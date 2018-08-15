Бывшие коллеги артиста: Ради молодой пассии Петросян делает уколы красоты

СЕГОДНЯ 01:30 2018-08-15T01:45:28+03:00

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Громкий развод «короля юмора» с Еленой Степаненко продолжает будоражить общественность. Поклонники спорят, кто прав, кто виноват и обсуждают молодую фаворитку артиста Татьяну Брухунову. По словам окружения, Евгений Ваганович необыкновенно щедр со своей 29-летней сотрудницей и не экономит на ее гардеробе. Да и сам 72-летний мэтр сцены заметно преобразился. О переменах, произошедших с артистом, нам рассказали его коллеги.

«Хочется козликом попрыгать»

- Офис Петросяна в начале 2000-х годов располагался в одной из его квартир в Сеченовском переулке, - рассказала «Комсомолке» бывший редактор юмориста, попросившая не указывать ее имени. - Там мы собирались, обсуждали спектакли «Кривого зеркала», работали над текстами. В этом же подъезде этажом выше у них с Леной Степаненко есть квартира, где они вместе жили. Не спорю, у них давно не было семьи в общепринятом смысле. Степаненко и Петросян - оба люди шоу-бизнеса. У каждого концерты, разъезды... Был творческий союз и гостевой брак.

Но они постоянно общались. А творческие разногласия могли доводить до горячих споров. Он ей после концерта: «Не так исполнила, не так вышла, не так ответила». Она ему: «А ты же не дал реплику. Ты ее забыл». - «Что, по-твоему, у меня склероз?! Я для тебя старый?!» - «Женечка, почему старый? Ты же виноват, а хочешь, чтобы я повинилась»... И все равно они были близкими людьми, терпели и пережидали сиюминутные интрижки друг друга.

- То, что они разошлись, могло произойти в любой момент, - считает писатель-сатирик Леонид Французов, автор многих монологов Петросяна и Степаненко. - Тут обстановку подогрела, вероятно, та девушка (Татьяна Брухунова. - Ред.) своим вниманием к нему. Я мало на нее обращал внимания. Но что они делают с нами, стариками, молодые! Прельщают, хочется тоже козликом попрыгать. Евгений Ваганович сейчас молодится, это заметно. Он всегда перед молодыми женщинами взбадривался очень.

Евгений Петросян - человек, который никому не доверял, командовал, вдруг сам попал под женские чары.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дама по имени Василий

- Помню, был такой случай, - рассказывает «КП» бывший редактор артиста. - По мобильному Петросяну звонок. Я сижу с ним за столом рядом и слышу в трубке женский голос. А он в трубку: «Да-да, Василий, я вас слушаю». Из трубки снова женский голос: «Я вас подожду, Евгений Ваганович, где договорились». «Да-да, Василий, я немного припаздываю».

Он кладет трубку. Я ему: «Евгений Ваганович, вам никто не говорил, что у вас очень хорошо слышно обратную связь. Громко звук сделан».

Он выпучивает глаза, бежит к своему директору Юре, уже покойному: «Юра, да что ж вы все такие лизоблюды, ни одна сволочь не сказала! Вот первый честный человек нашелся». После смерти Юры два года назад он взял своим директором Таню Брухунову. В то, что она будет претендовать на место Степаненко рядом с Петросяном, я не верила.

«Ни разу не повысил голос на Таню»

- Когда мы работали на «Кривом зеркале», Петросян ко всем относился довольно жестко, мог накричать, - вспоминает работу у мэтра бывшая сотрудница. - Мог, например, грубо сказать: «Ну ты, чего здесь сидишь? Иди сюда, я сказал». Но когда появилась Таня Брухунова, он вдруг стал к ней обращаться исключительно «Танечка, Танюша». Начал безоговорочно доверять ее мнению и вкусу. И это бросается в глаза, потому что к остальным людям он по-другому относится.

Она вообще стала для него главным советчиком. Он при всех нежно обращается к ней: «Танечка, что ты скажешь по этому поводу?» Елейно так: «Давайте послушаем Танюшу». Ни разу на нее не повысил голоса.

Когда он попал в больницу с сердцем, она за ним ухаживала, приходила к нему, сидела рядышком. Он потом говорил, что «у Тани золотое сердце». Как любому артисту, ему нужно почитание. Чтобы здесь погладили, тут причесали, облизали. И Таня то воротничок ему поправит, то водички подаст, то электронную почту рассортирует. Ухаживает, восхищается...

