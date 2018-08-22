2018-08-21T14:36:30+03:00
Звезды

Джуна отговаривала Петросяна от развода

Целительница сделала мистическое пророчество, предупредив юмориста, что ему не стоит уходить от Степаненко
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Уследить за всеми поступлениями в актив Евгения Вагановича - дело непростое.Уследить за всеми поступлениями в актив Евгения Вагановича - дело непростое.Фото: Instagram.com
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Евгений Петросян, как и многие артисты, человек суеверный.

- Евгений Ваганович верит в сверхъестественные силы. Было время, носил на себе специальные заговоренные пластины - матрицы, - рассказал «Комсомолке» юморист Николай Бандурин. - Пытался таким образом нейтрализовать негативное влияние. И нам эти пластины дарил...

Заряженные матрицы среди отечественных знаменитостей распространял некий питерский чародей, утверждавший, что они могут спасти от недугов и сглаза. Кроме Петросяна, чудо-пластинки у мага покупал и сатирик Михаил Задорнов. По словам коллег, Евгений Ваганович закреплял матрицы за ушами, когда выходил на сцену, - чтобы защититься от негативного воздействия публики. А еще приклеивал пластинки на мобильный телефон, надеясь погасить его вредное излучение.

- Выходить на сцену - это стресс, как бы это ни выглядело легко, - признается актер-юморист Михаил Церишенко. - А в зрительском зале сидят разные люди, и недоброжелательно настроенные тоже. Мы все через мистику проходили...

В 90-х Евгений Ваганович бывал в гостях у знаменитой Джуны.

- Я видел у Джуны и Петросяна, и Задорнова, - рассказал «КП» друг целительницы Валерий Камшилов. - Одна из квартир Петросяна находилась по соседству с ее квартирой. Джуна всегда давала ценные советы всем, кто к ней приходил. Петросяну она говорила: не разводись, иначе будут энергетические потери, и это может сказаться на трудоспособности. Она вообще была за семейные ценности. Вот и меня с женой, когда мы поругались и расстались, соединила вновь. Думаю, Петросян долго не разводился, помня совет Джуны. А почему сейчас решил - это уже другой вопрос. Кончится ли все это добром?

В гостях у Джуны. 1. Евгений Петросян. 2. Михаил Задорнов. 3. Арт-директор Евгений Полонский. 4. Сергей, помощник и охранник целительницы. 5. Полковник Александр Сидоров. Фото: Личный архив Валерия Камшилова

В гостях у Джуны. 1. Евгений Петросян. 2. Михаил Задорнов. 3. Арт-директор Евгений Полонский. 4. Сергей, помощник и охранник целительницы. 5. Полковник Александр Сидоров. Фото: Личный архив Валерия Камшилова

ЧУЖОЙ КАРМАН

«Смешу. Дорого»

Из чего складываются доходы артиста

Пока Петросян и Степаненко делят в суде несколько квартир и прочее имущество, которое, по неофициальным подсчетам, тянет на 1,5 млрд. рублей, мы решили выяснить основные источники доходов юмориста. В сегменте телеюмора, по оценке экспертов, сейчас действует три мощных холдинга: империя Маслякова (КВН), Петросяна (его Театр миниатюр и три телепрограммы) и «Комеди Клаб». Уследить за всеми поступлениями в актив Евгения Вагановича - дело непростое. И все же о некоторых видах доходов ветерана юмора нам рассказали его коллеги.

1. Роялти (вознаграждение за использование запатентованной интеллектуальной собственности Петросяна), которые платит артисту производящая телекомпания:

100 тыс. руб. за каждую авторскую программу «Смехопанорама» (шоу выходит раз в неделю весь год - в среднем 52 выпуска);

100 тыс. руб. за каждую программу «Юмор! Юмор!! Юмор!!! (выходит раз в неделю);

300 тыс. руб. за каждую программу «Петросян-шоу» (выходит раз в месяц).

2. Процент (по договоренности) от покупки телеканалом готового телепродукта. Один выпуск «Смехопанорамы» канал покупает за 1,5 млн. руб. Примерно в такую же сумму обходится один выпуск «Юмора...». Пул (три программы) «Петросян-шоу» стоит порядка 9 млн. руб.

3. При съемке «Петросян-шоу» Евгений Ваганович как артист получает 120 тыс. руб., и еще 300 тыс. руб. - как худрук.

