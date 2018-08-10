«Это ни к чему хорошему не может привести»: Евгений Петросян высказался о шумихе вокруг его развода

СЕГОДНЯ 17:49 2018-08-10T18:03:16+03:00

На молодежном форуме в Крыму юморист объяснил, что думает о суде с Еленой Степаненко [видео]

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После появления официальной информации о разводе 72-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко, сами юмористы не вдаются в подробности семейного конфиликта. Недавно они коротко прокомментировали ситуацию программе «Вести». Сейчас Евгений Ваганович находится в Крыму, где принял участие в проходящем там молодежном форуме «Таврида». Делясь впечатлениями от общения с молодежью, артист ответил каналу «Крым-24» на несколько вопросов.

- Я получил огромное удовольствие [на форуме], потому что когда я общаюсь с молодежью, я включаюсь в эту бешеную энергетику и это меня безумно радует, - признался Евгений Петросян. - Они очень пытливые, они хотят что-то сделать в жизни, они хотят что-то понять и ты им помогаешь.Ты хочешь, чтобы наше будущее, наши дети, стали талантливыми, благополучными и, чтобы все наши взаимоотношения наладились. Когда есть взаимопонимание и в профессии, и в стране, и в городе, и в семье, это очень важно. Они меня спрашивают и я с удовольствием делюсь опытом. И думаю даже если они не согласны со мной, но что-то им обязательно пригодится.

Прямое включение Анастасии Соленик с народным артистом РСФСР - Евгением Петросяном.

- Все переживают за ваш развод. Решили ли вы, как вы что разделите?

- Я вдалеке, но надеюсь, что мы придем к мирному соглашение и все у нас получится. И не нужно наш частный внутрисемейный момент так вот вываливать и так вот обсуждать. Это ни к чему хорошему не может привести. Думаю, нужно оставить это нам на обсуждение.

- Вы договоритесь?

- Я надеюсь!

- Творческий дуэт останется?

- Спасибо! Я буду думать, что это так и будет, - ответил Евгений Ваганович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

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