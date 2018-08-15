«Я потерял лучшего друга, а страна — крупнейшего детского писателя»: Юрий Энтин - о смерти Эдуарда Успенского

СЕГОДНЯ 10:38 2018-08-15T10:41:05+03:00

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Поэт-песенник Юрий Энтин рассказал о своей дружбе с Эдуардом Успенским, которого он назвал крупнейшим советским и русским писателем для детей.

«С Эдуардом Успенским я познакомился в 1962 году - прошло более 55 лет... Но мы дружили все время, ровно, никогда не нарушая нашей дружбы и всегда друг друга помогали», - рассказал Энтин в интервью Радио «Комсомольская правда». - «Для меня это огромнейший удар. Я потерял лучшего друга, а страна — крупнейшего детского писателя».

Он также назвал Успенского своим лучшим другом, с которым они работали над любимыми многими мультфильмами.

«Начало мое - пластинка «Бременские музыканты», а она вышла даже раньше, чем мультфильм. И предисловие к ней, замечательное эссе, написал Эдуард Успенский, где так весело, замечательно и трогательно рассказал об этом произведении, поддержал его», - отметил Энтин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664380" frameborder="0"></iframe> Мультфильмы по сюжету Эдуарда Успенского.

Он также поделился своими воспоминаниями о том, каким замечательным человеком был Успенский. Так, когда-то писатель на гонорар за перевод финской книги «Дядюшка Ау» купил видеомагнитофон, которого тогда почти ни у кого не было.

«А через некоторое время я спросил: "У меня есть одна пленка, можно я приеду к тебе посмотреть?" А он ответил: "У меня его нет, я передал его в детский дом". И действительно, это было его естественным нормальным поступком», - добавил Энтин.

Успенский удочерил двух девочек, Иру и Свету, смастерил для них домик и маленьких кукол, с помощью обучал их азбуке, и счету - и просто рассказывал о жизни.

Со своими дочками Светой и Ирой в 1995-м. Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/.

«Когда я приходил в гости и видел это, то забывал обо всем. И просто садился и слушал» - вспоминает Юрий Энтин.

«Однажды он пригласил меня в деревню, где он жил, под Переславлем-Залесским. И сказал мне: "Пойдем со мной. Только сними шапку, я тебе дам другую". "А почему?" "Потому что мы идем к бедным людям и они не поймут твою модную шапку". Я послушался. И вот он каждому из них привез в такие трудные годы сосиски, колбасу, сыр, и каждому раздавал. Никто из них его не звал "Эдуард Николаевич", а просто "Николаич"», - поделился песенник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664379" frameborder="0"></iframe> Ушел из жизни Эдуард Успенский.Знаменитый детский писатель, «отец» Чебурашки и крокодила Гены умер в возрасте 80 лет.

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