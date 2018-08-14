Риелторы обнаружили у Петросяна и Степаненко дополнительное имущество еще на 150 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-14T19:46:49+03:00

У Евгения Вагановича есть собственные квартиры, а у Елены Григорьевны - только в доле с мужем

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Незадолго до объявления о разводе Евгений Петросян, рассказывая в интервью о жене, признавался: «На сцене нам вдвоем стало тесновато!». Похоже, не только на сцене…Коллеги Евгения Вагановича и Елена Григорьевны говорят, что в последние годы сатирики жили в разных квартирах и их отношения уже были больше коммерческим проектом, чем браком. Как уже писала «КП», по словам юриста Петросяна Сергея Жорина, теперь супруги сомневаются в порядочности друг друга: то Степаненко подозревает, что Евгений Ваганович за ее спиной купил своей 29-летней помощнице Татьяне Бурхуновой две квартиры в Москве - эта информация оказалась недостоверной. То Евгений Ваганович просит проверить суд движение средств со счетов жены - а вдруг она какие миллионы припрятала?

И правда кое-что артисты утаили. Но скорее от поклонников, чем от друг друга. Оказывается, не все элитные метры принадлежат им обоим - часть квартир записана исключительно на Петросяна.

- В СМИ проходила информация, что в Сеченовском переулке у Степаненко и Петросяна две квартиры, общей стоимостью 100 миллионов рублей. На у юмористов в этом доме три квартиры. Первая имеет общую площадь в 138,7 квадратных метров и сейчас на рынке может стоить до 65 миллионов рублей. Вторая квартира пары занимает площадь в 92 квадратных метра и может стоить до 36 миллионов рублей.

В последнее время рядом с 72-летним Евгением Вагановичем 29-летняя помощница Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Третья - общей площадью 64 квадратных метра тянет на 28 миллионов рублей. Причем все эти квартиры принадлежат супругам в долевой собственности - пятьдесят на пятьдесят, - рассказал «Комсомолке» риелтор Константин Иванов.

А вот остальными квадратными метрами, расположенными в Москве, Евгений Ваганович владеет единолично.

У Петросяна есть два квартиры на улице Плющиха. Но он некоторое время назад объединил их в одну. Сегодня эти объединенные метры тянут на 52 миллиона рублей. А на Арбате юморист владеет квартирой, общей площадью 53,6 квадратных метра. Стоимость этого «гнезда» - 20 миллионов рублей. Ну а самое «свежее» приобретение Петросяна - квартира в Пречистенском переулке, площадью 78,6 кв/м. Хоромы в новом доме стоят около 38 миллионов рублей. Именно в этой квартире собрана коллекция антиквариата Евгения Вагановича, к которой теперь Елена Григорьевна не подпускает мужа.

- Евгений Ваганович сказал Степаненко, которая почему- то считает, что антиквариат должен остаться ей: «Из всей коллекции ты купила картину «Дуб». Вот и забирай», - рассказал «КП» адвокат юмориста Сергей Жорин. Юрист смеется: мол, таким образом, Евгений Ваганович как бы подчеркивает сложность переговоров со Степанеко.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между тем, по словам нашего эксперта-риелтора, у Евгения Петросяна имеется еще столичная недвижимость.

- У юмориста есть жилье на улице Олеко Дундича - квартира, стоимостью 17 миллионов рублей, - рассказывает риелтор Константин Иванов.

Если подсчитать стоимость всех этих звездные метров, то к полуторамиллиардному состоянию Степаненко и Петросяна, можно легко добавить еще 156 миллионов рублей.

НЕ ДОВЕРЯЛИ БАНКАМ

Зачем им столько квартир ? На этом вопрос ответил сам Евгений Ваганович во время недавней встречи с поклонниками.

- Во второй половине 80-90-х годов люди не верили банкам, и правильно делали, многие были обмануты. Поэтому им говорили: «Вкладывайте в недвижимость». И они вкладывали по мере возможностей, - признался фанатам Петросян.

По некоторым данным, несколько лет назад Евгений Петросян переписал на Елену Степаненко дачу: дом поселке Жаворонки, Одинцовского района и более 30 соток земли. Однако, по словам юриста Евгения Вагановича Сергея Жорина, дачу сатирики тоже будут делить.

- На кону сейчас все имущество Евгения Вагановича и Елены Григорьевны, но пока я не могу рассказать детали. Надеюсь, мы сможем сесть за стол переговоров со Степаненко. Иначе процесс расстанется надолго, - отмечает юрист.

В ГОСТИ К ЮМОРИСТАМ

Алиса ТИТКО

Наш корреспондент посмотрела на «главные» дома известных артистов - оказалось, что они живут настолько закрыто, что даже соседи про них не знают

Единственная соседка, которая могла бы что-то рассказать о жизни Евгения Вагановича и Елены Степаненко, это - Елена Маркова, над квартирой которой живут юмористы в доме, расположенном в Сеченовском переулке. Год назад Маркова с трудом, но добилась компенсации в 246 тысяч рублей после того как ее новехонький ремонт залили из верхней квартиры. Правда, позднее выяснилось, что юмористы отношения к этому «мокрому делу» не имели - соседку затопили их родственница, которую они пустили пожить. Тогда вокруг дома суетились журналисты, пытаясь хоть глазком посмотреть на хоромы участников конфликта. С тех пор охранник, стерегущий вход в дом, расположенный между Остоженкой и Причистенкой, посторонних к нему на несколько метров не подпускает. И о знаменитых жильцах ни звука.

В 8 минутах ходьбы от Сеченовского переулка на Пречистенской набережной высится «Кленовый дом» - в нем их квартира занимает более чем 500 квадратных метров. Вид из окон чудесный – на Москву-реку, Третьяковскую галерею и памятник Петру I.

- В этом доме в продаже осталась последняя квартира, и не простая, а с зимним садом - 230 квадратных метров за 283 миллионов рублей, - рассказывает мне Екатерина, представитель компании «Дон-строй». - В доме есть консьерж, своя охрана, подземная парковка. Ждет своих хозяев и пентхаус с 6-метровыми потолками за 580 миллионов.

- А дождется? Цены уж очень высокие...

- Так это же «Золотая Миля» - самый престижный район частных особняков и элитного жилья в Москве. Здесь даже в апартаментах квадратный метр - от 580 тысяч рублей.

- А в доме живут известные люди?

- Все соседи одного финансового и культурного уровня, - отвечает риелтор, - но имена жильцов не называет. - Сдали дом полтора года назад, люди уже делают ремонты и заселяются.

Евгений Петросян уже заселился, но, как говорит его адвокат, ни сам юморист, ни его представители, попасть в квартиру не могут - Елена Степаненко сменила замки и никого внутрь не пускает.

На первом этаже дома - салоне красоты, но имена клиентов тут не называют. - А кто такая Елена Степаненко? – переспросили молоденькие мастера маникюра, действительно, 65-летняя юмористка шутит не в Comedy Club, поэтому девушкам не знать ее простительно. Объясняем кто. – Нет, - качают головами, - вроде не заходила.

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