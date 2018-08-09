2018-08-09T10:53:46+03:00
Телевизор

Петросян и Степаненко: самый скучный развод

Телевидение споткнулось о вопиющую принципиальность бывших супругов [видео]
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2009 году. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир БертовЕвгений Петросян и Елена Степаненко в 2009 году. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов
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Неделю все обсуждают 1,5 миллиарда рублей, в которые, оказывается, при должном умении можно обратить смех благодарных зрителей. А еще квартиры, которых то ли пять, то ли десять, и домик в Подмосковье, и коллекцию антиквариата. И подлинник Поленова. Обсуждают также редкие, очень дорогие вазы, которые так любит Елена Григорьевна. И что не ладилось у них давно. В общем, фактура жирная, нажористая, обсуждать - не переобсуждать. Чужие знаменитые жизни помогают многим скрасить серые будни. Главное, побольше деталей.

Обычно на помощь приходили ток-шоу. Этих позовут, и этих - покричат, озвучат мораль, попросят не переключаться. А тут как-то все наперекосяк. За неделю разве что программа «Вести» дала сухой комментарий Евгения Вагановича, который считает, что главное - развестись так, чтобы не нанести урон творческому союзу. А дни спустя высказалась Степаненко. «Дело житейское», говорит. Они издеваются, что ли? Их колотить друг от друга должно - ну и что, что перед камерой, а они интеллигентничают. Да за это время про Джигарханяна передач десять уже вышло. Дочь Спартака Мишулина, которая то признает брата, то отвергает, на второй сезон заходила.

В ток-шоу у нас трудятся, конечно, форменные акулы, но они профессионалы - из ничего могут сделать скандал, рейтинг и дискуссию. А с петросяновскими-то вводными им вообще раз плюнуть. Тут же масштаб. Развод года. Эсхил молча завидует из царства мертвых.

Но этот недоскандал оказался им не по зубам. Малахов с упавшим лицом вынужден рассказывать про звездный бэби-бум. Дмитрий Борисов из последних сил имитирует ажитацию, повествуя о перепутанных в роддоме детях. В то время как рядом такое богатство пропадает.

А все почему? Потому, что Петросян и Степаненко, прекрасно зная, как устроено развлекательное телевидение, цинично заявляют, что ничего рассказывать не будут и ни в какие ток-шоу не пойдут. И суд будет закрытым. Ну, так уж и быть, о факте развода сообщат. Потом.

Просят проявить к ним уважение, вы только подумайте.

Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?

Редакторы ток-шоу - эти сверхлюди, которые отлично выкручивают руки по телефону и склонят к откровенности хоть черта лысого, сейчас наверняка рыдают пачками. От бессилия. Потому что эти двое - не такие, как Цымбалюк-Романенко, Анастасия Волочкова и Диана Шурыгина. Предлагать им деньги, как всем остальным героям программ, бессмысленно. И, кажется, дело не только в полутора миллиардах, обессмысливающих жалкие сотни тысяч рублей, которые обычно получают знаменитости в обмен за интимные подробности личной жизни.

Кто бы мог подумать, исходя из… эм-м-м, специфики их юмора, да?

Не будет откровений домработницы и соседей, которые давно все знали. Не станет Елена Григорьевна отрепетированно драть космы молодой разлучнице. Не резанет Евгений Ваганович всю правду-матку про женщину, которую когда-то любил. Не блеснут осуждающе дорогие очки Малахова. Эксперты в студии не озвучат мораль.

Кажется, это будет скучный развод. Расходимся.

Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

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