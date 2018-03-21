Наследство Табакова: Актер оставил родным две квартиры в центре Москвы и шикарный особняк

СЕГОДНЯ 00:55 2018-03-20T14:31:14+03:00

Мэтр на церемонии вручения премии Олега Табакова. Рядом с мастером - жена Марина Зудина и их дети - Маша и Павел Табаковы. Март 2014 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олег Павлович не скрывал, что во все времена хорошо зарабатывал. Общая стоимость имущества, оставленного в наследство Табаковым, по оценке экспертов, - около 220 миллионов рублей

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Лукавый взгляд, располагающая улыбка, подкупающее обаяние. Таким Олег Табаков навсегда останется в нашей памяти. Миру он оставил свои уникальные работы в театре и кино, близким - многомиллионное состояние.

Строгий директор

Олег Табаков родился в Саратове в семье врачей. В юности знал голод и лишения. Решив стать артистом, упрямо добивался своего - поехал в Москву, поступил в Школу-студию МХАТ. Здесь стал получать первые деньги: за хорошую успеваемость ему дали повышенную стипендию. Во время учебы Олег начал зарабатывать и свои первые гонорары - в кино и на радио.

Табаков стоял у истоков создания нового театра «Современник» (вместе с Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Евгением Евстигнеевым). И в 1970 году к своей небольшой актерской зарплате добавил начисления за директорские - стал одновременно директором «Современника». В театре была известна его бескомпромиссность. В «Современнике» новый директор беспощадно карал за нарушение дисциплины. Когда однажды Олег Даль пьяным заявился на спектакль и не смог выйти на сцену, Табаков тут же распорядился его уволить.

Очень рано Олег Павлович стал задумываться о необходимости выращивать новую поросль. В 1974 году с единомышленниками он стал ходить по школам. Отсмотрели 3,5 тысячи (!) московских детей в возрасте 14 - 15 лет. Из них Табаков отобрал всего 49 человек. Спустя два года осталось только восемь. Все остальные были отчислены по разным причинам, но в основном - за профнепригодность. А из оставшихся чуть позже вылупится театральная студия «Табакерка».

Однажды все потерял

В 1983 году завершилось 27-летнее содружество Табакова с «Современником» - он перешел в труппу МХАТа. И к началу 90-х годов был одним из самых богатых актеров страны: на его сберкнижке лежало больше 150 тысяч рублей. По тем временам - деньги немалые. Но воспользоваться ими, как и многие, он не успел, так как в 1991 году грянула денежная реформа.

- Знаете, сколько денег пропало у меня, когда угробил наши сбережения премьер-министр Павлов? Знаете, сколько «Волга» тогда стоила? 10 тысяч. У меня пропало 15 «Волг» и книжка (сберегательная. - Ред.), отложенная на образование моей внучки Полины, - признавался артист.

Развод и убытки

Табаков рано женился на первой супруге, актрисе Людмиле Крыловой (миниатюрную девушку на свадьбе принесли жениху в коробке, будто куклу). Родилось двое детей - Антон и Александра. Глава семейства пропадал на работе.

В 1994 году, после 34 лет брака, Табаков решился уйти из семьи к актрисе Марине Зудиной.

Табаков отмечал: «В детстве от меня ушел отец. Испытав эту боль, я думал, что никогда не смогу причинить ее своим детям... Несмотря на все мои грехи, романы, увлечения, я все равно возвращался в свое стойло. По сути дела, можно сказать, что ложь никогда не проходит бесследно. Она отравляет жизнь... Долгое время мне казалось, что мы будем жить с женой долго и умрем в один день. Мне кажется, я помню все доброе, что было у нас. Жена сделала максимум для того, чтобы я встал на ноги, когда у меня случился инфаркт (это произошло в 1964 году, когда актеру было 29 лет. - Ред.). Но наши отношения испортились и оставались такими десять лет. В конфликтах наших, доходя часто до предела, она нередко говорила: «Нам надо разойтись». Наверное, это надо было сделать сразу, не тянуть. В этом моя вина перед ней».

