«Кажется, она беременна!»: Борисов показал видео молодой помощницы Петросяна
По словам ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, в редакцию Первого канала папарацци принесли занятное видео. На кадрах, сделанных якобы два месяца назад, Евгений Петросян шагает по городу со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую СМИ и коллеги артиста называют соперницей Елены Степаненко.
- Когда нам принесли это видео, попросили обратить внимание на то, что якобы на момент съемки Татьяна Брухунова находилась в интересном положении, - рассказал зрителям «Пусть говорят» телеведущий Дмитрий Борисов.
Слова ведущего подкрепляет и видео Первого канала, где видно, что у 29-летней помощницы Петросяна появился внушительный живот.
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- Я видел это видео. Этому видео два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, - сказал юрист Петросяна Сергей Жорин. - Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил.
- А может Брухунова уже давно родила? - предположила телеведущая Ангелина Вовк.
- Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего, - отрезал Сергей Жорин.
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