Наркобарон, которого убили три дочери, страдал раздвоением личности

СЕГОДНЯ 01:10 2018-08-01T01:10:56+03:00

В социальных сетях Михаил Хачатурян представал в образе любящего отца и верующего человека. На фото он с младшей дочерью Машей во время очередной поездки по святым местам. Фото: ok.ru

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«Его настоящего мало кто знал, были у него свои тайны», - бросил нам один близкий знакомый многодетного отца. И действительно, в рассказах о 57-летнем мужчине, которого зверски забили три его родные дочери, слишком много нестыковок.

(О преступлении на севере Москвы мы писали) Кто-то запомнил его открытость и дружелюбие. Приятели называют Михаила Хачатуряна человеком строгим, набожным и справедливым. А от характеристик людей, близко знавших девушек-убийц, бросает в дрожь. Чудовище, которое годами насиловало своих дочерей. Сразу несколько человек повторяют одну и ту же фразу: «Я не могу судить этих девочек. У них не было выбора».

Три сестры Хачатурян (слева направо): Ангелина (19 лет), Кристина (18 лет) и Мария (17 лет).Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АНГЕЛОЧЕК!»

- О характере отца вы все поймете по его страничке в соцсетях. Там все его увлечения, - кратко ответил «Комсомолке» сын убитого, Сергей Хачатурян, и бросил трубку.

В Одноклассниках у Михаила 234 друга. Три с половиной тысячи фотографий. Здесь мы видим светлую, парадную сторону Хачатуряна. Ему явно нравилось позировать рядом со знаменитостями. Тут и Авраам Руссо, и Николай Басков, и Андрей Малахов, и Евгений Петросян. Большой пласт религиозных фотографий: поездки по святым местам, толстенный золотой крест на груди, Израиль.

А вот фотографий с дочерьми сравнительно мало. На одной из них счастливый отец обнимает девочек на фоне горного пейзажа в Армении. Лица у всех счастливые. Чуть дальше одна из дочерей и трогательная подпись: «Ангелочек! Любимая! Поздравляем с днем рождения. Радости, много тепла, любви...» Добрый и ласковый папа. И лишь единственная карточка выбивается из общего архива. Михаил стоит с сигаретой и держит в руках пистолет с дробовиком. Подпись: «Былые 90-е. Вооружен и очень опасен».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

С ОТЦОМ НА ВЫ?

В последние годы Хачатурян жил фактически на два города: Москву и Иерусалим. И даже в соцсетях подписывался как Михаил Иерусалимский. Неплохо его знали и в Адлере, куда он каждый год приезжал с дочерьми на отдых и останавливался в гостях у местной армянской диаспоры.

Хозяина частной гостиницы Андрея Ханджяна новость об убийстве постоянного клиента шокировала.

- Лично я не могу поверить во все то, что о нем теперь рассказывают, - сетует Андрей. - Да, он был строг со своими дочерьми. Но для кавказского мужчины это нормально. При мне девочки обращались к нему на вы, с большим почтением. Мне они показались очень покорными, какого-то бунтарства я в них не увидел.

Со своими сочинскими знакомыми Михаил Хачатурян часто беседовал о боге и праведной жизни. Не употреблял алкоголь - по крайней мере прилюдно. И категорически осуждал разврат и прелюбодеяния.

А вот что рассказывают близкие подруги Марии, Ангелины и Кристины Хачатурян - тех самых отнюдь не чеховских трех сестер, которые нанесли своему отцу около 40 ножевых ранений и с десяток ударов молотком по голове. - Он их постоянно бил, домогался, заставлял совершать всякие непристойности, склонял к интиму - все как один повторяют наши собеседницы.

В соцсетях - светлая, парадная сторона Хачатуряна.

