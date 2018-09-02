«Замуж за Бузову»: реалити-шоу не поможет Ольге создать семью

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-02T14:47:38+03:00

Ведущую «Дома-2» и певицу предал муж, и теперь она выбирает жениха на новом телепроекте имени себя. Фото: instagram.com/buzova86

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Этой осенью по воскресеньям нам показывают шоу «Замуж за Бузову». Ведущую «Дома-2» и певицу предал муж, и теперь она выбирает жениха на новом телепроекте имени себя. Телезрительницы включились в процесс отбора «лучшего из лучших»: выбор, прямо скажем, не богат, но фаворит имеется. Женщины в социальных сетях постановили: идеальнее всего Бузовой подходит сыровар Денис Лебедев. 33-летний бизнесмен Денис Лебедев – завидный холостяк. Обеспеченный, умный, спортивный, хорош собой… Завидное отличие от других участников реалити-шоу – не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. К тому же, Лебедева несколько раз замечали с Бузовой в реальной жизни. Что это дружба или любовь после проекта? Кстати, шоу уже отсняли и показывают нам в записи.

Прогноз для пары Ольга Бузова и Денис Лебедев для «Комсомольской правды» составила звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова.

1. Есть вероятность, что в телепроекте победит фаворит телезрителей Денис Лебедев?

nikol.official Экстрасенс Николь Кузнецова.

- К сожалению, такая вероятность существует. Но для самого Дениса было бы лучше, если бы этого не случилось. Само участие в шоу, а тем более, заявка на победу наносят молодому человеку большой тайный вред. В этом тихом омуте водятся такие тайны, что не надо бы даже шутить со сватовством. Душа Дениса уже принадлежит женщине, и это не Ольга.

2. У пары Бузова – Лебедев есть будущее после программы?

zabuzovy 33-летний бизнесмен Денис Лебедев завидный холостяк.

- У пары нет не только будущего, но и настоящего. Их привлекает друг в друге умение выдавать себя не за тех, кем они на самом деле являются. Но для того, чтобы создать союз, этого мало. К тому же, Денис и Ольга не слишком доверяют друг другу. И правильно делают.

3. Встретит ли Ольга Бузова на телепроекте по поиску мужа мужчину, с которым создаст семью?

- Ольга пришла на проект не для того, чтобы создавать семью. Она знает, что такое любовь, и как никто другой понимает: шоу не поможет ей встретить любовь. Настоящие отношения, союзы, браки заключаются на небесах. Настоящие встречи происходят не в таких условиях. Бузова заслуживает яркой и успешной жизни, но семейное счастье - это не про неё.

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ОПРОС

Кто победит в проекте «Замуж за Бузову»: выбираем Ольге хорошего жениха

Победителя телепроекта «Замуж за Бузову» на ТНТ телезрители узнают через два месяца. А пока мы предлагаем подсказать Ольге Бузовой, кто же может стать для нее достойным мужем. Голосуйте за мужчину, который на ваш дальновидный взгляд станет надежной опорой для Ольги (подробности)

МНЕНИЕ

Шоу "Замуж за Бузову": Ольга и грезы любви

Сергей ЕФИМОВ

Ольга Бузова - звезда эпохи, и это не то что бы ирония. Можно сколько угодно морщиться, слыша ее имя, но человек превратил себя в торговый знак - а что сделал ты, как говорится. Петь не умеет? Действительно, не Уитни Хьюстон. Но ведь людям нравится, как она шепчет - билеты покупают, стонут на концертах. Может, это новый жанр такой? Шепотодекламация (подробности)