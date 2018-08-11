Почему крайними в трагедии «Зимней вишни» сделали пожарных

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-10T21:40:02+03:00

Сергею Генину грозит 7 лет колонии, хотя именно он спас единственного выжившего в сгоревшем кинозале. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Кто быстрее всех прибыл, тот и оказался на скамье подсудимых? [видео]

Изменить размер текста: A A

В кемеровском СИЗО № 1 чуть не покончил с собой пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Та мартовская трагедия унесла жизни 60 человек. Судьбы сотен людей оказались сломаны. Среди них не только пострадавшие и родственники жертв пожара, но и те, кто, рискуя жизнью, пытался спасти запертых в ловушке людей. Не превращается ли справедливое требование наказания виновников страшного ЧП в поиск стрелочников без разбора?

В ЧЕМ ХАЛАТНОСТЬ?

Из 9 арестованных по делу «Зимней вишни» четверо - сотрудники МЧС.

Два высоких чина: начальник кемеровского главка Александр Мамонтов и начальник надзорного отдела главка Григорий Терентьев. И двум «тушилам» (на профессиональном сленге - уважительное название людей, которые занимаются самой опасной работой на пожарах): начальнику караула пожарной части Сергею Генину и руководителю службы пожаротушения Андрею Бурсину предъявлены обвинения по статье «халатность». Им могут дать семь лет заключения.

В чем же обвиняют пожарных, которые первыми прибыли на место трагедии?

Машины Бурсина и Генина приехали к «Зимней вишне» быстро: через 5 - 7 минут после вызова. Но следствие утверждает, что пожару не был присвоен повышенный ранг опасности и на место выдвинулись только 7 экипажей вместо положенных 11.

Кроме того, пожарным ставят в вину, что они «необоснованно долго» (около шести минут) добирались от входа до четвертого этажа торгового центра, где находилось больше всего жертв.

Также в основу обвинения положены показания многодетного отца Александра Ананьева, который сообщил начальнику караула о забаррикадировавшихся в кинотеатре людях, но Генин принял решение подниматься по другой лестнице, где уперся в наглухо закрытую дверь.

Жена боится, что тюрьма и память о трагедии сломали Андрея Бурсина.Фото: Кирилл ЧАЩИН

ТРИ АРГУМЕНТА В ЗАЩИТУ ПОДСУДИМЫХ

«Комсомолка» попросила прокомментировать пункты обвинения ветерана пожарной охраны с 40-летним стажем полковника Виктора Климкина.

1. Не послушали родителей детей и пошли по другой лестнице.

- Пожарные ориентировались на информацию, полученную от охранника - официального представителя администрации ТЦ. Родители не могли знать наверняка ситуацию в комплексе: какие двери закрыты, какие открыты. Охранник в этой ситуации обладает большими компетенциями. Поэтому решение было обосновано.

2. Не присвоили сразу повышенный ранг опасности пожара.

- Даже если бы сразу приехало в 10 раз больше пожарных машин, это бы ничего не изменило. Во-первых, пожарные части находятся в разных частях города. Им требуется разное время, чтобы добраться до объекта. А счет шел на секунды. Во-вторых, скорее всего, люди уже погибли к приезду пожарных машин. Этаж моментально заполнился токсичным дымом. Даже то, что сообщения о пожаре в МЧС поступили не изнутри здания, а от жителей соседних домов, о многом говорит.

3. Слишком долго шли от входа до четвертого этажа.

- В среднем подъем пожарной бригады на один этаж с учетом 25-килограммовой экипировки занимает одну минуту. То есть в обычном подъезде коридорного типа этот подъем занял бы четыре минуты, но с учетом сложной, запутанной планировки торгового центра и загазованности помещений вполне допускаю, что подъем мог занять больше времени.

НА ИХ МЕСТЕ МОГ БЫТЬ ЛЮБОЙ?

Уголовные дела против опытных пожарных вызвали возмущение в профессиональном сообществе. Петиции с требованиями закрыть дела в отношении Бурсина и Генина собрали в общей сложности уже более 100 тысяч подписей тех, кто реально понимает, что и как происходит на пожарах.