4. Гонорары за сольные выступления - 350 тыс. руб. за концерт. За это лето Петросян уже дал три сольника в Краснодарском крае и три - в Крыму. В ноябре запланировано семь его концертов в Москве и Санкт-Петербурге. После скандала с разводом артиста начали атаковать промоутеры, обещая, что смогут поднять доходы юмориста вдвое. Но окончательных договоренностей пока нет.

5. Закрытые вечеринки, свадьбы, корпоративы. Гонорар за участие в них - от 1 млн. руб.

6. Гонорары от писательской деятельности. Книги Петросяна регулярно выходят и переиздаются. Есть у него собственные пьесы, монологи, за которые он тоже получает отчисления в РАО.

7. Вознаграждения (по договоренности) от участия в фестивалях, различных мероприятиях, в рекламе. Так, в 2003 году Петросян рекламировал известную марку пельменей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первый муж Степаненко Александр ВАСИЛЬЕВ:

Мы с Леной расстались мирно, без судов

Евгений Ваганович не скрывал, что у него было четыре законных брака. Но и у Степаненко брак с Петросяном уже второй. «КП» дозвонилась ее первому мужу - пианисту Александру Васильеву.

- Александр Владимирович, как вы относитесь к разводу Петросяна и Степаненко?

- Я не знаю, кто такая Степаненко, и знать не хочу! - с раздражением ответил «КП» бывший супруг. - Я не слежу за ее судьбой. Про их развод я слышал, но не обсуждаю. Это их личная жизнь.

Брак с Петросяном помог карьере Елены Степаненко. Фото: Владимир БЕРТОВ/PhotoXPress.ru

Брак с Петросяном помог карьере Елены Степаненко. Фото: Владимир БЕРТОВ/PhotoXPress.ru

- Сейчас они делят имущество в суде. А у вас во время развода со Степаненко как было?

- Мы расстались нормально, без судов.

Ранее Васильев рассказывал «Комсомолке»: «С Леной Степаненко мы познакомились в конце 70-х, когда она после учебы в ГИТИСе пришла работать в «Москонцерт». Конечно, она произвела на меня впечатление: эффектная, с длинными волосами, тоненькая, с потрясающей фигурой. Трудно было не увлечься. Мы развелись, когда она ушла из нашего ансамбля работать к Петросяну.

- А вам хотелось работать у Петросяна?

- Мы в свое время говорили на эту тему, но я отказался. Могу сказать, что Лена - хороший, нравственно чистый и приличный человек. Мы с ней очень спокойно как встретились, так и простились. И никакого чувства обиды у меня не было ни к ней, ни к Петросяну.

- Когда Лена ушла работать к Петросяну, тот был женат, - рассказал «КП» друг первого мужа Степаненко джазмен Симон Эйленкриг. - Его жена Людмила была референтом в Минкультуре. Петросян ей при разводе оставил квартиру на Кутузовском проспекте. Когда Саша Васильев расстался с Леной, он, конечно, переживал. Думаю, ей был выгоден брак с Петросяном. Лена мечтала о славе, деньгах.

КСТАТИ

Риелторы обнаружили у Петросяна и Степаненко дополнительное имущество еще на 150 миллионов рублей

У Евгения Вагановича есть собственные квартиры, а у Елены Григорьевны - только в доле с мужем

Незадолго до объявления о разводе Евгений Петросян, рассказывая в интервью о жене, признавался: «На сцене нам вдвоем стало тесновато!». Похоже, не только на сцене…Коллеги Евгения Вагановича и Елена Григорьевны говорят, что в последние годы сатирики жили в разных квартирах и их отношения уже были больше коммерческим проектом, чем браком. Как уже писала «КП», по словам юриста Петросяна Сергея Жорина, теперь супруги сомневаются в порядочности друг друга (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Рядом с 29-летней помощницей юморист заметно преобразился

Громкий развод «короля юмора» с Еленой Степаненко продолжает будоражить общественность. Поклонники спорят, кто прав, кто виноват и обсуждают молодую фаворитку артиста Татьяну Брухунову. По словам окружения, Евгений Ваганович необыкновенно щедр со своей 29-летней сотрудницей и не экономит на ее гардеробе. Да и сам 72-летний мэтр сцены заметно преобразился. О переменах, произошедших с артистом, нам рассказали его коллеги. (подробности)

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