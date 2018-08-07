"Старик Петросян не в себе": что звезды думают о разводе Петросняна и Степаненко
На днях пришла печальная для поклонников "Кривого зеркала" новость - самая знаменитая пара юмористов на отечественном ТВ, Евгений Петросян и Елена Степаненко, разводятся. Более того - еще и делят в суде имущество (которого, кстати, немало). Степаненко требует у супруга большую часть нажитого, его же адвокаты настаивают на том, чтобы все разделить пополам. Тем временем в сети стали появляться слухи, что разводится пара не просто так, а, якобы, всему виной молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова...
Мы спросили у звезд и известных людей - а кому они сочувствуют в этой истории?
Елена Воробей, юмористка программы «Аншлаг»:
- На стороне обоих супругов. Каждый имеет право на личную жизнь. Их все устраивает? Замечательно!
Виталий Милонов, депутат Госдумы:
- Старик Петросян не в себе. Да, чужая семья - потемки. Может, Степаненко только в телике такая смешная. А в жизни, возможно, за каждую немытую тарелку устраивает истерику. Я - на стороне зрителя. Петросян и Степаненко - лицедеи. Лично мне их шутки не нравятся - кажутся плоскими.
Алексей Панин, актер:
- Ничего не знаю про этот развод. Пусть живут как хотят. Но меня удивляет, почему люди за этим так пристально следят. Почему они любят жить чужой жизнью? Может, своей жизни нет? И по этой же причине всякие ток-шоу так популярны.
Мария Арбатова, писатель:
- Внимание к их разводу приковано не только потому, что они известные персоны. У людей много социальных проблем. А тут выясняется, что их любимые юмористы оказались такими мини-олигархами. И ни Петросян, ни Степаненко не замечены в каких-то благотворительных проектах. Это вызывает раздражение и непонимание. Они не кормят какой-то детский дом, не создали свой фонд помощи.
Павел Жавнеров, психолог:
- На стороне Петросяна. Я его вполне понимаю. За многие годы совместной жизни женщина может надоесть. И в этом нет ничего постыдного. Он нашел новую любовь. Пусть будет счастлив.
Инна Сироткина, фанатка шоу «Кривое зеркало»:
- Очень переживаю за Степаненко. Ее муж на старости лет оказался вот таким. Мне ее очень жалко по-женски. Такое предательство пережить...
Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
- В этой истории никого не волнует крепость семьи (у Степаненко было два брака, у Петросяна - четыре). Важны лишь деньги. Бывшая жена хочет отжать у мужа 80% имущества. А молодая любовница, наверное, надеется получить все в наследство.
Опрос: как по-честному поделить имущество четы Петросян-Степаненко? . Должен ли мужчина уходить из семьи с одной зубной щеткой и парой рубашек или как по-честному поделить имущество четы Петросян-Степаненко? . Your turn!
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