим фотографироваться или как-либо еще взаимодействовать с вами. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели Адриатического моря, хотя на территории Хорватии более 1000 километров береговой линии. У нас есть дети, которые голодают перед сном, потому что у их родителей нет работы, и им нечего есть».

Сообщение разместили на одной из страниц в фейсбуке, посвященной сборной Хорватии. Оно сразу же набрало множество просмотров и перепостов. Через сутки его заметили в России и опубликовали многие СМИ.

Что это было?

На самом деле автором письма оказался некий Игорь Премужич. «Я написал и очень четко отметил, что это не было написано Златко Даличем. Но кажется, подавляющее большинство людей даже не читали этот текст», - сказал Игорь Премужич в интервью журналу Dnevno.hr. - Я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич делает то, что, по моему мнению, сделает настоящий спортсмен и патриот».

Почему так получилось?

Сейчас игроки сборной Хорватии - без преувеличения национальные герои и самые популярные люди в стране. Командой, сенсационно вышедшей в финал, восхищаются, кажется все жители страны. Неделю назад хорватское правительство провело заседание, одевшись в «шашечные» футболки сборной.

А президент страны Колинда Грабар-Китарович все матчи смотрела живьем, а во время награждения игроков на стадионе «Лужники» под дождем обнимала и расцеловывала всех футболистов своей команды. Возможно, это вызывало раздражение у простых болельщиков.

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