Развод принес Табакову убытки. «После того как я заплатил 120 тысяч долларов отступного моей бывшей супруге и купил двухкомнатную квартиру дочери - Александре Табаковой, и та и другая до сих пор прописаны в моем доме. Это не очень оригинальная история - чисто совковая. Был бы брачный контракт - и все тут же встало бы на свои места», - сетовал Олег Павлович.

В браке с Зудиной у Табакова родились сын Павел и дочь Маша.

Наказал за сметану

К своему личному достатку Табаков относился философски.

- Мне предлагали сниматься в рекламе, но я отказался. Нет необходимости, - признавался он. - С годами мне платят все больше. Иногда даже грустно бывает: вот бы эти деньги тогда, в 25 лет, когда они были так нужны... Я никогда не был близок с властью, всегда держал дистанцию. Не был приближен, тем более вхож, никогда не обслуживал и не протягивал руку за милостыней. Я всегда следовал булгаковскому совету: не проси, дадут сами. Ну а кроме того, я экономически независим...

В 90-х на ТВ вышла реклама сметаны, в которой кота Матроскина озвучил другой человек, сымитировав голос Табакова. Спустя годы Олег Павлович рассказывал «Комсомолке»: «Максимум, что было в моей практике, - выиграл пару процессов, когда подражали моему голосу в рекламе сметаны. Выиграл минимальное. Не захотелось дальше умножать свои богатства. Перестал судиться, надоело».

Табаков отличался бережливостью, денег на ветер не кидал. Шутил, что в этом схож со своим мультяшным героем котом Матроскиным.

Площадь дома семьи в Истринском районе - 357 кв. метров.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Зарплата - около миллиона в месяц

Табаков даже в его почтенном возрасте выглядел элегантно. Стильный пиджак, косынка на шее, дорогие часы, перстень на пальце....

- Знаю, что Олег Павлович интересовался живописью и антиквариатом. Он покупал ценные вещицы, но это не афишировал. Я видел у него на даче предметы старины. Мне казалось, он любит роскошь, - рассказывает его приятель Владимир Боровков.

Последние годы Табакова справедливо называли самым эффективным менеджером русского театра. В 2014 году, по сообщению Forbes, он входил в пятерку лидеров по объему задекларированных доходов (48,2 млн. рублей). В 2015 году годовой доход Олега Павловича, по версии Forbes, составил $1 млн. А в 2016 и 2017 годах - $1,1 млн.

Министерство культуры на своем сайте выставляло сведения о среднемесячной зарплате руководителей федеральных госучреждений. В 2016 году Табаков оказался в этом списке с впечатляющим средним месячным заработком в 935 994,2 рубля (см. kp.ru).

Свои доходы Табаков инвестировал в недвижимость, аккумулировал на счетах в банках.

История со сгоревшими в советские годы накоплениями едва не повторилась в 2017 году: в СМИ появились сообщения, что у Табакова пропали 677 миллионов рублей. В хищении подозревалась администрация обанкротившегося банка «Клиентский».

- Уголовное дело по этому банку до сих пор расследуется, - рассказал наш источник в правоохранительных органах. - Но, насколько мне известно, Табаков в прошлом году, до того, как попасть в больницу, подключил все свои связи, и ему помогли спасти его сбережения. Есть сведения, что он успел перевести деньги в другие банки.

Табаков не без гордости отмечал: его МХТ и «Табакерка» приносят прибыль (вспомним Театр Джигарханяна, на котором висят долги). Высокие показатели кассовых сборов от спектаклей, на которых всегда аншлаги, никаких задолженностей по зарплате. Рассказывали, что в его театре даже шла доплата артистам, имевшим несовершеннолетних детей...

НУ И НУ!

