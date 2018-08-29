2018-08-29T17:30:08+03:00
Экономика

"Возможность уйти на пенсию на 6 месяцев раньше – это важное послабление": Эксперты комментируют обращение Владимира Путина

Президент в телеэфире высказал свое мнение об изменении пенсионного законодательства
Александра КОЗЛОВА
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Владимир Путин высказал свое мнение об изменении пенсионного законодательства в телеобращении.Владимир Путин высказал свое мнение об изменении пенсионного законодательства в телеобращении.Фото: REUTERS
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Президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства. Главное предложение – повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет. Еще одна инициатива - ужесточить ответственность для работодателей за увольнение сотрудников перед пенсией.

Эксперты сетуют, что россияне слишком мало знают о своих трудовых правах. Ведь просто так уволить сотрудника нельзя.

- Наш трудовой кодекс защищает любого работника, в том числе, людей и предпенсионного возраста, - объясняет на радио «Комсомольская правда» Ольга Ярошенкова, госинспектор Федеральной службы по труду и занятости. - Нельзя просто так уволить человека. Должна быть какая-то статья. Самый распространенный вариант – это «по собственному желанию». Но, бывает, этому предшествует психологическое давление. На пенсионеров, как правило, давят чаще. Мол, освободи дорогу, уходи. И они пишут вот эти заявления. При этом, если «по собственному» уже написано, доказать, что это было под принуждением, можно только в суде. Это все люди зрелые, опытные. Но мало кто знает свои права. Нужно более ответственно к этому относиться. Мало ли кто тебе на что намекает и давит. Всегда можно обратиться с жалобой, хоть в инспекцию по труду, хоть в СМИ с такими «сюжетами». Это предостережет некоторых недобросовестных работодателей.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, президент предложил установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. К примеру, если человек должен был выйти на пенсию по новому пенсионному возрасту в январе 2020 г., он сможет сделать это в июле 2019 г. Эксперты считают это важным нюансом. Так как между объявлением о реформе и ее началом прошло слишком мало времени.

- Отложить повышение пенсионного возраста можно. Но чем дальше мы будем откладывать, тем проблема будет усугубляться. Другое дело, вот уведомительный период очень краткий, - говорит Юрий Горлин, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. - Я имею ввиду срок, который проходит между моментом, когда объявляется о решении и моментом, когда оно вступает в силу. Если посмотреть на опыт других стран, то средняя продолжительность этого периода – 9 лет. У нас, по сути, полгода. Для тех, кто попадает под эту реформу первыми – это, конечно, большая неожиданность. В этом смысле, возможность уйти на пенсию на 6 месяцев раньше – это все-таки важное послабление.

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Мужество сообщать плохие новости

Дмитрий СМИРНОВ

Никто не любит приносящих плохие новости.

То, что всем на пять лет придется дольше работать, плохая новость. Можно сколько угодно говорить, что если этого не сделать, то экономика рухнет, рубль превратится в пыль, а солнце погаснет, но даже перед лицом неотвратимого - это плохая новость. Никто не хочет вставать раньше, работать дольше (подробности)

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Подробности читайте в ежедневном номере "Комсомольской правды" 30 августа

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