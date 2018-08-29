"Возможность уйти на пенсию на 6 месяцев раньше – это важное послабление": Эксперты комментируют обращение Владимира Путина

СЕГОДНЯ 17:06 2018-08-29T17:30:08+03:00

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Президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства. Главное предложение – повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет. Еще одна инициатива - ужесточить ответственность для работодателей за увольнение сотрудников перед пенсией.

Эксперты сетуют, что россияне слишком мало знают о своих трудовых правах. Ведь просто так уволить сотрудника нельзя.

- Наш трудовой кодекс защищает любого работника, в том числе, людей и предпенсионного возраста, - объясняет на радио «Комсомольская правда» Ольга Ярошенкова, госинспектор Федеральной службы по труду и занятости. - Нельзя просто так уволить человека. Должна быть какая-то статья. Самый распространенный вариант – это «по собственному желанию». Но, бывает, этому предшествует психологическое давление. На пенсионеров, как правило, давят чаще. Мол, освободи дорогу, уходи. И они пишут вот эти заявления. При этом, если «по собственному» уже написано, доказать, что это было под принуждением, можно только в суде. Это все люди зрелые, опытные. Но мало кто знает свои права. Нужно более ответственно к этому относиться. Мало ли кто тебе на что намекает и давит. Всегда можно обратиться с жалобой, хоть в инспекцию по труду, хоть в СМИ с такими «сюжетами». Это предостережет некоторых недобросовестных работодателей.

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Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, президент предложил установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. К примеру, если человек должен был выйти на пенсию по новому пенсионному возрасту в январе 2020 г., он сможет сделать это в июле 2019 г. Эксперты считают это важным нюансом. Так как между объявлением о реформе и ее началом прошло слишком мало времени.

- Отложить повышение пенсионного возраста можно. Но чем дальше мы будем откладывать, тем проблема будет усугубляться. Другое дело, вот уведомительный период очень краткий, - говорит Юрий Горлин, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. - Я имею ввиду срок, который проходит между моментом, когда объявляется о решении и моментом, когда оно вступает в силу. Если посмотреть на опыт других стран, то средняя продолжительность этого периода – 9 лет. У нас, по сути, полгода. Для тех, кто попадает под эту реформу первыми – это, конечно, большая неожиданность. В этом смысле, возможность уйти на пенсию на 6 месяцев раньше – это все-таки важное послабление.

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Дмитрий СМИРНОВ

Никто не любит приносящих плохие новости.

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