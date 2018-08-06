«Не сидел, но стал смотрящим»: ответы на наивные вопросы про криминальное прошлое Михаила Хачатуряна

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-06T17:06:01+03:00

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Знакомые называют Михаила Хачатуряна «смотрящим от воров». «Его «Лексус» с пятью семерками на номере всегда был припаркован на Алтуфьевском шоссе. В этом автомобиле Хачатурян и проводил свой рабочий день, если так можно назвать. К нему постоянно подходили люди...» - рассказал «КП» один из знающих. По словам нашего собеседника, убитый решал «здесь различные вопросы». Официально нигде не работал. Кроме того, он часто ездил по зонам, привозил «взгрев» для заключенных - сигареты, продукты, деньги. При этом известно, что с точки зрения закона Михаил Хачатурян был кристально чист: никогда не сидел, в уголовных делах не фигурировал.

1. Может ли не сидевший стать «смотрящим»?

- «Смотрящие» - это люди с особым статусом, - объясняет криминалист Михаил Игнатов, подполковник милиции отставке, который в 90-е служил в московском РУБОПе (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью). - Обычно это люди, которые контролируют зоны, следственные изоляторы, но бывают смотрящие в отдельно взятых регионах, районах, городах. Обычно это так называемые «положенцы» - люди, которых назначают воры в законе, и при этом сами кандидаты в «воры». Конечно, в большинстве своем это люди сидевшие. Иначе у них не будет в криминальной среде никакого авторитета. Кто их будет слушаться? Любой скажет: сколько у тебя ходок, какие судимости? Скажу честно: я никогда про Михаила Хачатуряна не слышал. Если он и начинал в 90-е, в поле зрения нашего отдела не попадал. Он не сидел? Это в криминальной среде большой минус. С другой стороны, не сидевшие люди в лихие девяностые и бригадирами становились, и группировки возглавляли. Таких хватало и среди солнцевских, и среди измайловских, например. Есть еще один момент. Этнический. Каждая диаспора закрыта сама в себе. Бизнесменов очень часто «крышуют» воры в законе той же национальности. И вот эти воры ставят в крупных компаниях своих смотрящих - чтобы человек представлял интересы «законника» и контролировал поток денег. Таких обычно вводят в состав учредителей. Но при этом все понимают, что доля в компании принадлежит не смотрящему, а тому, кто его поставил. Возможно, у убитого была какая-то такая роль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662577" frameborder="0"></iframe> «Мы были рабами!».«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку». Сёстры Хачатурян рассказали, как отец издевался над ними.

2. Можно ли купить статус смотрящего?

- Можно. Только зачем? - пожимаем плечами Игнатов. - Опять же: ну заплатит человек денег, но если у него нет собственного авторитета, кто ему будет подчиняться в той или иной местности? Позовет он людей на разговоры, а они его просто пошлют. Ну и смысл? Хотя ни для кого не секрет, что даже звания воров в законе еще с 90-х начали продаваться. Цена зависит от личного статуса воров, которые «коронуют» новичка. Где-то в грузинской глубинке это могло стоить от 50 тысяч долларов. В Москве у серьезных авторитетов - и 100, и 200 тысяч долларов. Сколько хотя бы приблизительно может стоить место смотрящего, я даже предположить не могу. Но в разы меньше, конечно.

Знакомые называют Михаила Хачатуряна «смотрящим от воров»

3. Чтобы «греть» зоны, нужны особые связи?

- Это как раз одна из обязанностей представителей тех или иных «воров» - привозить на зону необходимые для осужденных вещи. Это делается легально, через благотворительные фонды. Вот такой смотрящий оформляется как учредитель и со стороны ФСИН к нему нет никаких вопросов. Хотя сидящие, разумеется, знают: «взгрев» привезли от такого-то вора. Это делается в том числе и для повышения авторитета «законника» в среде уголовников.

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СИЗО №6. В простонародье просто «шестерка» - женский изолятор. Сюда, на Шоссейную улицу, Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян привезли в четверг, 2 августа, после заседания суда уже поздно ночью, около 1:30.

- Мы еще долго были в самом суде. Потом машина развозила по изоляторам всех других арестованных. Нас почти в самом конце, - рассказали девочки ответственному секретарю ОНК Ивану Мельникову. Он был с проверкой в этом изоляторе в воскресенье и застал там девочек Хачатурян.

Все три сестры сейчас находятся в специальном карантинном блоке. Такой порядок для всех вновь поступивших. И все в разных камерах (подробности)

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- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)

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