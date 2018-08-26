Врачи Софии Ротару: Инсульт не подтвердился, но память еще не восстановилась

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-26T16:28:36+03:00

По словам лечащих врачей, сейчас артистка в стабильном состоянии. Правда, о выписке говорить еще рано Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После корпоратива в Уфе певица упала в обморок. На «скорой» ее доставили в реанимацию. "Комсомолка" узнала эксклюзивные подробности

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«Лаванда», «Хуторянка», «Червона рута» - на заказном выступлении в столице Башкирии 25 августа зрители услышали все золотые хиты прославленной исполнительницы. Зал радостно хлопал в ладоши, даже не догадываясь, что 71-летняя София Михайловна поет из последних сил. У Ротару еще во время концерта начала кружиться голова. Но она смогла закончить программу. Однако за кулисами певица потеряла сознание.

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Источник «КП» в Уфимской больнице скорой медицинской помощи, куда доставили Софию Михайловну, рассказал, в каком состоянии сейчас находится Ротару:

- Певицу доставили к нам на «скорой» где-то в 21:30 сразу после концерта. У нее была потеря памяти, высокое давление, то есть подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт — прим. ред.). Мы сделали пациентке компьютерную томографию перфузии (эта диагностика позволяет оценить кровоток в головном мозге на уровне мельчайших сосудов — прим. ред.). Очагов инсульта не обнаружили. Учитывая симптомы, диагноз был поставлен: «Транзиторная ишемическая атака» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта — прим.. ред.). Утром на всякий случай еще сделали Софии Михайловне МРТ. Увидели множественные очаги старых инсультов. Как выяснилось после беседы с Ротару, она не правильно принимали некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила. Терапия у нее была подобрана неправильно.

По словам лечащих врачей, сейчас артистка в стабильном состоянии. Правда, о выписке говорить еще рано:

rotaru_sofia София Михайловна на юбилейном концерте

- Хотя София Михайловна в хорошем настроении и готова в любой момент покинуть больницу, память до конца так и не восстановилась. Ротару не помнит еще многие вещи. Она все еще лежит в реанимации. Рядом с пациенткой находится ее сестра. С учетом состояния певицы, она пробудет в больнице еще не меньше пяти дней.

«Комсомольская правда» желает Софии Михайловне скорейшего выздоровления и надеется в ближайшее время увидеть певицу на сцене.

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