Демограф Юрий Крупнов: «Нужно повышать рождаемость, а не пенсионный возраст»

СЕГОДНЯ 18:35 2018-08-29T18:37:57+03:00

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Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам рассказал о своем видении изменения пенсионного законодательства. Главное предложение – повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, чтобы они выходили на пенсию в 60 лет. Для многодетных матерей будут особые условия выхода на пенсию. Эксперты по демографии особенно поддержали последнее. Повышение рождаемости могло бы позволить вообще не менять пенсионную систему.

- Основной вопрос в повышении пенсионного возраста не нехватка денег в Пенсионном фонде. А демографические проблемы. И связаны они не с войной и даже не со страшными 90-ми, а с низкой рождаемостью, - говорит Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета института демографии и миграции регионального развития. – Нам надо резко повышать рождаемость. Это решит и пенсионный, и другие вопросы. В этом плане особые условия для многодетных семей - это абсолютно правильно. Ведь многодетные семьи, рожая троих и более детей, они кормят и будут завтра кормить, через 20 лет соответственно, и пенсионеров, и страну.

Кроме того, эксперт высказал свое мнение о повышении продолжительности жизни. Это один из главных аргументов правительства «за» пенсионные изменения. За последние 15 лет продолжительность жизни россиян выросла на 7-8 лет. Крупнов с такой статистикой не согласен.

- Многие не понимают, что продолжительность жизни высчитывается по всем поколениям и возрастам. В связи с тем, что у нас в последние годы серьезные позитивные изменения по снижению младенческой смертности, то у нас растет эта цифра. То есть, люди не стали жить намного дольше. Просто вырос расчетный показатель, который раньше ухудшался в связи с высоким уровнем детской смертности, - отметил эксперт. - Мне неприятно это говорить, но при продолжении нынешнего экономического курса и при повышении пенсионного возраста реальная продолжительность жизни – не статистическая, а реальная – она уменьшится, а не увеличится.

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