"Я не спортсмен, а физкультурник»: Путин ответил Дзюбе на предложение сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы
Во время награждения в Кремле футболистов и тренеров сборной России нападающий Артем Дзюба попросил Владимира Путина заняться и футболом тоже.
Путин пообещал Дзюбе заняться футболом.Президент ответил на просьбу нападающего сборной России
- Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным.
Президент не полез за словом в карман и ответил Дзюбе в своем заключительном слове.
- По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить, - сказал Путин. - Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже. Но после чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. Я, безусловно, тоже буду в их числе.
Владимир Путин и сборная России по футболу после вручения наград в КремлеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
КАК ЭТО БЫЛО
Церемония вручения госнаград футболистам и тренерам сборной России: прямая онлайн-трансляция из Кремля
В субботу, 28 июля, в Кремле награждали футболистов и тренеров сборной России. Государственные награды спортсменам вручал президент России Владимир Путин (подробности)
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