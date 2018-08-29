Озвученная президентом продажа имущества Пенсионного фонда может стать началом контроля за его работой

СЕГОДНЯ 16:25 2018-08-29T16:23:28+03:00

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В сегодняшнем телеобращении президент сам косвенно подтвердил, что деньги Пенсионного фонда расходуются крайне неэффективно. Правда, акцент делал на прочих расходах.

«Некоторые предлагают (продать - ред.) все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов – 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход», - заявил Владимир Путин.

Да, наверное, выгода будет небольшая. Но ведь даже этого никто не пытался сделать. Пока же мы видим, что деньги Пенсионного фонда тратятся неразумно. В частности, на его собственное содержание (административные расходы) уходит 19% находящейся в управлении суммы. В других странах норма – около 5%. Мы не можем утверждать, что эти деньги воруются. Но эти потери – результат общей неэффективности работы в отсутствии реального контроля. Допускаю, если обеспечить этот контроль, то и дефицит Пенсионного фонда, покрываемый сегодня из бюджета, тоже может исчезнуть даже без всякого повышения возраста выхода на отдых. Может и не исчезнет, но пока мы не попробуем – не узнаем.

Поэтому давайте начнем с продажи зданий и посмотрим, как пойдет дальше. В любом случае, без должного наблюдения за управлением пенсионными деньгами даже при повышении пенсионного возраста через какое-то время средств снова не хватит.

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