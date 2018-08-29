Евгений Петросян получает зарплату на уровне министра

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-29T01:07:00+03:00

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В прошлом номере еженедельника «КП» мы начали разговор о том, на чем зарабатывает Петросян. Напомним, в суде ему предстоит разделить с женой внушительные накопления, которые некоторые источники оценивают в 1,5 млрд. рублей. Как и многих артистов, комика кормит телевидение - телеканал «Россия 1» покупает три его готовые программы («Смехопанорама», «Петросян-шоу», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»). Их снимает телестудия по заказу юмориста (он является автором телепродукта, ведущим, сопродюсером и сам выступает как артист). Доходы также дают сольные концерты, выступления на закрытых вечеринках и корпоративах.

Петросян исправно отчитывается о своих доходах, ежегодно заполняя налоговую декларацию. Мы посмотрели, какие суммы указаны в финансовом отчете мэтра эстрады.

Более 17 миллионов за год

Итак, судя по официальным доходам, в 2017 году Петросян заработал 17 млн. 541 тысячу рублей. Это примерно 1,46 млн. рублей в месяц (см. документ). Вычитаем 13 процентов налога - получаем примерно 1 млн. 272 тыс. рублей. Конечно, на фоне задекларированных доходов Никиты Михалкова (за 2017 год он заработал 529 млн. рублей) Петросян выглядит скромно. Но если сравнивать с зарплатами наших министров, то Евгения Вагановича вполне можно назвать министром юмора: по доходам он многим чиновникам первого звена даст фору (см. «Сравним»). Не говоря уж о простых смертных.

Мы решили узнать у именитых продюсеров шоу-бизнеса, из чего складываются заработки артистов.

Средний заработок артиста за 2017 год - 1 млн. 460 тыс. рублей в месяц. Это без вычета 13-процентного налога.Фото: Instagram.com

«Главное - корпоративы»

- Основной заработок деятелей шоу-бизнеса - корпоративы, - рассказал «КП» продюсер Александр Толмацкий (одно время он раскручивал своего сына под именем Децл). - Как правило, для артистов телевидение - это пиар, там не слишком большие деньги можно заработать. Но раскрученную на ТВ личность охотно приглашают вести свадьбы, дни рождения и прочее. И такие доходы обычно не показывают в декларации. Как раньше платили в конвертах, так и платят. Официальный договор не составляется, сумма через бухгалтерию не проводится. И налоги с таких гонораров, само собой, не платятся. Другое дело концерты - это все официальные выплаты. А иначе как площадкам отчитываться? Артисты сами себе гастроли не устраивают. Есть организаторы, которые хотят заработать, они делают расчет: количество мест в зале, стоимость билетов, сумма гонорара артиста, его райдер, накладные расходы. Артисту платят по договору, и эти доходы высвечивают в декларациях.

Уверен, что Петросян не получает громадных денег от продажи своих телепрограмм. А вот с выступлений на закрытых вечеринках - очень даже возможно.

Кстати, на официальных сайтах, где можно заказать Евгения Петросяна на корпоратив, в отличие от других артистов у него нет нормированного гонорара. Указано - «по договоренности».

«Я вывозил полную наволочку наличных»

- Отношения артиста и государства (налоговых органов) не всегда складывались в нашей стране прозрачно и доверительно, - признается продюсер Бари Алибасов. - Времена мы переживали разные. С началом перестройки прежняя система организации концертов развалилась, а новой еще не выстроили. Поэтому в 90-х годах единственной системой отношений была оплата налом: по карманам распихали - и какие тут налоги? Без преувеличения говорю: я полную наволочку наличных вывозил с гастролей «На-На», и никто тогда не отчитывался перед государством. Думаю, как раз в 90-е годы Петросян и сколотил свой основной капитал. У него тогда была бешеная популярность. И в то время вообще никто из артистов не платил налоги со своих выступлений.

Сейчас ситуация в корне изменилась. В основном все получают белые зарплаты, платят налоги. Артисты не хотят попасть в некрасивую историю. Но, по-хорошему, бизнес процветает, когда бухгалтеры умеют найти лазейки, знают, как сэкономить, использовать легальные пути заплатить меньше налогов. Можно, например, часть денег своей фирмы списать в виде представительских расходов и прочего.

В ТЕМУ

Секрет буквы «ц»

В официальных документах фамилия юмориста пишется Петросянц (с «ц» на конце). Это настоящая фамилия Евгения Вагановича: комик рассказывал, что на его родине в Азербайджане последнюю букву не произносят, и он решил представляться зрителям без «ц». Правда, в начале своей карьеры артист называл себя Петровым. Под такой фамилией он сначала выступал как конферансье и именно как Петров пробовался на роль Шурика в фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В официальных документах фамилия юмориста пишется Петросянц.

ПОДСЧЕТ

Степаненко почти не отстает от мужа

Супруга и коллега юмориста тоже весьма успешна в бизнесе. Она получает чуть меньше мужа, но на его уровне. За семь месяцев 2018 года общая сумма дохода артистки составила 8 млн. 690 тыс. рублей. То есть в среднем за месяц она зарабатывала 1 241 429 рублей. Опять же, оговоримся - грязными. Если вычесть 13 процентов, это 1 млн. 80 тысяч рублей.

Доходы Степаненко за 7 месяцев 2018 года. Фото: Владимир БЕРТОВ/ТАСС

СРАВНИМ

А сколько зарабатывают чиновники?

В декабре 2017 года Минфин РФ опубликовал на своем сайте отчет о зарплатах федеральных чиновников (за 2016 год). Тогда самая высокая зарплата была у министра финансов Антона Силуанова - 1,73 млн. руб. в месяц. Остальные министры получали:

Министр экономического развития Максим Орешкин - 1,27 млн. руб.

Министр энергетики Александр Новак - 1,16 млн. руб.

Глава МЧС Владимир Пучков - 954 тыс. руб.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - 921 тыс. руб.

Глава Минстроя Михаил Мень - 443 тыс. руб.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев - 451 тыс. руб.

В десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (диапазон - от 497 до 634 тыс. руб.).

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