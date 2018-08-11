«Не брать трубку! Папа Марии»: подруги трех сестер, убивших отца, регулярно получали от Михаила Хачатуряна неприличные сообщения

СЕГОДНЯ 21:15 2018-08-11T21:15:38+03:00

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Уголовное дело против девочек Хачатурян, убивших своего отца-мучителя, в самом разгаре. И все новые люди готовы дать характеристику тому, какими страшными делами при жизни занимался убитый.

- Мама одной несовершеннолетней подруги Марии Хачатурян передала мне скрин-шоты переписки своей дочери с Михаилом. - Рассказала «КП» соседка убитого. - Девочка рассказала родителям, что, оказывается, папа Марии пытался наладить с ней переписку. Девушка не отвечала, но он все равно продолжал закидывать ее сообщениями странного содержания.

Больше полугода Михаил забрасывал девушку поздравлениями с церковными праздники и видеороликами порнографического содержания

По всей видимости 57-летний Михаил Хачатурян так достал девушку, что она даже вбила его в свой телефон «Папа Марии. Не брать трубку». Эти скриншоты имеются в распоряжении редакции. Видно, что в течение минимум полугода Михаил слал девушке сначала иконки и поздравления с церковными праздниками. А затем и видеоролики порнографического содержания.

Например, как голый мужчина бежит по лесу за обнаженной девушкой. И подпись.

«Понравился ролик? Кстати, забыл поздравить тебя с 14 февраля».

Сестры Хачатурян: Кристина, Ангелина и Мария.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранее в СМИ было опубликовано откровение другой подруги, на этот раз Ангелины. Девушка рассказала журналистам, что Михаил заманивал ее к себе домой.

- Он писал мне от лица Кристины. «Приходи, папы нет дома». Но я знала, что это был он, девочки меня предупреждали не отвечать.

Все эти факты уже учтены адвокатами сестер Хачатурян и будут переданы следователю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

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