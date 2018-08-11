Финалист «Битвы экстрасенсов» - о деле трех сестер, убивших отца: Чувствую, если бы Хачатурян выжил, он бы расправился с дочерьми

СЕГОДНЯ 01:04 2018-08-11T00:58:37+03:00

Зираддин Рзаев - финалист шестого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов», в 2008 году в состязании людей с паранормальными способностями он занял второе место. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Мы снова на Алтуфьевском шоссе, 56. Здесь в квартире на третьем этаже 27 июля Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян зарезали своего отца. Потом сами вызвали полицию и во всем признались.

Но в уголовном деле еще очень много вопросов.

Сестры рассказывают, что Михаил Хачатурян был лютым деспотом и тираном. Домашних бил, угрожал оружием, из дома не выпускал и даже по телефону запрещал разговаривать. Дочерей вызывал колокольчиком - как служанок. А самое страшное: девушки утверждают, что отец их домогался и якобы даже насиловал.

При этом родственники самого Хачатуряна заявляют, что сестры врут. Да, отец был строгий. Да, не нравились ему откровенные наряды и неприличные фото в соцсетях. Возмущало, что дочери-подростки начинали выпивать и курить. Поэтому, мол, и старался их приструнить.

Словом, трагедия разделила людей на два лагеря. Одни уверены, что виноват отец-садист, другие клянут дочерей-преступниц.

Следствие же ушло в глухую оборону. Назначена куча экспертиз. Опрашивают родных, соседей, ищут нестыковки в показаниях сестер.

«КП» тем временем привлекла к делу экстрасенса (к слову, за помощью магов и колдунов в самых запутанных случаях обращаются и сами следователи).

Сестры Хачатурян: Кристина, Ангелина и Мария.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПЛОХАЯ КВАРТИРА

Зираддин Рзаев - финалист шестого сезона телепроекта «Битва экстрасенсов», в 2008 году в состязании людей с паранормальными способностями он занял второе место. Соседи Хачатуряна его сразу узнали.

- Папаша в последнее время совсем не в себе был, - рассказывает нам один из местных. - Бесился без всякого повода. Мог бросить во дворе машину так, что другие объехать не могли. Любой спор - с кулаками лез, орал матом на весь двор. А девчонки всегда спокойные, вежливые, добрые. Совершенно нормальные. Жалко будет, если посадят.

На стене подъезда черной кафельной плиткой выложено слово «Добро». Такой вот привет со времен заселения дома - фрагмент надписи «Добро пожаловать, дорогие новоселы». Вот тебе и добро...

Поднимаемся на третий этаж. Две недели назад вся лестничная клетка была залита кровью - получивший больше тридцати ударов ножом Михаил Хачатурян пытался выбраться из квартиры, вызвать лифт. На стене вокруг кнопки до сих пор следы крови: полностью замыть их так и не смогли.

Квартира Хачатурянов закрыта, правда, не опечатана. Зираддин прикладывает ладони к двери и несколько минут стоит молча, трогает позолоченную ручку:

- Это очень плохая квартира, здесь живет зло. До сих пор оттуда идет холод. Здесь нет счастья, никогда не было между людьми гармонии. Это не квартира, это тюрьма...

Экстрасенс говорит, что чувствует энергетику места:

- У меня такое ощущение, как будто кто-то хотел эту квартиру сжечь, от злости, от ненависти. Кто-то из девочек. Но что-то остановило.

Зираддин Рзаев говорит, что у квартиры Хачатурянов энергетика, как у тюремной камеры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ОН ТАК И НЕ ПОНЯЛ, ЧТО УМИРАЕТ»

Про сам день убийства экстрасенс рассказывает немного.

- Я вижу, что это не было спланированным. Это был всплеск. Начала одна из девочек, схватилась за нож. Остальные ее поддержали... Чувствую: раненый Хачатурян выскочил из квартиры, но потом упал вот здесь, истекая кровью. Но он не чувствовал страха. Он до последнего думал, что будет жить. Хотя, если бы он выжил, он бы их убил, это точно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663883" frameborder="0"></iframe> Экстрасенс - о трагедии семьи Хачатурян.«Комсомолка» привлекла к расследованию азербайджанского ясновидящего Зираддина РзаеваВладимир ВЕЛЕНГУРИН

Позже мы сидим на скамейке во дворе.

Зираддин рассматривает фотографии Михаила и его дочерей. До этого экстрасенс изучал снимки семьи в соцсетях.

- Этот мужчина был как хищник. Понимаете, он привык, что весь мир крутился вокруг него. Чужое мнение его не интересовало. Он так жил.

Сейчас самые главные вопросы - к показаниям самих девочек. Скептиков, которые не верят в их рассказы, очень много.

- Про деспотию, давление и тяжелый нрав отца девочки говорят правду, - заявляет Рзаев. - А вот про домогательства и сексуальное насилие - обманывают. Я вижу, что ничего такого не было. Они это выдумали, чтобы для окружающих оправдать свои действия. Как бы вам объяснить... Михаил Хачатурян дочерей считал своей собственностью. От общения с «развращенными» сверстниками он девочек охранял не потому, что так их безумно любил. Главу семьи пугала даже сама мысль, что дочки могут очернить его имя, что кто-то скажет: ох, эти дочери Михаила со всеми подряд... Внешне он всегда старался показать, какой он молодец, какой он крутой. В этом он был весь. А дома в средствах не стеснялся.

Убитый родными дочками Михаил Хачатурян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Вчерашние школьницы могут получить условные сроки

Три наивных вопроса юристу о судьбе сестер Хачатурян.

20 августа суд рассмотрит апелляцию на арест девушек. Возможно, из СИЗО их отпустят домой. Но что ждет обвиняемых в будущем? Разбираемся с адвокатом Евгением Корчаго.

1. Какие сроки грозят сестрам?

- Статья «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» - особо тяжкая. По ней дают вплоть до пожизненного. Но женщинам по закону не могут присудить больше 20 лет реального срока. А несовершеннолетним (младшей сестре, Марии, всего 17) - не больше 10. Правда, девушке скоро исполнится 18, но судить ее будут как несовершеннолетнюю - таковой она была на момент совершения преступления. При этом на суде могут быть ведь и смягчающие обстоятельства. Наверняка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты должны будут не только дать ответ, вменяемы или невменяемы сестры, но и описать общее состояние их психики в момент преступления. Не исключено, что даже статья обвинения в итоге может быть переквалифицирована на «превышение пределов допустимой самообороны», например. Разумеется, дело не может быть закрыто. Все очевидно: человек убит. Но при определенных обстоятельствах для девушек все может завершиться и условными сроками - максимум до 8 лет.

2. Почему их сразу не отпустили домой?

- Повторюсь, статья обвинения - особо тяжкая. Но она не запрещает домашнего ареста. Его назначают в том случае, когда есть уверенность, что обвиняемые не смогут сбежать или оказать давление на свидетелей. Мое мнение: нет необходимости держать сестер в изоляторе.

3. Если все-таки суд закончится реальными сроками, разрешат ли девушкам сидеть в одной колонии?

- Во время следствия есть запрет на содержание фигурантов одного уголовного дела в одной камере - чтобы они не могли между собой договориться. Но при этом после приговора суда сестер могут отправить в одну колонию. Это не запрещается. Но могут и в разные. В России больше десятка исправительных заведений для женщин.

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