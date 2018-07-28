2018-07-28T16:38:37+03:00
Политика

"Я не спортсмен, а физкультурник»: Путин ответил Дзюбе на предложение сменить хоккейные коньки на футбольные бутсы

В Кремле прошла церемония вручения госнаград представителям сборной России [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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В Креме прошла церемония вручения госнаград футболистам сборной России. Фото: Михаил Метцель/ТАССВ Креме прошла церемония вручения госнаград футболистам сборной России. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Во время награждения в Кремле футболистов и тренеров сборной России нападающий Артем Дзюба попросил Владимира Путина заняться и футболом тоже.

Путин пообещал Дзюбе заняться футболом.Президент ответил на просьбу нападающего сборной России

- Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным.

Президент не полез за словом в карман и ответил Дзюбе в своем заключительном слове.

- По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить, - сказал Путин. - Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже. Но после чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. Я, безусловно, тоже буду в их числе.

Владимир Путин и сборная России по футболу после вручения наград в Кремле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин и сборная России по футболу после вручения наград в КремлеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ЭТО БЫЛО

Церемония вручения госнаград футболистам и тренерам сборной России: прямая онлайн-трансляция из Кремля

В субботу, 28 июля, в Кремле награждали футболистов и тренеров сборной России. Государственные награды спортсменам вручал президент России Владимир Путин (подробности)

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