Феноменальная память

Важная черта для успешного человека: у Табакова была от природы феноменальная память. Запоминал огромное количество информации, цифр. Что сколько стоит, что куда пошло - все знал досконально.

- Я могу перечислить подряд всех генеральных секретарей ООН. Или рассказать историю политических переворотов в Бразилии: 50 лет тому назад президент Бразилии Жанио Куадрос порвал со своим правительством. Правительство стало воевать против него. А вице-президент Жоао Гуларт сбежал из страны на корабле. И так далее... Наверное, если бы не было у меня верного куска хлеба в театре и кино, мог бы принимать участие во всевозможных телесоревнованиях так называемых эрудитов - людей, отягощенных множеством совершенно ненужных в нормальной жизни знаний. Теперь там весьма приличные призы и гонорары, - иронизировал Олег Павлович.

КСТАТИ

Дворец за городом

У Табакова остался загородный дом в Подмосковье, который худрук строил много лет. Он поражает своим размахом и великолепием. По соседству с этой махиной скромно смотрятся обычные типовые коттеджи, в таком живет, например, режиссер Егор Кончаловский.

На участке пять разноуровневых террас, в доме - антикварная мебель из карельской березы. В гостиной окна сделаны в два яруса, чтобы было больше света. Два рабочих кабинета, библиотека.

«Сложная деревянная резьба на притолоках и кессонах, наборный паркет, мраморное мозаичное оформление камина и витражи на окнах», - рассказывала дизайнер дома Марина Путиловская.

Есть баня, гостевой домик.

- Содержание дома обходится дорого, но мы себя пока ни в чем не ограничиваем, - отмечала Марина Зудина. - За городом постоянно не живем, а приезжаем как на дачу.

КОНКРЕТНО

Недвижимость и счета артиста

Квартира по ул. Мосфильмовская (138,4 кв. м) - 49,4 млн. руб.*

Машино-место по ул. Мосфильмовской (12,4 кв. м) - 1,3 млн. руб.

Квартира по ул. Покровка (118,7 кв. м) - 39,6 млн. руб.

Дом в Истринском районе (357 кв. м) - 16,5 млн. руб.

Земельный участок в Истринском районе (его точная площадь неизвестна, конкретно на Табакова оформлены 1500 кв. м) - 4,6 млн. рублей.

Автомобили: «Субару» 2005 года - около 600 тыс. руб.

BMW 525 IA 2001 года. По словам близких семьи, на таком авто Табаков давно не ездит. Не исключено, что машина пришла в негодность, но не была снята с учета.

Судя по документам, в 2017 году у артиста «прекращено право» на квартиру по ул. Расплетина (164 кв. м, кадастровая стоимость 56 млн. рублей). Табаков или продал ее, или передал в собственность родным.

В этом списке не учтены и те 677 млн. руб., которые то ли пропали в лопнувшем банке «Клиентский», то ли все-таки были спасены.

По оценкам знакомых семьи, в различных банках у мэтра могут лежать около 100 - 110 млн. руб. Таким образом, по грубым подсчетам, наследство Табакова составляет около 220 млн. рублей.

*Здесь и далее указана кадастровая стоимость недвижимости Табакова.

МНЕНИЕ РАЭЛТОРА

Кадастровая стоимость может отличаться от рыночной

- Сейчас кадастровая стоимость в среднем приближена к рыночной: и платим налоги мы именно по ней, - пояснила «КП» риэлтор Ольга Березовикова. - Но нередко кадастровая стоимость бывает выше или ниже рыночной. Это зависит от того, в какое время делалась оценка, какие данные были у оценщика и т.д. По этому поводу довольно часто бывают претензии. Тогда величина кадастровой стоимости оспаривается. Это можно сделать через комиссию при Росреестре или через суд.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ЦИФРЫ

Роль Обломова по цене «Москвича»

Доходы Табакова в кино в советские годы

Мы посмотрели некоторые зарплатные ведомости, которые хранятся в архиве «Мосфильма».

