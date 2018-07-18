2018-07-19T00:17:46+03:00
Политика

Адвокат уверен, что он докажет невиновность Бутиной, и ее освободят

Суд в США оставил обвиняемую в шпионаже россиянку под стражей из-за «риска побега»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июляМарию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июляФото: REUTERS
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Россиянку Марию Бутину, задержанную в Вашингтоне по подозрению в шпионаже, оставили под стражей до начала судебного разбирательства по ее делу, однако адвокат Нил Дрисколл не сомневается, что ему удастся доказать невиновность своей подзащитной, и в итоге девушку освободят.

«Она не является агентом российского правительства, Российской Федерации. Она невиновна в том, что ей инкриминируют», - заявил он журналистам, выйдя из зала суда.

Юрист подчеркнул, что сторона защиты «решительно не согласна с тем, что нет оснований освободить невиновную студентку до начала судебного процесса». По словам Нила Дрисколла, его клиентка прекрасно знала, что в отношении уже несколько месяцев идет уголовное расследование, но попыток уехать из Штатов не предпринимала.

«И правительство (американское), которое вело за ней все это время слежку, не утверждало, что она пыталась бежать», - подчеркнул адвокат.

Он добавил, что Мария Бутина содержится в одном из следственных изоляторов Вашингтона, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду россиянка предстала перед окружным судом американской столицы, и прокуратура потребовала оставить ее под стражей из-за «серьёзного риска побега».

Напомним, после того, как против нашей соотечественницы выдвинули новое обвинение, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. В МИД России назвали ее задержание «политическим заказом».

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