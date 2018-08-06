«Неприкосновенность личной жизни»: заседания суда о разделе имущества Петросяна и Степаненко будут проходить в закрытом режиме

СЕГОДНЯ 12:02 2018-08-06T13:27:26+03:00

В зале заседаний московского Хамовнического суда по искам популярных юмористов журналистов было больше, чем в крупной редакции. Теперь не будет ни одного [видео, опрос "КП"]

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В Хамовническом суде Москвы впервые за 15 лет размолвок между Евгением Вагановичем и Еленой Григорьевной начали выяснять отношения. Отношения в первую очередь материальные. Ведь от брака Петросяна и Степаненко, по словам окружения, давно остался только штамп в паспорте, который рано или поздно заменит новый, о расторжении.

Выяснением того, кто получит какие квартиры и остальное добро, нажитое за три десятилетия официального брака, и занимаются теперь адвокаты четы Петросян-Степаненко.

По самым грубым подсчетам, одна недвижимость артистов тянет на миллиард рублей. Пять квартир в центре столицы, одна из которых 516 квадратных метров, плюс четырёхэтажный загородный дом на 33 сотках в Одинцовском районе тянут на этот бы, казалось, фантастический миллиард. Коллекция антиквариата, автомобили и прочие ценности не в счёт.

Что или кто стал причиной краха брака? «История Джигарханян-Виталина - 2» - так теперь называют отношениях 72-летнего Евгения Петросяна и его 29-летней помощницы Татьяны Брухуновой пусть ни один в один, но уж очень напоминает остросюжетную драму-боевик Армена Борисовича и его помощницы-пианистки.

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А что по существу? Как рассказывают защитники интересов знаменитостей, юморист готов разделить все, чем они богаты, пополам. Однако Елену Степаненко такие предложения не устраивают, она намерена отсудить едва ли не 80%. Но по словам адвоката Евгения Петросяна, большую часть имущества супруги приобрели именно в течение последних 15 лет, то есть уже тогда, когда не жили вместе.

— Если бы он хотел какие-то фокусы делать, мы бы «убрали» 15 лет совместной жизни и от этого бы выиграл Петросян, - объясняет Сергей Жорин, адвокат юмориста. - Но что для меня удивительно первое, что он сказал, когда он ко мне обратился: «Никаких схем, никаких инсинуаций. Жмём руки и продолжаем работать в творческом плане, и у меня никаких претензий нет».

— Они продолжаю сотрудничать вместе?

— Я так понимаю, в данный момент нет. Потому что есть иск и внимание СМИ. Кто сделал этот «сброс» (утечка информации о суде Петросяна со Степаненко в прессу, - ред.)? Иск подали месяц назад, потом даже прошло одно заседание, все было тихо и вдруг накануне сегодняшнего процесса появляются публикации. С чего это?

— Вы подозреваете, что в распространении этой информации о суде участвовала Елена Степаненко?

— Я, конечно, подозреваю. Происходит то, что та сторона говорила, что если вы не согласитесь на наши условия, то будет скандал... По сути, это и происходит и вынуждает нас комментировать, рассказывать, все как есть. Задача была все сделать тихо и цивилизованно. И сейчас стоит. Мы готовы в любой момент сесть за стол переговоров, говорить с Еленой Григорьевой и как-то поделить все. Но вокруг неё есть люди, которые говорят: «Елена, не беспокойся, сейчас мы все заберём у Петросяна» и она им верит.

— Почему тогда Евгений Ваганович пошёл на это, осознавая, что официальная жена так же имеет право на то, что он приобретает в браке?

— Не забывайте, что они знакомы с 1979 года. Естественно, это безграничное доверие Евгения Петросяна к Елене.

Ни Степаненко, ни Петросян лично на суд не явились. И делать этого, скорее всего, не собираются.

В результате сразу же во время суда обе стороны заявили ходатайство о том, чтобы заседание суда проходило в закрытом режиме в виду неприкосновенности личной жизни сторон. Судья ходатайства удовлетворила.

Опрос: как по-честному поделить имущество четы Петросян-Степаненко? . Должен ли мужчина уходить из семьи с одной зубной щеткой и парой рубашек или как по-честному поделить имущество четы Петросян-Степаненко? . Your turn!

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