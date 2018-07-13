2018-07-13T09:15:48+03:00
Политика

Трамп отказался отменять встречу с Путиным из-за инцидента в Эймсбери

Американский лидер подчеркнул, что "ладить с Россией - это хорошо"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался разрывать дипломатические связи с Россией из-за инцидентов с отравлением в британских городах Солсбери и Эймсбери. Глава государства подчеркнул важность сохранения контактов и заявил, что не собирается пересматривать свое участие в предстоящем саммите США-Россия, который состоится в Хельсинки уже 16 июля.

"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо", — сказал Трамп в интервью изданию The Sun.

Напомним, что 4 марта английский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неким нервно-паралитическим ядом в городе Солсбери. Британские власти бездоказательно обвинили во всем Россию, разорвали с нашей страной все дипломатические связи и выслали дипломатов, подтолкнув на это и другие европейские государства.

А уже 30 июня всего в 10 км от Солсбери в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены местные жители - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Позже Лондон объявил, что они также были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 8 июля пострадавшая женщина скончалась, а мужчина пришел в сознание на следующий день.

Мотивов покушения на пару сотрудники Скотланд-Ярда пока не обнаружили, как и доказательств причастности к случившемуся России, однако это не помешало министру обороны королевства Гэвину Уильямсону вновь обвинить во всем Москву.

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