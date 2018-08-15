«По характеру он оставался ребёнком и хотел, чтобы его любили»: ушел из жизни Эдуард Успенский - папа Чебурашки и кота Матроскина

СЕГОДНЯ 00:20 2018-08-15T00:54:51+03:00

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Вот так символично между всколыхнувшими страну известиями о поджоге Успенской церкви и праздником Успения Богородицы умер человек-книга Эдуард Успенский. Ему было восемьдесят. Он знал, что ему осталось недолго. Рак желудка, метастазы... Успенский считал, что «заработал» тяжёлую болезнь на нервной почве, в результате ссор со своей предпоследней женой Элеонорой Филиной. После удачной операции в Германии пошел было на поправку, но рак вернулся...

В последнее время писателю было тяжело ходить, он передвигался на инвалидной коляске.

Он очень хотел, чтобы его любили.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Успенский продолжал оставаться собой и искать простые радости жизни.

Не так давно вновь женился, причём, на своей второй жене. Приобретал недвижимость за рубежом, купил новый автомобиль. Сам водить его он уже не мог, но спускался в гараж, чтобы посидеть за рулём.

По словам близких, покупка дорогих вещей давала ему чувствовать радость жизни.

Многие знают Успенского как великого любителя сутяжных дел. Но, как говорят друзья и коллеги, в этом сутяжничестве, над которым все посмеивались, была неоценимая помощь детским писателям.

- Если бы не его суды по поводу авторсих прав и гонораров, детская литература вообще не попадала в новостные поводы, а издатели- экранизаторы-производители молочных продуктов плевали бы на писателей с высокой колокольни, - говорит критик детской литературы Ксения Молдавская. - По характеру он оставался ребёнком. Любил , когда к нему приезжают гости. И за бокалом красного вина спрашивал по-Печкински: почему меня считают вредным? Ведь я же хороший? Скажи, я же хороший?

Он очень хотел, чтобы его любили.

С Юрием НикулинымФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Человек он был не простой, но никогда никому не отказывал в помощи, более того, он сам эту помощь предлагал, - вспоминает Ксения Молдавская.

Много известных писателей смогли состояться прежде всего благодаря Успенскому. Среди них - Григорий Остер, Алейников, Станислав Востоков. Последнего Успенский выделял из всех и считал лучшим автором для детей. Поддержал и Андрея Усачева, когда тот, вернувшись из Израиля, решил жить только литературным трудом.

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