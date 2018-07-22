Оговорки Трампа про Россию объяснили давлением советников

СЕГОДНЯ 16:44 2018-07-22T16:41:12+03:00

А посмеявшийся над приглашением Путина в Вашингтон глава нацразведки США может быть уволен

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После исторической встречи в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп по очереди дали интервью телеканалу Fox News.

- Я не пророссийский. Я вообще не про какой-то. Я просто хочу, чтобы мы были в безопасности. Я не хочу ядерного конфликта. А ведь Россия и США контролируют 90 процентов ядерного оружия в мире. Поэтому я не хочу использовать слово «противник». Мы можем сотрудничать, и от этого выиграют все. Мы можем жить в мире, - восклицал президент США. - До сегодняшнего дня все было очень плохо - мы находились в опасном положении. Но теперь это позади. Встреча прошла отлично. Мы обсудили много вещей и, полагаю, сделали для себя полезные выводы.

Отдельно высказался американский лидер и по поводу так называемого российского вмешательства в выборы 2016 года.

- Это дело вбило клин между США и Россией. Я бы сказал, что это настоящая охота на ведьм. Все это было специально подстроено, - заметил Трамп.

Однако по возвращении домой его встретил такой шквал критики, что хозяин Белого дома выступил уже с другим пассажем, прямо противоположным. Как передало агентство АР со ссылкой на свои источники, в необходимости этого шага президента убедили вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майк Помпео, советник по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли, якобы решив, что тот «зашел слишком далеко».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пентагон одобрил приглашение президента России в Вашингтон

После финских переговоров Белый дом объявил о приглашении президента России в Вашингтон этой осенью.

- Я думаю, что обмен опытом и откровенное обсуждение между нашими лидерами - это то, что должно быть сделано. Я считаю это вполне нормальным и практичным, - отреагировал заместитель министра обороны США Джон Руд.

А вот у главы нацразведки Дэниэла Коутса из-за этого могут возникнуть большие проблемы. О приглашении он узнал во время телешоу, сделал вид, что не расслышал, а потом, хохоча с ведущей, отметил, что «это будет нечто особенное». Газета The Washington Post быстро сообщила, что Дональд Трамп расценивает такую реакцию как «личное предательство» и намекнула на грядущую отставку.

- Моя, по общему признанию, неловкая реакция ни в коем случае не должна была продемонстрировать неуважение или подвергнуть критике действия президента, - попытался спасти положение сам Коутс.

Напомним, что звали в Вашингтон с ответным визитом и российских депутатов. Приглашение коллегам озвучили побывавшие в Госдуме конгрессмены-республиканцы. Посол России в США Анатолий Антонов позднее предположил, что такой визит возможен не раньше ноября, когда пройдут выборы в Конгресс. И при этом сообщил, что стороны готовят новый визит американских законодателей в Москву.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

«Официального приглашения депутаты еще не получили»

- В Госдуме рассчитывают на активизацию парламентских контактов с США и ждут новые делегации конгрессменов и сенаторов в любое время. Но конкретики пока нет. Надеюсь, что взаимные визиты парламентариев станут более частными, а оценки обсуждаемых вопросов - более объективными. Но пока официального приглашения посетить Вашингтон в адрес российских депутатов так и не поступало. Вопрос может проясниться не раньше осени. Мы со своей стороны готовы принимать американские парламентские делегации любого уровня и в любое время, а также работать над сближением наших позиций, как бы они не расходились.

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