Может ли Елена Степаненко получить по суду большую часть их совместной с Петросяном собственности при разводе

СЕГОДНЯ 00:05 2018-08-10T01:18:28+03:00

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Уже неделю бушует главный звездно-экономический скандал. Поклонники и антифанаты артистов разделились на два противоборствующих лагеря. Одни сочувствуют Петросяну, который сразу согласился отдать жене половину нажитого. Другие же встали на сторону Степаненко, считая ее жертвой, по их мнению, супруг актрисы должен пострадать материально. Последнее, что стало известно от окружения пары, добавляет «баллы» Елене Григорьевне. Якобы она собирается отдать отсуженное имущество на благотворительность. Мы попросили адвоката Евгения Вагановича прокомментировать эту информацию. А также объяснить, как именно актриса собирается отсудить больше половины совместно нажитой собственности?

- Насколько мне известно, Елена Григорьевна только единожды прокомментировала ситуацию, - говорит Сергей Жорин. - И что-то я там не

слышал про деньги на благотворительность. В любом случае такое желание человека похвально. Если Елена Григорьевна, получив свою половину, потратит ее на благотворительность, я буду аплодировать стоя. Но что-то мне подсказывает, что это очень маловероятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663285" frameborder="0"></iframe> Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?

- До сих пор сложно понять, на каких основаниях Степаненко желает получить большую часть имущества, ведь по закону супруги при разводе должны делить все поровну?

- Пока оценка их имущества еще не производилась. Но, в теории, ту часть собственности, которую Степаненко хочет оставить себе, можно занизить в цене, а то, что она планирует оставить Евгению Вагановичу, можно завысить. То есть де-юре это будет пополам, а де-факто - далеко не половина. Это лишь один из вариантов, но может быть любой другой. Есть предусмотренные законом основания отступления от принципа равенства. Но никаких этих оснований в ситуации развода Степаненко и Петросяна нет. Я не хотел бы делать прогнозы и решать за суд, но если вдруг отступления от принципа равенства будут учтены при вынесении решения, то мы подобный вердикт будем обжаловать. Но я надеюсь, что они не возникнут.

- Почему Росреестр отказал суду в аресте недвижимости Степаненко и Петросяна?

- Есть определенные требования к комплекту документов, вероятно, эти требования были нарушены и Росреестр отказал. Документы направляются судом. Несмотря на то что наложить обеспечительный арест - это нормально, в данном случае, я уверен, никто из супругов не собирался ничего продавать. У них было 15 лет, чтобы все распродать или не покупать вообще.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

- 13 августа пройдет очередной суд в закрытом режиме. От него стоит чего-то ожидать?

- Прогнозировать сложно. Главное, что обе стороны стремятся к мировому соглашению.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Уже почти неделю страна обсуждает крушение семейной жизни одной из самых известных пар. 72-летний Евгений Петросян не смог, хотя очень хотел, пройти через развод и раздел немалого имущества тихо и мирно. Его жена, 65-летняя Елена Степаненко, пошла в суд, делить все, что нашучено, не пополам, как предложил ей супруг, а взять большую долю. Все эти дни супруги молчали, хоть какой-то свет на происходящее проливали лишь их друзья и адвокат юмориста Сергей Жорин. И вот наконец они заговорили в программе «Вести» телеканала «Россия». Именно на этой кнопке идут популярные программы с их участием «Кривое зеркало» и «Смехопанорама». (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Петросян и Степаненко: самый скучный развод

Сергей ЕФИМОВ

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Неделю все обсуждают 1,5 миллиарда рублей, в которые, оказывается, при должном умении можно обратить смех благодарных зрителей. А еще квартиры, которых то ли пять, то ли десять, и домик в Подмосковье, и коллекцию антиквариата. И подлинник Поленова. Обсуждают также редкие, очень дорогие вазы, которые так любит Елена Григорьевна. И что не ладилось у них давно. В общем, фактура жирная, нажористая, обсуждать - не переобсуждать. Чужие знаменитые жизни помогают многим скрасить серые будни. Главное, побольше деталей. (подробности)

КСТАТИ

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