Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория: Боюсь, что дяди нет в живых

СЕГОДНЯ 17:05 2018-08-23T17:48:50+03:00

Виктория Скрипаль заявила, что ни дядя, ни его дочь Юлия не выходят с ней на связь с конца июля Фото: REUTERS

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Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены боевым ядом в Солсбери в начале марта. Англия во всем бездоказательно обвинила Россию - мол, это месть перебежчику. Через месяц после ЧП отравленная Юлия вдруг пошла на поправку. Она даже позвонила своей двоюродной сестре Виктории из Ярославля. Чуть позже

Юлия выступила с официальным обращением. Сказала, что пытается осознать произошедшее с ней и отцом, от помощи российских дипломатов отказывается. Многие эксперты тогда посчитали, что в девушка находится под внешним контролем. Возможно, британских спецслужб. Несколько месяцев Юля на связь не выходила. Но недавно стало известно, что она опять дозвонилась своей сестре в Ярославль, чтобы поздравить бабушку, маму отравленного отца, с днем рождения. Об этом “КП” рассказала сестра Юлии - Виктория.

- Последний раз мы с Юлей разговаривали 24 июля, в день рождения бабушки. Она позвонила с какого-то английского номера. - рассказала «Комсомолке» Виктория Скрипаль, племянница отравленного шпиона. - Разговор длился не больше двух минут. Она поздравила бабулю, рассказала вкратце, как живет.

- И как?

- Говорит, все хорошо, восстанавливает здоровье и уже даже бегает по утрам. Про возвращение в Москву мы тоже говорили. Юля сказала, что обязательно вернется, но сейчас все ее время и все ее силы уходят на то, чтобы выхаживать отца.

- А она ему трубку передала?

- Нет, но сказала, что он с ней рядом. Говорить не может, так как у него все еще установлена трахиостома — трубка в горле, такая же как была у нее. И что через три дня ее должны снять, тогда он и позвонит. Конечно, бабушка очень ждала, отсчитывала дни, но больше никаких звонков не было. Месяц уже прошел.

- Вы не пытались перезвонить на этот английский номер?

- Конечно, пыталась. Но все попытки тщетны - или недоступен или никто не подходит. Что там с дядей? Мы не уверены, что он вообще жив. Мне часто звонят иностранные журналисты, даже те, что в Лондоне. И они недоумевают от происходящего. Сколько ни пытались там на месте в госпиталь пробраться или хоть как-то что-нибудь разузнать — ничего. Даже им это кажется странным.

- Думаете, кто-то намеренно скрывает его смерть?

- Я не сильна в большой политике и не могу даже представить, кому это может быть выгодно. Но полгода уже прошло с того момента, как появились сообщения об отравлении. Юля делала заявления, звонила нам, а он - нет. Ни разу! И не показали его фото. Когда была история с Литвиненко (экс-сотрудника ФСб, отравленного в Лондоне радиоактивным полонием. - Ред.), его изображение на весь мир продемонстрировали. А здесь - тишина.

- Каким вам показался голос Юли? Может интонации могли выдать что-нибудь?

- Все обычно. Только когда мы про собаку заговорили, она немного взгрустнула. Видно, что скучает по псу (когда Юля в начале марта уезжала навестить отца в Лондон - она сдала своего пса на время поездки во временный приют. - Ред.).

- Собака по-прежнему в приюте? Кто оплачивает его содержание?

- Да, он там. Насколько я поняла, деньги передает сама Юля через свою подругу. А вот ее так называемый жених - не объявляется. Я пыталась его найти, знаю где он живет, что ходит на работу. Но никаких контактов с ним установить не удалось - он убегает, как-будто в шпионские игры играет.

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