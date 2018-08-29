2018-08-29T16:23:28+03:00
Экономика

Озвученная президентом продажа имущества Пенсионного фонда может стать началом контроля за его работой

Известный экономист уверен, что при нынешнем неэффективном управлении пенсионными деньгами, повышение возраста даст лишь краткосрочные результаты
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kpдоктор экономических наук
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Президент Владимир Путин.Президент Владимир Путин.Фото: REUTERS
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В сегодняшнем телеобращении президент сам косвенно подтвердил, что деньги Пенсионного фонда расходуются крайне неэффективно. Правда, акцент делал на прочих расходах.

«Некоторые предлагают (продать - ред.) все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов – 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход», - заявил Владимир Путин.

Да, наверное, выгода будет небольшая. Но ведь даже этого никто не пытался сделать. Пока же мы видим, что деньги Пенсионного фонда тратятся неразумно. В частности, на его собственное содержание (административные расходы) уходит 19% находящейся в управлении суммы. В других странах норма – около 5%. Мы не можем утверждать, что эти деньги воруются. Но эти потери – результат общей неэффективности работы в отсутствии реального контроля. Допускаю, если обеспечить этот контроль, то и дефицит Пенсионного фонда, покрываемый сегодня из бюджета, тоже может исчезнуть даже без всякого повышения возраста выхода на отдых. Может и не исчезнет, но пока мы не попробуем – не узнаем.

Поэтому давайте начнем с продажи зданий и посмотрим, как пойдет дальше. В любом случае, без должного наблюдения за управлением пенсионными деньгами даже при повышении пенсионного возраста через какое-то время средств снова не хватит.

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