«А кроссовки у вас не фирменные»

- Петросян с Таней очень щедр, - продолжает наша собеседница. - Какие-то подарочки, покупки... Притом что он вообще-то очень прижимистый и бережливый. Вы видели Таню в те годы, когда она только начала работать в офисе Петросяна? Тусклые волосы, очки на носу, вечно сутулилась. Это сейчас она над имиджем своим поработала. Но хотя у нее и появились дорогие наряды, это не значит, что она стала стильной. Так и осталась провинциалкой с замашками аристократки. Например, может сделать замечание, что у кого-то не фирменные вещи. Я знаю людей, которые 20 - 30 лет отработали на телевидении, профессионалы своего дела, и вот эта Таня Брухунова на моих глазах походит к ним и с таким апломбом говорит: «Я с первого взгляда вижу, фирменная это вещь или подделка». И жеманно морщится... Мол, уж она-то разбирается в моде!

Как-то мы были на записи телепрограммы, и Петросян вдруг вышел на сцену в клетчатом костюме. Режиссер по свету сделал замечание: клеточка рябит. Но Евгений Ваганович не послушал, потому что этот костюм ему Таня выбирала. Петросян говорит: «Танечка знает, как надо». Она сама подбирает ему одежду, обувь. Постоянно говорит ему: вы должны быть самым красивым и модным.

Еще несколько лет назад Татьяна была обычной девушкой из глубинки.Фото: Соцсети

Маски, массаж и педикюр

- Евгений Ваганович рядом с ней действительно омолодился, - считает бывший редактор Петросяна. - Она начала его водить не только на гламурные мероприятия, но и в бутики, салоны красоты. По ее совету ему колют ботокс. Он посвежел, морщинки расправились... Таня сказала ему: «Вы должны отдыхать только на спа-курортах! Я в этом разбираюсь, буду вас сопровождать». Он и сам всегда увлекался массажем лица и ног. Но Таня подсказала ему самые последние новинки косметологии, что надо делать уколы красоты. И он стал ходить на масочки, уход за лицом, педикюр.

Трудно поверить, но он, человек, который никому не доверял, командовал, вдруг сам попал под женские чары. Словно под гипнозом находится. У нас вообще разговоры ходят, не приворожила ли его Таня. Может, привезла чарующие снадобья из деревни или что-то еще... Все вокруг видят, что он уже второй Джигарханян, а он этого не замечает. Помните, Джигарханян решил, что Виталина будет худруком его театра? И Петросян - то же самое. Теперь по официальным документам Таня - худрук Театра миниатюр под руководством Петросяна. Хотя она не режиссер и не актриса.

МНЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ

«Артисту необходимо хорошо выглядеть»

Мы показали фотографии Евгения Петросяна двум пластическим хирургам, чтобы узнать их мнение: на какие процедуры омоложения решился юморист?

- Евгений Петросян выглядит нормально, на свои 72 года, - рассказал «Комсомолке» пластический хирург Игорь Короткий. - Следов пластических операций я не вижу. Судя по всему, ему сделали уколы ботокса в области лба - лоб у него более разглажен, чем другие части лица. Ботокс - препарат, который вызывает паралич мышц лица. После таких уколов человек не морщит лоб, и морщины почти не появляются. Лично я не советую делать уколы ботокса, потому что он разрушает клетки мозга (через вены идет по тканям мозга). После применения ботокса ухудшается память, а для людей в возрасте, тем более артистов разговорного жанра, желательно ее сохранять. Наверняка ему делают омолаживающие маски, биоревитализацию - многократное введение различных препаратов в область лица, мезотерапию (инъекционная методика введения под кожу витаминов и ферментов. - Ред.). По-бытовому - уколы красоты. Это нормально, потому что, если человек артист, ему необходимо хорошо выглядеть.

- Петросян стал выглядеть моложе и свежее, это заметно! - считает пластический хирург Александр Тепляшин. - Он немного похудел. Когда люди в возрасте худеют, обычно кожа лица сильно обвисает, а у него все относительно подтянуто. Вероятно, он делает процедуры термолифтинга - радиоволновой терапии, позволяющие ужимать подкожную клетчатку. То, что с ним работают косметологи, - абсолютно точно. Пластические операции он не делал. Евгения Вагановича можно только поздравить: он в хорошей форме и хорошо выглядит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663077" frameborder="0"></iframe> Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

ДОСЛОВНО

Масса людей обрушилась на Виталину - за что?

