«Кажется, она беременна!»: Борисов показал видео молодой помощницы Петросяна

СЕГОДНЯ 21:54 2018-08-22T21:55:03+03:00

Поклонники «Кривого зеркала» еще несколько лет назад заподозрили, что Татьяна Брухунова стала виновницей разлада в знаменитой супружеской паре Петросяна и Степаненко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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По словам ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, в редакцию Первого канала папарацци принесли занятное видео. На кадрах, сделанных якобы два месяца назад, Евгений Петросян шагает по городу со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую СМИ и коллеги артиста называют соперницей Елены Степаненко.

- Когда нам принесли это видео, попросили обратить внимание на то, что якобы на момент съемки Татьяна Брухунова находилась в интересном положении, - рассказал зрителям «Пусть говорят» телеведущий Дмитрий Борисов.

Слова ведущего подкрепляет и видео Первого канала, где видно, что у 29-летней помощницы Петросяна появился внушительный живот.

Развод Петросяна и Степаненко: сенсационные подробности. Пусть говорят. Самые драматичные моменты выпуска от 22.08.2018.Все детали самого громкого развода года только в Пусть говорят ! Что могло стать причиной распада семейного и творческого союза? Кто та таинственная незнакомка, которая сейчас, по слухам, ждет ребенка?

- Я видел это видео. Этому видео два года. Видео, судя по всему, снято давно, потому что Евгений Ваганович не надел бы в 30-градусную жару пальто, - сказал юрист Петросяна Сергей Жорин. - Я подозреваю, что Елену Степаненко кто-то накрутил.

- А может Брухунова уже давно родила? - предположила телеведущая Ангелина Вовк.

- Если бы она родила, тогда бы уже делить было нечего, - отрезал Сергей Жорин.

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