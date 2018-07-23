Снова оправдывается: Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным в Хельсинки

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-23T19:11:03+03:00

Даже сильный и независимый президент США, острый на язык и не скрывающий своего презрения к СМИ, не выдержал критики в свой адрес

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Всю неделю после переговоров с президентом России в Хельсинки Дональда Трампа осаждают его политические враги и конкуренты. Соцсети и ведущие издания страны буквально забиты обвинениями и упреками в адрес американского лидера. В каждом теле- и радиоэфире была отмечена слабость и некомпетентность Трампа. Его даже обвинили в предательстве. Давление на главу Белого дома настолько сильное, что он вынужден из раза в раз оправдываться перед своими избирателями.

«Когда вы слышите, как фейковые новости негативно отзываются о моей встрече с президентом Путиным, говоря, что я что-то сдал, помните, я ничего не сдал», - написал Трамп на своей странице в Твиттер. «Мы просто говорили о будущих выгодах для двух стран. К слову, мы очень хорошо поладили, и это прекрасно для всех, кроме коррумпированных СМИ».

ВСЕ НА ОДНОГО

- Очевидно, что российско-американские отношения стали заложниками внутриполитической борьбы в США, - рассказал «КП» политолог-американист Виктор Олевич. - На сегодняшний день реальная власть там принадлежит так называемому глубинному правительству. Это двухпартийный истеблишмент в связке с крупнейшими медиа и спецслужбами. И все они добиваются отставки Трампа до окончания первого срока. Любые шаги президента, касающиеся России, немедленно используются против него. Все обставляют так, как будто это наносит ущерб американским национальным интересам. Создан имидж Трампа-предателя. Эксплуатируется распространённый в Америке страх некой внешней силы, которая тайно навяжет своего агента на пост руководителя государства.

Более того, на носу выборы в конгресс. И прессинг многократно усилился. Поэтому Трамп вынужден защищаться. Если он не будет обороняться, давление на него и его команду станет совсем невыносимым.

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