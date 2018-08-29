Антон Табаков впервые слышит, что его приглашали к нотариусу по поводу завещания отца

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-29T18:36:35+03:00

В Сети появилась информация, что на днях прошла процедура ознакомления наследников народного артиста СССР Олега Табакова с его завещанием

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Якобы на встречу с нотариусом пригласили старших детей Олега Павловича от первого брака - 58-летнего Антона Табакова и его родную сестру 52-летнюю Александру. И якобы старшие дети Олега Павловича с удивлением узнали, что отец им ничего не оставил в наследство, кроме своей знаменитой фамилии. Мы позвонили Антону Табакову, который сейчас живет за границей.

- Я с удивлением узнал, что меня приглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца, - ответил нам Антон. - Но даже если бы это и было, не считаю возможным эту тему обсуждать в СМИ. Наследство, завещание - это частное дело семьи, и посторонних людей, на мой взгляд, не касается.

Антон Табаков с женой Анжеликой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Олег Павлович Табаков скончался 12 марта этого года, оставив после себя не только гениальные работы в театре и в кино, добрую память, как о великом русском актере, но и материальные ценности. Табаков был талантливым театральным менеджером, руководил двумя столичными театрами и актерским колледжем, неудивительно, что за свою трудовую жизнь он заработал немало.

О многомиллионном наследстве народного артиста стали писать сразу после его смерти. Наследников у него пятеро: вдова актриса Марина Зудина, старшие дети (от брака с Людмилой Крыловой) Антон и Александра и младшие — Павел и Мария. Потом появилась информация, что ни о какой дележке наследства речи не идет, поскольку все имущество и банковские счета артиста давно переписаны на его вторую супругу Марину Зудину. Все-что когда-то имел и заработал народный артист теперь принадлежит вдове. По данным Минкультуры России, Табаков на посту худрука МХТа им. Чехова получал 935 994 рубля ежемесячно. Примерно столько же он зарабатывал как руководитель “Табакерки” и ректор театрального колледжа.

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ПАМЯТЬ

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Миллионам зрителей Табаков запомнился своими персонажами из фильмов «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Гори, гори, моя звезда». В общей сложности он сыграл более 200 ролей в кино и на театральной сцене, озвучил 27 мультфильмов, среди которых и всеми любимое "Простоквашино". Долгие годы Олег Табаков также являлся художественным руководителем МХТ.

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