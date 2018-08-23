Центробанк приостановил закупки валют: доллар и евро сразу прекратили рост

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-23T16:12:01+03:00

Что происходит с курсами и чего ждать дальше

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Россияне снова стали с опаской смотреть на вывески в обменных пунктах. К колебаниям рубля все давно привыкли, но нынешнее ползучее падение курса затянулось. В четверг утром, 23 августа, доллар на всех парах мчался к отметке в 70 рублей, а евро - к 80. Такого не было уже несколько лет. К вечеру часть потерь рубль отыграл. Но что происходит на валютном рынке?

Причин как всегда несколько. Во-первых, опасение новых санкций со стороны США. Их ожидание всегда болезненно, ведь у страха глаза велики. Многие считают, что лучше купить валюту, чем потом переживать, что не сделали этого.

Во-вторых, происходит общее подорожание доллара по всему миру. Рубль не одинок. С начала года, как и «деревянный», на 20% подешевели бразильский реал и южно-африканский ранд. При этом турецкая лира и аргентинский песо и вовсе обвалились на 60%.

Последний фактор связан с тем, что Федрезерв США уже третий год подряд поднимает учетную ставку. А это повышает доходность вложений в американские ценные бумаги. В итоге многие инвесторы решают уйти с рынков развивающихся стран (в том числе России), которые подвержены различным рискам, и вложить деньги в американский рынок, который считается стабильным и приносит более высокий доход. Это повышает курс доллара в мире и одновременно снижает курсы других валют. А спекулянты подогревают это движение, раскачивают качели, чтобы максимально заработать на колебаниях.

У большинства экспертов нет сомнений, что рубль вскоре немного окрепнет (хотя и вряд ли достигнет тех же значений, что были в начале года). Этому способствует и высокая цена на нефть (выше $70 за баррель), и политика Центробанка, который приостановил закупки валюты в резервы до конца сентября.

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