«Достояние республики» (1972 год)

Олег Табаков - 4128 руб.*

Андрей Миронов - 3440 руб.

Витя Галкин - 1531 руб. 20 копеек.

Спартак Мишулин - 1250 руб.

Евгений Евстигнеев - 650 руб.

Актер великолепно сыграл доброго, мятущегося, но ленивого барина.Фото: кадр из фильма

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979 год)

Никита Михалков (режиссер фильма) - 5175 руб.

Олег Табаков - 5163 руб.

«Ах, водевиль, водевиль...» (1979)

Георгий Юнгвальд-Хилькевич (режиссер) - 1864 руб. 77 копеек.

Олег Табаков - 1825 руб.

Михаил Пуговкин - 1350 руб.

Людмила Крылова (в то время жена Олега Павловича) - 583 руб.

«Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)

Михаил Боярский - 3225 руб.

Вениамин Смехов - 2138 руб.

Валентин Смирнитский - 2105 руб.

Игорь Старыгин - 2100 руб.

Владимир Балон - 1200 руб.

Лев Дуров - 960 руб.

Ирина Алферова - 825 руб.

Олег Табаков - 800 руб. (роль Людовика была небольшая - это гонорар всего за несколько съемочных дней)

Алиса Фрейндлих - 780 руб.

*Для сравнения: новый «Москвич» тогда стоил около 5000 рублей.

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

Чтобы зачать ребенка, Марина Зудина заговорила портреты

Рассматривая фотографии из дома Табакова, мы обратили внимание на портрет женщины над письменным столом. Пригляделись - изображена Марина Зудина, жена и муза мэтра. «КП» решила узнать: есть ли у этого полотна какая-нибудь история? Оказалось, есть…

- Портрет Марины Зудиной писал художник Дмитрий Карпухин, - рассказал нам его коллега Юрий Фантом, когда мы позвонили по телефону, указанному на интернет-сайте «Портретная лавка. Портреты на заказ». - Он же делал и портрет Олега Табакова.

- Портреты Марины Зудиной и Олега Табакова были написаны в одно и то же время, 13 лет назад, - рассказала нам жена художника Дмитрия Карпухина. - Заказывала обе работы Марина Зудина. Мы отправили к Олегу Павловичу нашего фотографа, который сначала сфотографировал Табакова, и уже потом по снимку Дмитрий писал портрет. Мне кажется, это лучший портрет мэтра. Изображение Зудиной получилось, на мой взгляд, не столь удачно. Нам заплатили, если не ошибаюсь, чуть больше 50 тысяч рублей за каждую картину размером 50х60 см. С этим заказом связана их семейная история. Портреты были нужны для проведения заговора на беременность. И вскоре после того, как они были написаны, у Зудиной и Табакова родилась дочь Маша…

Эти портреты были сделаны по фото 13 лет назад. Фото: portretlavka.ru, karpulin-art.ru

Как мы выяснили, Марина Зудина, родив Табакову сына Павла, спустя годы мечтала подарить ему и дочку. Олег Павлович мечтал именно о дочери: после развода с первой женой его связь с дочкой от первого брака Сашей оборвалась. Но шли годы, а беременность не наступала. Врачи разводили руками - ждите…

Как-то во время интервью «КП» Марина Зудина посетовала, что еще во время романа с Табаковым ей пришлось сделать аборт. «Потом я очень жалела об аборте, ходила в церковь и просила у Бога прощения за этот грех», - признавалась актриса.

Одна из приятельниц порекомендовала Марине обратиться к ведунье, которая делает заговоры на беременность. Та сказала, что магия действует на портретах. Поэтому Зудина должна заказать портреты - свой и мужа - и повесить их в спальне. Совпадение это или нет, но вскоре супруги стали родителями во второй раз.

Друзья пары говорят, что они слышали историю про ведунью, но не исключают, что это просто семейная легенда.

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В Москве простились с Олегом Табаковым

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