Герои этой истории комментируют ситуацию скупо. «Главное - не нанести урон творческому союзу», - отозвался о разрыве с женой Петросян. «Развод - дело житейское», - сообщила журналистам Степаненко. Татьяна Брухунова и вовсе отказывается от любых комментариев. Во всяком случае пока.

Однако раньше, еще до того как новость о разводе всколыхнула СМИ, на своем сайте Евгений Ваганович не раз отвечал на вопросы своих поклонников. Публикуем некоторые из ответов, которые сегодня проливают некоторый свет на семейный скандал.

О моде и стиле

«У меня есть стилист, который ориентирует меня в мире сегодняшних трендов (видимо, речь о Татьяне Брухуновой. - Ред.). Но, надо сказать, что я всегда тяготел к элегантному стилю, и даже в 60-х годах был в чем-то законодателем моды. Костюмы, которые я шил, потом повторяли не только артисты, но и модники тех лет.

Для кого-то это (красивая модная одежда. - Ред.) может являться предметом вдохновения. Человек увидел look из люксовых вещей, вдохновился идеей комплекта и, придя в бюджетный масс-маркет, смог собрать для себя стильный, но при этом выгодный комплект одежды. Красивую жизнь на экране тоже необходимо показывать, потому что некоторые люди в таких случаях, говорят: «Так не живем, но хотя бы посмотрим...»

О богатстве

«Артист, которому люди доверяют, относятся, можно сказать, как к родному человеку, не должен кичиться и демонстрировать, как он богато живет. У людей, которые не могут себе такого позволить, это может вызвать раздражение. А уж когда кичатся своей роскошной жизнью какие-то «мокрожопки», «парвенюшки» (парвеню - по-французски «выскочка». - Ред.), это выглядит карикатурно и даже смешно. Вспомните Мольера - «Мещанина во дворянстве». Все уже было...»

«Главное - не нанести урон творческому союзу», - отозвался о разрыве с женой Петросян.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об изменах

- Какими качествами должна обладать современная женщина?

- На вопрос отвечает анекдот: жена - это повар, посудомойка, техничка, прачка, медсестра, воспитатель, учитель, швея, экономист, бухгалтер, психолог, любовница... А муж устает на работе...

- Как вы думаете, кто легче прощает - женщины или мужчины?

- Вы, очевидно, имеете в виду супружеские измены. Как говорится, она никогда не простила бы ему очередную измену, но все испортила новая норковая шубка.

О возрасте

- Александр Ширвиндт говорит, что его очень угнетает процесс старения... А вас?

- Никак не угнетает. Я абсолютно не чувствую себя старым. Не знаю, как мой организм, но у меня внутреннее впечатление, что мне лет 45.

О неравном браке

- Завершился шумный развод Армена Джигарханяна. Какой вам виделась эта пара?

- Мне эта пара виделась очень хорошо. И то, что произошло, мне кажется большой многозначной трагедией. Несколько лет назад мы сидели на одном празднестве за столом, и я сказал Армену Борисовичу и Виталине: «Друзья! Как же мне приятно вас видеть вдвоем! Вы так с любовью смотрите друг на друга, что становится тепло на душе. Спасибо тебе, Виталина, за то, что ты всячески помогаешь ему. Береги его. Будьте счастливы...»

И куда ушли события? Масса людей обрушилась на нее, позвольте узнать, за что? За то, что она на протяжении девяти лет после тяжелого инсульта выводила его из последствий этой болезни? Я, конечно, не знаю всех деталей, поэтому не берусь судить, но что-то здесь не то.

И в результате мы видим, чем с шумом и позором для всех участников этих диспутов это кончилось. Старый больной человек остался в одиночестве. Ему нужно вовремя делать уколы, принимать лекарства, за ним необходим глаз да глаз близкого человека. Даже его сестра говорит об этом, приняв полностью сторону Виталины. Хочется спросить всех, кто был причастен к этому кошмару: и что теперь? Теперь - трагедия. И никто не будет нести за нее ответственности.

Игорь ПОЛЯКОВ

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