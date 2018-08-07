"Старик Петросян не в себе": что звезды думают о разводе Петросняна и Степаненко

СЕГОДНЯ 11:46 2018-08-07T11:54:22+03:00

Мы спросили артистов "Аншлага", Виталия Милонова и Алексея Панина о том, кому они сочувствуют в истории расставания самой знаменитой пары юмористов

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На днях пришла печальная для поклонников "Кривого зеркала" новость - самая знаменитая пара юмористов на отечественном ТВ, Евгений Петросян и Елена Степаненко, разводятся. Более того - еще и делят в суде имущество (которого, кстати, немало). Степаненко требует у супруга большую часть нажитого, его же адвокаты настаивают на том, чтобы все разделить пополам. Тем временем в сети стали появляться слухи, что разводится пара не просто так, а, якобы, всему виной молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова...

Мы спросили у звезд и известных людей - а кому они сочувствуют в этой истории?

Елена Воробей, юмористка программы «Аншлаг»:

- На стороне обоих супругов. Каждый имеет право на личную жизнь. Их все устраивает? Замечательно!

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Старик Петросян не в себе. Да, чужая семья - потемки. Может, Степаненко только в телике такая смешная. А в жизни, возможно, за каждую немытую тарелку устраивает истерику. Я - на стороне зрителя. Петросян и Степаненко - лицедеи. Лично мне их шутки не нравятся - кажутся плоскими.

Алексей Панин, актер:

- Ничего не знаю про этот развод. Пусть живут как хотят. Но меня удивляет, почему люди за этим так пристально следят. Почему они любят жить чужой жизнью? Может, своей жизни нет? И по этой же причине всякие ток-шоу так популярны.

Мария Арбатова, писатель:

- Внимание к их разводу приковано не только потому, что они известные персоны. У людей много социальных проблем. А тут выясняется, что их любимые юмористы оказались такими мини-олигархами. И ни Петросян, ни Степаненко не замечены в каких-то благотворительных проектах. Это вызывает раздражение и непонимание. Они не кормят какой-то детский дом, не создали свой фонд помощи.

Павел Жавнеров, психолог:

- На стороне Петросяна. Я его вполне понимаю. За многие годы совместной жизни женщина может надоесть. И в этом нет ничего постыдного. Он нашел новую любовь. Пусть будет счастлив.

Инна Сироткина, фанатка шоу «Кривое зеркало»:

- Очень переживаю за Степаненко. Ее муж на старости лет оказался вот таким. Мне ее очень жалко по-женски. Такое предательство пережить...

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- В этой истории никого не волнует крепость семьи (у Степаненко было два брака, у Петросяна - четыре). Важны лишь деньги. Бывшая жена хочет отжать у мужа 80% имущества. А молодая любовница, наверное, надеется получить все в наследство.

Опрос: как по-честному поделить имущество четы Петросян-Степаненко? . Должен ли мужчина уходить из семьи с одной зубной щеткой и парой рубашек или как по-честному поделить имущество четы Петросян-Степаненко? . Your turn!

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