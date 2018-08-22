2018-08-22T21:55:03+03:00
Звезды

«Кажется, она беременна!»: Борисов показал видео молодой помощницы Петросяна

Первый канал добыл сенсационные кадры с новой спутницей сатирика [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Поклонники «Кривого зеркала» еще несколько лет назад заподозрили, что Татьяна Брухунова стала виновницей разлада в знаменитой супружеской паре Петросяна и СтепаненкоПоклонники «Кривого зеркала» еще несколько лет назад заподозрили, что Татьяна Брухунова стала виновницей разлада в знаменитой супружеской паре Петросяна и СтепаненкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

По словам ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, в редакцию Первого канала папарацци принесли занятное видео. На кадрах, сделанных якобы два месяца назад, Евгений Петросян шагает по городу со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую СМИ и коллеги артиста называют соперницей Елены Степаненко.

- Когда нам принесли это видео, попросили обратить внимание на то, что якобы на момент съемки Татьяна Брухунова находилась в интересном положении, - рассказал зрителям «Пусть говорят» телеведущий Дмитрий Борисов.

Слова ведущего подкрепляет и видео Первого канала, где видно, что у 29-летней помощницы Петросяна появился внушительный живот.

Развод Петросяна и Степаненко: сенсационные подробности. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 22.08.2018.Все детали самого громкого развода года только в Пусть говорят ! Что могло стать причиной распада семейного и творческого союза? Кто та таинственная незнакомка, которая сейчас, по слухам, ждет ребенка?

- Я видел это видео. Этому видео два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, - сказал юрист Петросяна Сергей Жорин. - Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил.

- А может Брухунова уже давно родила? - предположила телеведущая Ангелина Вовк.

- Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего, - отрезал Сергей Жорин.

КСТАТИ

Джуна отговаривала Петросяна от развода

Евгений Петросян, как и многие артисты, человек суеверный.

- Евгений Ваганович верит в сверхъестественные силы. Было время, носил на себе специальные заговоренные пластины - матрицы, - рассказал «Комсомолке» юморист Николай Бандурин. - Пытался таким образом нейтрализовать негативное влияние. И нам эти пластины дарил... (подробности)

В ТЕМУ

Риелторы обнаружили у Петросяна и Степаненко дополнительное имущество еще на 150 миллионов рублей

У Евгения Вагановича есть собственные квартиры, а у Елены Григорьевны - только в доле с мужем

Незадолго до объявления о разводе Евгений Петросян, рассказывая в интервью о жене, признавался: «На сцене нам вдвоем стало тесновато!». Похоже, не только на сцене…Коллеги Евгения Вагановича и Елена Григорьевны говорят, что в последние годы сатирики жили в разных квартирах и их отношения уже были больше коммерческим проектом, чем браком. Как уже писала «КП», по словам юриста Петросяна Сергея Жорина, теперь супруги сомневаются в порядочности друг друга (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бывшие коллеги артиста: Ради молодой пассии Петросян делает уколы красоты

Рядом с 29-летней помощницей юморист заметно преобразился

Громкий развод «короля юмора» с Еленой Степаненко продолжает будоражить общественность. Поклонники спорят, кто прав, кто виноват и обсуждают молодую фаворитку артиста Татьяну Брухунову. По словам окружения, Евгений Ваганович необыкновенно щедр со своей 29-летней сотрудницей и не экономит на ее гардеробе. Да и сам 72-летний мэтр сцены заметно преобразился. О переменах, произошедших с артистом, нам рассказали его коллеги. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Бельгии преступник с ножом напал на людей, погибли несколько человек
Представитель Козака оценил угрозу давления на цены на бензин
Патрушев прибыл в Женеву на встречу с советником президента США Болтоном
Представитель НАТО заявила, что действия альянса не угрожают России
МВД России предлагает изменить внешний вид водительских прав
Банк России закупил рекордные объемы золота на фоне санкций
Минюст Грузии подал в ЕСПЧ иск против России
Reuters: швейцарский банк заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд долларов
В США из-за проблем с гидравлической системой экстренно сел самолет
Перед репетицией парада в Киеве заглох танк
Орешкин не видит причин для изъятия сверхдоходов сырьевых компаний
Путин назвал полезной встречу с Трампом в Хельсинки
Климкин вновь заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией
Лавров призвал уйти из Сирии все иностранные силы, которые находятся там без приглашения Дамаска
«Он мне не чужой»: Путин рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии
Путин: новые санкции США являются контрпродуктивными
Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие к началу учебного года
Вице-президент Абхазии объявил, что подает в отставку
За время операции в Сирии ВМФ России совершил около 190 боевых походов
На Украине допустили «восстание» нескольких регионов страны после выборов
Глава Минприроды рассказал, что Россия будет перерабатывать почти 60% мусора
Путин заявил, что Россия готова принять участие в организации Арктического саммита
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о недобросовестной конкуренции
Минобороны подвело итоги операции в Сирии
Журналистка потеряла сознание во время интервью с министром Мантуровым