- Рядовые работники просто не понимают, в чем вина их коллег, - комментирует Виктор Климкин. - Всем очевидно, что в той ситуации могли оказаться все и действовали бы так же.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«25 лет спасать людей, чтобы сесть за это? Абсурд!»

«Комсомольская правда» связалась с Татьяной Бурсиной, женой арестованного кемеровского пожарного Андрея Бурсина, и попросила рассказать последние новости о состоянии мужа.

- Что случилось с Андреем в СИЗО?

- Следователь мне сказал, что у него была попытка суицида. Андрея госпитализировали в психиатрическую больницу. Другой информации у меня нет.

- Вы верите в то, что он мог покончить с собой?

- Я, конечно, не верю: он человек сильный и мужественный. Но то, что ему приписывают... Он, наверное, понимает, что не выйдет оттуда. Идет давление на всех. Скорее всего, люди просто отчаялись. Я месяц с ним не виделась, не разрешали к нему в СИЗО ходить.

- Он не понимает, в чем виноват?

- 25 лет спасать людей, чтобы оказаться на скамье подсудимых, - это просто абсурд. Он любил свою работу. Пришел в пожарную часть в 19 лет, выступал на соревнованиях, газеты писали о нем. 23 марта ему вручили погоны подполковника, а через два дня он вышел на смену и попал под «Зимнюю вишню». Потому что работать некому, он всех замещал.

- О том страшном пожаре он что-то говорил?

- Про «Зимнюю вишню» мы вообще не говорили. Его трое суток не было дома, он все время был там. Домой вернулся уже после того, как их вывели к родственникам погибших. Они бросались на них, кричали: «Убийцы!» Думаю, тогда в нем что-то сломалось. Он стал замкнутый, совсем другой человек. Сказал только, что там было страшно.

Кого еще судят по делу сгоревшего молла?

Юлия Богданова - генеральный директор компании, которая владела торговым центром;

Надежда Судденок - генеральный директор компании, которая управляла торговым центром;

Игорь Полозиненко - руководитель компании, которая устанавливала в торговом центре противопожарную систему;

Сергей Антюшин - охранник торгового центра, который отключил систему оповещения о пожаре;

Танзиля Комкова - начальник Госстройнадзора по Кемеровской области, которая не запретила эксплуатацию торгового центра, несмотря на существующие нарушения.

КОНКРЕТНО

Выписка из боевого устава

При прибытии подразделения пожарной охраны к месту пожара руководителем тушения пожара:

✓ проводится оценка обстановки на месте пожара по внешним признакам (объект пожара, место и размеры пожара по информации на момент прибытия, возможные пути распространения пожара, наличие людей в горящем здании, противопожарные характеристики объекта пожара);

✓ проводится оценка информации, полученной от руководителя и должностных лиц организаций, осуществляющих встречу подразделения пожарной охраны, очевидцев и других лиц на месте пожара.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения.

Руководитель тушения пожара должен отвечать за выполнение основной боевой задачи, за безопасность участников боевых действий по тушению пожаров.

P. S. В отличие от других обвиняемых (см. «Кого еще судят...») пожарные пытались спасти людей, которых эти самые бизнесмены и чиновники практически загнали в ловушку «Зимней вишни». Понятно же, что мина трагедии была заложена задолго до того. И ясно, что на многое тогда чиновники, в том числе и от пожарной инспекции, смотрели сквозь пальцы. Но при чем тут примчавшиеся на вызов пожарные, те самые «тушилы», что идут в огонь, потому что другие накосячили?

Вот вопрос, на который хотелось бы получить внятный ответ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как не допустить повторения трагедии в Кемерове

Отвечаем на главные вопросы про пожар в «Зимней вишне»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший десятки жизней, стал общенациональным горем. Кемеровский губернатор покинул свой пост, по всей стране идут проверки моллов... «Комсомолка» выясняла, может ли трагедия повториться в любом другом ТЦ и как обезопасить себя и своих близких. (подробности)