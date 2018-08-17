Совет при МВД не обсуждал концертную деятельность Вайкуле

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-17T17:31:29+03:00

Певица Лайма Вайкуле на праздничном концерте в Санкт-Петербурге, октябрь 2017 г. Фото: Александр ГЛУЗ

В полиции ничего не слышали о проверках, которыми грозятся СМИ

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В ряде СМИ появилось заявление члена Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве Александра Хаминского с угрозами провести налоговые проверки концертной деятельности зарубежных артистов в России, в том числе певицы Лаймы Вайкуле.

В них он сравнил артистку с гастарбайтером.

"Какая разница — певец, таксист, строитель? У нас были проблемы с оформлением на работу соседей из Средней Азии. Сейчас каждый из них может купить патент — право находиться и работать в России. Всю коррупционную составляющую взяли и закрыли. Я извиняюсь, но чем таджик отличается от Лаймы Вайкуле с правовой точки зрения и статуса иностранного гражданина? Перед законом все равны", — цитировали журналисты высказывания представителя совета.

В МВД России комментировать выступление Хаминского не стали. Как стало известно "Комсомолке", член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве даже не выносил этот вопрос на рассмотрение своей рабочей группы.

- Александр Хаминский - высококлассный юрист, и он действительно занимается общественной работой в одной из групп нашей организации. Мне пришлось лично проводить последние заседания, и могу с уверенностью сказать, что ни на уровне совета, ни на уровне рабочих групп вопросы по концертной деятельности Лаймы Вайкуле нами не поднимались. Возможно, в данном случае, Александр Хаминский высказал свое личное мнение, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве Валерий Грибакин.

Выходит, что слова юриста были использованы для того, чтобы разжечь очередной скандал. Уже на фоне фигуры любимой многими гражданами России Лаймы Вайкуле. Кому это понадобилось?

Напомним, 14 августа в интервью одесскому изданию "Думская" Лайма Вайкуле сказала, что готова посетить Крым только после того, как будут сняты санкции.

"Нам запрещено. Нам, европейцам", - подхватили отдельные российские издания неловко построенную фразу артистки.

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