Стало известно, сколько будет получать Дакота после развода с Соколовским

СЕГОДНЯ 18:51 2018-08-23T18:55:28+03:00

Рита Дакота сообщила в соцсетях о том, что намерена развестись со своим мужем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Понятно, что после новостей об многочисленных изменах супруга Влада Соколовского и последовавшего развода в душе Риты Дакоты полный раздрай. О том, что она пыталась залить горечь от несложившейся семейной жизни алкоголем, сама певица призналась накануне. Теперь она с помощью психологов пытается бороться с депрессией, и конечно, в таком состоянии не может выступать на сцене. Но она пообещала поклонников, что уже осенью планирует вернуться на сцену.

По данным издания StarHit, за каждое выступление Дакота будет получать четверть миллиона рублей.

«40-минутное выступление Риты в сентябре стоит 250 тысяч рублей. Но если узнаем, что на одном мероприятии с ней будет Влад, не согласимся ни за какие деньги. Сами понимаете, у ребят развод!», - рассказал PR-менеджер Дакоты Сергей Северинов.

К слову, выступление Влада Соколовского стоит дороже — в 280 тысяч рублей.

Напомним, в августе Рита Дакота сообщила в соцсетях о том, что намерена развестись со своим мужем Владом Соколовским из-за многочисленных измен с его стороны. Выяснилось, артист «гулял» от жены, когда они женились, венчались, когда Рита была беременной и в первые месяцы жизни дочери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выла от боли»: Измены Влада Соколовского довели Риту Дакоту до нервного срыва

Сейчас Рита и Влад собираются делить совместно нажитое имущество – не так давно артисты стали обладателями пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Всего за год, даже несмотря на рождение дочки, они сумели выплатить ипотеку. В мае этого года Рита радостно делилась с поклонниками в соцсетях советами, как побыстрее рассчитаться с долгами. Певица рассказывала, что они с Владом пересмотрели бюджет и отказались от многих трат. (подробности)

Рита Дакота внезапно вступилась за изменника Соколовского

Также звезда попросила поклонников не писать гадостей и проклятий в адрес Влада. "Моя боль однажды утихнет и останется только благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и, наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение к нему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моего ребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота. Певица уже решила, что не будет препятствовать его общению с дочерью. (подробности)