СЕСТРЫ ПОПАЛИСЬ НА ШКОЛЬНОЙ КРАЖЕ

В школе № 1370 на улице Бибиревской хорошо помнят двух младших сестер Хачатурян, Ангелину и Марию. Они еще недавно учились в одном и том же выпускном 11-м классе. Но появлялись на занятиях девочки редко: как теперь выясняется, отец запрещал.

- В целом они дружелюбные девочки, - рассказывает одна из их одноклассниц. - Но была одна неприятная история. Они украли подарок, который их знакомая приготовила для своей мамы. Забрали себе коробочку с духами, оставленную на задней парте. Но не признавались. Вычислили их по видеозаписи. Духи они через неделю вернули, но во всем обвинили ту самую пострадавшую подружку: мол, лучше следи за своими вещами.

Но школьная кража - это цветочки по сравнению с тем, что рассказывают ровесницы девушек об их отце. Якобы основной доход Михаил Хачатурян получал от торговли наркотиками. Кристина, Мария и Ангелина не раз упоминали, что на отца работали несколько курьеров, делавших закладки с героином. Источники в следствии подтверждают эту информацию. Самое удивительное, что даже опрошенные партнеры по нелегальному бизнесу считали Михаила Хачатуряна человеком широкой души. Настолько он был приветлив и доброжелателен за пределами своей квартиры. И еще одна характерная черточка: на одной из фотографий Михаил Хачатурян позирует с высокопоставленным генералом антинаркотической службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662577" frameborder="0"></iframe> «Мы были рабами!».«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку». Сёстры Хачатурян рассказали, как отец издевался над ними.

«ВСЕ КОПИЛОСЬ ПОСТЕПЕННО»

Следователи сегодня находят подтверждения и того, что сексуальная эксплуатация дочерей в семье Хачатурян длилась много лет и, скорее всего, началась еще при матери. Свою супругу Элен Михаил Хачатурян позже выгнал из дома.

- Мать не пыталась вмешиваться в жизнь своих дочерей. Только жалела их, - рассказывает психолог-криминалист Михаил Виноградов, знакомый с результатами расследования. - Видимо, после ее ухода и сестры окончательно поняли, что их оставили на растерзание подонку.

Десятки ножевых ранений и заранее распределенные роли между девочками (одна брызгала в лицо перцовым баллончиком, другая била молотком по голове, третья тыкала в него ножом) ясно говорят о том, что мотивом преступления является ненависть, утверждают эксперты.

- Никакой последней капли, переполнившей чашу терпения, не было, - рассказал криминалист Виноградов. - Все это копилось постепенно. С точки зрения психологии убийство для девочек было попыткой очиститься от всей той грязи, которую принес в их жизнь отец. Он был нездоровым человеком. Все говорит о патологии, возможно, не только мании, но и раздвоении личности.

Со слов сестёр, отец издевался над ними и следил буквально за каждым их шагом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Евгений ПЕТРОСЯН:

Хачатуряна я не знаю!

Вчера в одной из армянских церквей Москвы прошло отпевание Михаила Хачатуряна. Но даже священнослужители и представители армянской общины поспешили откреститься от своего прихожанина.

- Михаила Хачатуряна никто из нас не знал, - отрезала в разговоре с корреспондентом «КП» вице-президент Союза армян России Лусик Гукасян. - То, что он якобы имел вес среди московских армян, - неправда. Мы узнали о его существовании из СМИ.

В Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте нехотя признали, что периодически видели Хачатуряна среди прихожан. Но тут же добавили: «Приходил он нечасто и в числе наших благотворителей его фамилия не числится».

Известный юморист Евгений Петросян, который запечатлен на одной из фотографий с Михаилом Хачатуряном, попросил через «Комсомольскую правду» не ассоциировать его имя с убитым.

- Я этого человека даже не помню, - уверенно сказал Евгений Ваганович. - Только представьте, со сколькими людьми я сфотографировался на память за всю жизнь. Абсолютно кошмарная история, просто патология. В армянских семьях такого никогда не бывает.

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