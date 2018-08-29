Мужество сообщать плохие новости

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-29T16:00:10+03:00

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Никто не любит приносящих плохие новости.

То, что всем на пять лет придется дольше работать, плохая новость. Можно сколько угодно говорить, что если этого не сделать, то экономика рухнет, рубль превратится в пыль, а солнце погаснет, но даже перед лицом неотвратимого - это плохая новость. Никто не хочет вставать раньше, работать дольше.

Но за все время дискуссии о пенсионной реформе Путин стал, по сути, первым человеком, который по-человечески обратился к людям. Во всей этой пенсионной суете больше всего и раздражало народ то, что все делалось как бы за его спиной. Никто же не спрашивал - хочешь ты или нет?

Просто по-человечески объяснить даже в принципе понятное ведь можно? Переступить через все и отнестись к людям, на которых ложится нагрузка, с уважением. Сказать им - никак иначе, извините.

Путин сделал это.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666249" frameborder="0"></iframe> Обращение Владимира Путина по пенсионным изменениям.Президент России - о своем отношении к изменениям в пенсионном законодательстве. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин

Полчаса он на пальцах показывал расклады и расчеты, объяснял и растолковывал. Не перекладывал вину ни на руководство 90-х, ни на правительство, ни на ситуацию в мире. Он взял на себя эту неприятную обязанность - сообщить стране, что нет другого варианта, что все остальные шаги и даже их отсутствие - гораздо хуже.

Мог ли он этого не делать? Конечно, мог.

Мог уйти от разговора, переложить на принимающих закон депутатов, занять чем-то более позитивным.

Но он записал специальное телеобращение, и теперь долго в народной памяти останется не только "при Путине Крым вернули", но и "при Путине пенсии отодвинули". И на это нужно отдельное мужество.

Путин его в себе нашел.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Подробности читайте в ежедневном номере "Комсомольской правды" 30 августа

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